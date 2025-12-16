Ngày 16/12: Giá lúa gạo ổn định, phụ phẩm tăng

Giá lúa gạo sáng 16/12 tại Đồng bằng sông Cửu Long duy trì trạng thái đi ngang, trong khi nhóm phụ phẩm như tấm, cám tăng nhẹ so với phiên trước. Trên thị trường thế giới, giá gạo có xu hướng tăng trong nửa đầu tháng 12/2025 do lũ lụt tại Đông Nam Á làm gia tăng lo ngại về nguồn cung.

Ảnh minh họa

Thị trường trong nước

Theo thông tin từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang, giá lúa sáng 16/12 không biến động so với phiên hôm qua. Cụ thể, giá lúa OM 34 (tươi) dao động mốc 5.200 - 5.400 đồng/kg; lúa Đài Thơm 8 (tươi) và OM 18 dao động trong khoảng 6.400 - 6.600 đồng/kg; IR 50404 (tươi) dao động quanh mức 5.200 - 5.400 đồng/kg; giá lúa OM 5451 (tươi) hiện ở mức 5.500 - 5.600 đồng/kg.

Giá gạo tại các địa phương ít biến động, giao dịch mua bán chậm. Tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long gạo nguyên liệu OM 380 hiện ở mức 7.200 – 7.300 đồng/kg; IR 504 hiện ở mức 7.600 – 7.700 đồng/kg; gạo CL 555 dao động ở mức 7.600 – 7.800 đồng/kg; gạo OM 5451 hiện duy trì ở mức 8.150 – 8.300 đồng/kg; Sóc thơm hiện duy trì ổn định ở mức 7.500 – 7.600 đồng/kg; gạo gạo Đài Thơm 8 ở mức 8.700 – 8.900 đồng/kg; gạo IR 50404 duy trì ở mức 8.500 - 8.600 đồng/kg; OM 18 hiện ở mức 8.400 - 8.600 đồng/kg;… ổn định so với phiên trước đó.

Tại các chợ dân sinh, mặt hàng gạo các loại cũng bình ổn. Cụ thể, gạo Nàng Nhen hiên ở mức cao nhất 28.000 đồng/kg; gạo Hương Lài niêm yết 22.000 đồng/kg; gạo thường hiện ở mức 13.000 - 14.000 đồng/kg; gạo thơm Thái 20.000 - 22.000 đồng/kg.

Phân khúc nếp không đổi. Cụ thể, giá nếp IR 4625 tươi ở mức 7.300 - 7.500 đồng/kg; nếp IR 4625 (khô) ở mức 9.500 - 9.700 đồng/kg; nếp 3 tháng khô dao động ở mức 9.600 - 9.700 đồng/kg.

Mặt hàng phụ phẩm tăng nhẹ so với phiên hôm qua. Cụ thể, giá tấm OM 5451 tăng 100 đồng/kg, lên mức 7.500 – 7.600 đồng/kg; giá cám cũng tăng 100 đồng/kg, đạt mức 6.600 – 6.700 đồng/kg.

Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo thế giới có xu hướng tăng trong nửa đầu tháng 12/2025 do lũ lụt tại Đông Nam Á làm gia tăng lo ngại về nguồn cung.

Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA), gạo thơm 5% tấm của Việt Nam hiện đang được chào bán ở mức 435 – 460 USD/tấn, tăng 20 USD/tấn so với cuối tháng trước. Tương tự, gạo Jasmine dao động từ 454 – 458 USD/tấn, tăng 7 USD/tấn; gạo trắng 5% tấm đạt 362 – 366 USD/tấn, tăng 3 USD/tấn.

Tại Thái Lan, giá gạo trắng 5% tấm đang dao động trong khoảng 365 – 369 USD/tấn, tăng 20 USD/tấn so với cuối tháng 11.

Giá gạo trắng 5% tấm của Pakistan cũng tăng 7 USD/tấn trong cùng quãng thời gian, lên mức 345 – 349 USD/tấn.

Trong khi đó, giá gạo trắng 5% tấm của Ấn Độ chỉ tăng nhẹ 2 USD/tấn, đạt 346 – 350 USD/tấn. Tuy nhiên, giá chào bán gạo đồ 5% tấm giảm 3 USD/tấn, còn 349 – 353 USD/tấn./.