Ngày 15/12: Giá bạc ổn định

Sau phiên rớt giá mạnh, sáng nay, giá bạc ổn định trở lại. Từ đầu tháng đến nay, giá bạc ghi nhận đà tăng mạnh và trở thành một trong những kim loại quý có diễn biến tích cực nhất trên thị trường.

Cụ thể, tại thời điếm 05:30 sáng 15/12, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý (Hà Nội) niêm yết giá bạc ở mức 2.329.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.401.000 đồng/lượng (bán ra), không thay đổi so với sáng 14/12.

Cũng tại Hà Nội, khảo sát tại các địa điểm giao dịch khác, giá cũng giảm mạnh, hiện niêm yết ở mức 2.011.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.041.000 đồng/lượng (bán ra), ổn định so với sáng 14/12.

Tại TP. Hồ Chí Minh, giá bạc cùng xu hướng tăng, hiện niêm yết tại mức 2.013.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.047.000 đồng/lượng (bán ra).

Thông tin mới nhất về giá bạc tại Nội và TP. Hồ Chí Minh sáng 15/12/2025

Loại bạc Đơn vị TP. Hà Nội TP. Hồ Chí Minh Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Bạc 99.9 1 lượng 2.011.000 2.041.000 2.013.000 2.047.000 1 kg 53.633.000 54.431.000 53.685.000 54.582.000 Bạc 99.99 1 lượng 2.019.000 2.049.000 2.021.000 2.051.000 1 kg 53.839.000 54.643.000 53.881.000 54.694.000

Cập nhật bảng giá bạc mới nhất tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý ngày 15/12/2025:

Loại bạc Đơn vị VND Mua vào Bán ra Bạc miếng, Bạc thỏi Phú Quý 999 1 lượng 2.329.000 2.401.000 Bạc thỏi Phú Quý 999 1 kg 62.106.511 64.026.507

Trên thị trường thế giới, theo giabac.net, tại thời điểm 06:19:31 sáng 15/12/2025, giá bạc giao ngay giao dịch tại mốc 61,915 USD/oune, không thay đổi so với sáng 14/12.

Giá bạc thế giới hiện niêm yết tại mức 1.629.000 đồng/oune ở chiều mua vào và 1.635.000 đồng/oune ở chiều bán ra, không thay đổi so với sáng 13/12.

Cập nhật mới nhất về giá bạc thế giới tại thời điểm 06:19:31 sáng 15/12/2025

Từ đầu tháng đến nay, giá bạc ghi nhận đà tăng mạnh và trở thành một trong những kim loại quý có diễn biến tích cực nhất trên thị trường./.