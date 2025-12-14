Ngày 14/12: Giá heo hơi tại miền Bắc vẫn duy trì xu hướng tăng

Khảo sát trong sáng cuối tuần cho thấy, giá heo hơi tại miền Bắc vẫn duy trì xu hướng đi lên ở nhiều địa phương, hiện giao dịch cao nhất 62.000 đồng/kg, trong khi thị trường miền Nam tạm thời đi ngang.

Sáng 14/12, giá heo hơi tại miền Bắc giao dịch quanh mức 61.000 đến 62.000 đồng/kg

Miền Bắc, giá heo hơi hiện giao dịch phổ biến ở mức 61.000 đến 62.000 đồng/kg, giữ vị thế cao nhất cả nước.

Cụ thể, sau nhịp điều chỉnh tăng 1.000 đồng/kg, Thái Nguyên và Ninh Bình đã nâng giá thu mua lên 62.000 đồng/kg. Các tỉnh Lạng Sơn, Quảng Ninh, Lào Cai, Điện Biên và Sơn La cũng ghi nhận mức 61.000 đồng/kg.

Các tỉnh Tuyên Quang và Lai Châu giữ nguyên giá thu mua 61.000 đồng/kg. Cao Bằng, Bắc Ninh, Hà Nội, Hải Phòng, Hưng Yên và Phú Thọ cũng tiếp tục neo ở mức 62.000 đồng/kg.

Như vậy, miền Bắc hiện là khu vực có mặt bằng giá cao nhất cả nước, với giao dịch chủ yếu xoay quanh hai mốc 61.000 và 62.000 đồng/kg.

Tại miền Trung – Tây Nguyên, không ghi nhận biến động. Hiện giá heo hơi của khu vực này dao động ở mức 60.000 – 62.000 đồng/kg.

Cụ thể, Nghệ An và Thanh Hoá có mức giá cao nhất trong vùng, đạt 62.000 đồng/kg.

Trong khi đó, Lâm Đồng tiếp tục thu mua heo hơi cao thứ 2 trong khu vực, đạt 61.000 đồng/kg. Các địa phương Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk và Khánh Hòa tiếp tục giữ giá 60.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, không ghi nhận biến động nào về giá trong phiên sáng nay, hiện vẫn duy trì sự ổn định tại tất cả các tỉnh thành, dao động ở mức 57.000 – 62.000 đồng/kg.

Cụ thể, Đồng Nai giữ nguyên mức giá cao nhất khu vực là 62.000 đồng/kg. Tây Ninh và TP. Hồ Chí Minh neo ở mức 61.000 đồng/kg.

Đồng Tháp và Vĩnh Long duy trì mức giá 60.000 đồng/kg. An Giang và Cần Thơ cùng giữ mức 59.000 đồng/kg. Cuối cùng, Cà Mau tiếp tục là địa phương có mức giá thấp nhất khu vực là 58.000 đồng/kg./.