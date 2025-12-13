Ngày 13/12: Giá thép, quặng sắt tiếp tục giảm

Kết thúc phiên giao dịch cuối tuần, giá thép, quặng sắt tiếp đà giảm. So với cuối tuần trước, giá thép thanh Thượng Hải, quặng sắt Đại Liên và Singapore thay đổi tương ứng (-1,9%), (-0,8%), (-1,4%). Trong nước, giá thép xây dựng tiếp tục được doanh nghiệp duy trì ổn định.

Sàn Thượng Hải

Kết thúc phiên giao dịch ngày 12/12, giá thép thanh kỳ hạn tháng 1/2026 về mức 3.083 nhân dân tệ/tấn, giảm 0,45% (14 nhân dân tệ).

Trên Sàn Đại Liên, giá quặng sắt giảm 0,26% (2 nhân dân tệ) xuống mức 781 nhân dân tệ/tấn.

Trên Sàn Singapore, giá quặng sắt kỳ hạn tháng 1/2026 tăng 0,54 USD lên mức 101,98 USD/tấn, được hỗ trợ bởi đồng USD yếu hơn sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ cắt giảm lãi suất.

So với cuối tuần trước, giá thép thanh Thượng Hải, quặng sắt Đại Liên và Singapore thay đổi tương ứng (-1,9%), (-0,8%), (-1,4%).

Trên sàn Đại Liên, giá quặng sắt cũng giảm trong phiên cuối tuần và hướng tới tuần giảm thứ hai liên tiếp, chịu sức ép từ nhu cầu hạ nhiệt tại Trung Quốc cùng lượng tồn kho tại cảng gia tăng, theo Reuters.

Hợp đồng quặng sắt giao dịch nhiều nhất trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên (DCE) kết thúc phiên ban ngày giảm 0,33% xuống 760,5 nhân dân tệ (107,79 USD)/tấn, giảm 0,8% trong tuần.

Trên thị trường nguyên liệu đầu vào khác, than luyện cốc NYMEX và than cốc (DCJcv1) lần lượt lao dốc 4,33% và 3,06%, chịu áp lực từ dư cung trong bối cảnh nhu cầu giảm và nguồn cung tăng.

Các sản phẩm thép trên Sàn Thượng Hải cũng suy yếu khi chi phí nguyên liệu thô giảm. Hợp đồng thép cây giảm 0,87%, thép cuộn cán nóng giảm 0,83%, thép dây (SWRcv1) giảm 1,92% và thép không gỉ giảm 0,68%.

Thị trường trong nước

Các doanh nghiệp bình ổn giá thép xây dựng. Cụ thể, tại thời điểm 9h00 ngày 12/12/2025, cập nhật từ SteelOnline.vn, giá thép tại khu vực miền Bắc, miền Trung và miền Nam ổn định, hiện giá thép dao động từ 12.520 - 13.640 đồng/kg cho các sản phẩm như CB240 và D10 CB300.

Khu vực miền Bắc: Thép Việt Đức: Thép cuộn CB240 ở mức 13.350 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 12.850 đồng/kg. Thép Hòa Phát: Thép cuộn CB240 ở mức 13.500 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 ở mức 13.090 đồng/kg.

Thép Việt Sing: Thép cuộn CB240 giá 13.330 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 giá 12.930 đồng/kg. Thép Việt Ý: Thép cuộn CB240 giá 13.640 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 giá 12.880 đồng/kg. Thép VAS: Thép cuộn CB240 giá 13.330 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 giá 12.730 đồng/kg.

Khu vực miền Trung: Thép Việt Đức: Thép cuộn CB240 có giá 13.650 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 là 13.050 đồng/kg. Thép Hòa Phát: Thép cuộn CB240 ở mức 13.500 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 ở mức 13.090 đồng/kg. Thép VAS: Thép cuộn CB240 ở mức 13.430 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 ở mức 12.830 đồng/kg.

Khu vực miền Nam: Thép Hòa Phát: Thép cuộn CB240 ở mức 13.500 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 ở mức 13.090 đồng/kg. Thép VAS: Thép cuộn CB240 giá 13.130 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 là 12.730 đồng/kg. Thép TungHo: Thép cuộn CB240 có giá 13.030 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 là 12.520 đồng/kg./.