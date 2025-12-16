Ngày 16/12: Giá lúa gạo ổn định, phụ phẩm tăng

|Ảnh minh họa
Thị trường trong nước
Theo thông tin từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang, giá lúa sáng 16/12 không biến động so với phiên hôm qua. Cụ thể, giá lúa OM 34 (tươi) dao động mốc 5.200 - 5.400 đồng/kg; lúa Đài Thơm 8 (tươi) và OM 18 dao động trong khoảng 6.400 - 6.600 đồng/kg; IR 50404 (tươi) dao động quanh mức 5.200 - 5.400 đồng/kg; giá lúa OM 5451 (tươi) hiện ở mức 5.500 - 5.600 đồng/kg.
Giá gạo tại các địa phương ít biến động, giao dịch mua bán chậm. Tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long gạo nguyên liệu OM 380 hiện ở mức 7.200 – 7.300 đồng/kg; IR 504 hiện ở mức 7.600 – 7.700 đồng/kg; gạo CL 555 dao động ở mức 7.600 – 7.800 đồng/kg; gạo OM 5451 hiện duy trì ở mức 8.150 – 8.300 đồng/kg; Sóc thơm hiện duy trì ổn định ở mức 7.500 – 7.600 đồng/kg; gạo gạo Đài Thơm 8 ở mức 8.700 – 8.900 đồng/kg; gạo IR 50404 duy trì ở mức 8.500 - 8.600 đồng/kg; OM 18 hiện ở mức 8.400 - 8.600 đồng/kg;… ổn định so với phiên trước đó.
Tại các chợ dân sinh, mặt hàng gạo các loại cũng bình ổn. Cụ thể, gạo Nàng Nhen hiên ở mức cao nhất 28.000 đồng/kg; gạo Hương Lài niêm yết 22.000 đồng/kg; gạo thường hiện ở mức 13.000 - 14.000 đồng/kg; gạo thơm Thái 20.000 - 22.000 đồng/kg.
Phân khúc nếp không đổi. Cụ thể, giá nếp IR 4625 tươi ở mức 7.300 - 7.500 đồng/kg; nếp IR 4625 (khô) ở mức 9.500 - 9.700 đồng/kg; nếp 3 tháng khô dao động ở mức 9.600 - 9.700 đồng/kg.
Mặt hàng phụ phẩm tăng nhẹ so với phiên hôm qua. Cụ thể, giá tấm OM 5451 tăng 100 đồng/kg, lên mức 7.500 – 7.600 đồng/kg; giá cám cũng tăng 100 đồng/kg, đạt mức 6.600 – 6.700 đồng/kg.
Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo thế giới có xu hướng tăng trong nửa đầu tháng 12/2025 do lũ lụt tại Đông Nam Á làm gia tăng lo ngại về nguồn cung.
Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA), gạo thơm 5% tấm của Việt Nam hiện đang được chào bán ở mức 435 – 460 USD/tấn, tăng 20 USD/tấn so với cuối tháng trước. Tương tự, gạo Jasmine dao động từ 454 – 458 USD/tấn, tăng 7 USD/tấn; gạo trắng 5% tấm đạt 362 – 366 USD/tấn, tăng 3 USD/tấn.
Tại Thái Lan, giá gạo trắng 5% tấm đang dao động trong khoảng 365 – 369 USD/tấn, tăng 20 USD/tấn so với cuối tháng 11.
Giá gạo trắng 5% tấm của Pakistan cũng tăng 7 USD/tấn trong cùng quãng thời gian, lên mức 345 – 349 USD/tấn.
Trong khi đó, giá gạo trắng 5% tấm của Ấn Độ chỉ tăng nhẹ 2 USD/tấn, đạt 346 – 350 USD/tấn. Tuy nhiên, giá chào bán gạo đồ 5% tấm giảm 3 USD/tấn, còn 349 – 353 USD/tấn./.