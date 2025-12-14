Ngày 14/12: Giá cà phê trong nước giảm sâu

Giá cà phê trong nước giảm sâu trong phiên giao dịch sáng nay, hiện dao động trong khoảng dưới 100.000 đồng/kg - mức giá thấp nhất trong tuần. Giá tiêu cũng tiếp tục giảm so với phiên trước, tuy nhiên mức giảm ít hơn.

Sáng 14/12, giá cà phê dao động từ 98.700 - 99.200 đồng/kg tại các vùng trọng điểm khu vực Tây Nguyên

Giá cà phê

Thị trường trong nước, giá cà phê giảm mạnh từ 1.700 - 1.800 đồng/kg so với hôm qua. Hiện giá dao động từ 98.700 - 99.200 đồng/kg tại các vùng trọng điểm khu vực Tây Nguyên. Đây là mức giá thấp nhất trong tuần qua.

Cụ thể, tại tỉnh Đắk Lắk giảm mạnh 1.800 đồng so với ngày hôm qua, xuống mức 99.200 đồng/kg. Đắk Lắk cũng là địa phương có mức giá cà phê cao nhất trên cả nước hôm nay.

Tương tự, tại tỉnh Lâm Đồng, giá cũng giảm 1.800 đồng, giao dịch ở mức 98.700 đồng/kg, thấp nhất trong vùng.

Trong khi đó, giá cà phê hôm nay tại tỉnh Gia Lai giao dịch ở mức 99.000 đồng/kg, giảm 1.700 đồng/kg so với hôm qua.

Thị trường thế giới, theo Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) cập nhật sáng 14/12, kết thúc phiên giao dịch gần nhất, giá cà phê Robusta tại London giảm đồng loạt qua các kỳ giao hàng. Cụ thể, kỳ giao tháng 1/2026 giảm 84 USD/tấn, đạt mức 4122 USD/tấn. Trong khi hợp đồng giao kỳ hạn tháng 9/2026 giảm 94 USD/tấn, xuống mức 3845 USD/tấn.

Tương tự, trên sàn New York, giá cà phê Arabica cũng ghi nhận giảm mạnh liên tục trong các kỳ giao hàng. Cụ thể, kỳ giao tháng 12/2025 giảm 8,25 cent/lb, đạt mức 397,2 cent/lb. Hợp đồng giao tháng 9/2026 giảm 4,75 cent/lb, đạt mức 330,75 cent/lb.

Kết thúc phiên giao dịch gần nhất, giá cà phê Arabica Brazil biến động trái chiều so với phiên giao dịch trước. Cụ thể: kỳ giao hàng tháng 12/2025 đạt mức 448,85 cent/lb, giảm mạnh 10,9 cent/lb so với hôm qua. Trái lại, kỳ giao hàng tháng 5/2026 lại tăng nhẹ 1,15 cent/lb, đạt mức 404,6 cent/lb.

Giá tiêu

Thị trường trong nước, giá giảm nhẹ tại nhiều nơi. Cụ thể, tại Gia Lai hiện giá tiêu ở mức 148.500 đồng/kg, giảm 500 đồng so với hôm qua.

Tương tự, Đồng Nai hiện đang giao dịch ở mức 148.500 đồng/kg, cũng giảm 500 đồng/kg so với ngày hôm qua.

Riêng TP. Hồ Chí Minh giá tiêu không biến động, hiện giao dịch ở mức 149.000 đồng/kg.

Còn thương lái Đắk Lắk và Lâm Đồng giá 150.000 đồng/kg, cũng giảm nhẹ 500 đồng/kg so với ngày hôm qua.

Thị trường thế giới, cập nhật giá từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC) sáng 14/12/2025, giá tiêu hôm nay không ghi nhận biến động.

Cụ thể, giá tiêu đen Lampung của Indonesia được giao dịch ở mức 6.996 USD/tấn, đi ngang so với phiên trước.

Tương tự, giá tiêu trắng Muntok của nước này cũng không biến động so với ngày hôm qua, hiện đang giao dịch ở mức 9.645 USD/tấn.

Trong khi đó, giá tiêu Brazil không biến động so với phiên giao dịch ngày hôm qua. Hiện giá tiêu Brazil giao dịch ở mức 6.250 USD/tấn.

Giá tiêu trắng của Việt Nam hôm nay không thay đổi, neo cao ở mức 9.250 USD/tấn.

Giá tiêu đen của Việt Nam loại 500 gr/l đi ngang so với hôm qua, đạt mức 6.500 USD/tấn. Tiêu đen Việt Nam loại 550 gr/l đạt 6.700 USD/tấn.

Tại Malaysia, giá tiêu đen ASTA hiện đang ổn định ở mức 9.200 USD/tấn. Giá tiêu trắng ASTA tại thị trường này trong ngày hôm nay đạt 12.300 USD/tấn, không biến động so với ngày hôm qua./.