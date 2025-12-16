Ngày 16/12: Giá heo hơi tăng tới 4.000 đồng/kg tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên

Sáng nay, giá heo hơi tiếp tục tăng mạnh trên thị trường cả nước. Đặc biệt các khu vực miền Trung - Tây Nguyên, với mức tăng lên tới 4.000 đồng/kg.

Ảnh minh họa

Thị trường phía Bắc: Giá heo hơi đang được mua bán với giá từ 62.000 - 65.000 đồng/kg.

Trong đó, giá cao nhất cả nước thuộc về các địa phương Bắc Ninh, Hưng Yên, với mức giá đạt 65.000 đồng/kg.

Tại các tỉnh, thành phố còn lại trong vùng, giá heo hơi doa động từ 62.000 - 64.000 đồng/kg.

Miền Trung - Tây Nguyên, cũng tăng tăng mạnh trong sang nay. Hiện các địa phương ở khu vực này đã ghi nhận giá heo hơi tăng tới 4.000 đồng/kg. Duy nhất tỉnh Lâm Đồng vẫn giữ giá heo hơi đi ngang tại mức 62.000 đồng/kg.

Theo đó, giá heo hơi tại khu vực này hiện dao động trong khoảng 62.000 – 65.000 đồng/kg. Cụ thể, mức giao dịch cao nhất khu vực là 65.000 đồng/kg xuất hiện tại Đà Nẵng và Quảng Ngãi.

Khu vực miền Nam: Tương tự hai khu vực trên, giá heo hơi tại nhiều tỉnh, thành phố ở khu vực miền Nam cũng tiếp tục tăng giá trong sáng nay.

Hiện tại, An Giang là địa phương duy nhất giữ giao dịch dưới mức 59.000 đồng/kg, thấp nhất cả nước. Tại các địa phương còn lại trong khu vực này, giá heo hơi dao động từ 60.000 - 63.000 đồng/kg./.