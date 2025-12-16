Kim Oanh Group khẳng định không “bán lúa non” tại Dự án The One World

(TBTCO) - Phía Kim Oanh Group khẳng định, dự án Khu đô thị Một Thế Giới (The One World) đang hoàn thiện các thủ tục pháp lý để sớm công bố ra thị trường trong thời gian tới. Vào thời điểm hiện tại, không có việc “tổ chức chào bán, nhận cọc giữ chỗ, hợp tác góp vốn” tại dự án trên.

Phối cảnh 1 góc dự án The One World

Theo ông Nguyễn Phú Đức - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Kim Oanh TP. Hồ Chí Minh (Kim Oanh Group), Khu đô thị Một Thế Giới (The One World) có quy mô gần 50ha tọa lạc tại phường Thuận Giao, TP. Hồ Chí Minh. Đây là một trong những dự án chiến lược của Kim Oanh Group và được khởi công ngày 27/9/2025.

Ông Nguyễn Phú Đức cho biết, hiện nay, Kim Oanh Group và các đối tác đang hoàn thiện các thủ tục pháp lý để sớm công bố ra thị trường trong thời gian tới. Do đó, không có việc “tổ chức chào bán, nhận cọc giữ chỗ, hợp tác góp vốn” tại dự án Khu đô thị Một Thế Giới.

Trước đó, tại cuộc họp báo về kinh tế - xã hội TP. Hồ Chí Minh mới đây, đại diện Sở Xây dựng đã trả lời về việc môi giới bất động sản rao bán và huy động vốn tại các dự án chưa hoàn tất thủ tục pháp lý. Trong đó có đề cập đến các doanh nghiệp đang kinh doanh bất động sản trên địa bàn như: Kim Oanh Group, Tập đoàn Lê Phong…

Sở Xây dựng TP. Hồ Chí Minh cho hay, thời gian trước, Sở đã gửi thông báo đến các doanh nghiệp bất động sản có dự án trên địa bàn, yêu cầu chấp hành đúng quy định pháp luật. Cơ quan này cho biết, việc nhận cọc, chào bán hay huy động vốn khi dự án chưa đủ điều kiện là hành vi vi phạm.

Đại diện Sở Xây dựng TP. Hồ Chí Minh thông tin, các dự án nằm trên địa bàn tỉnh Bình Dương cũ (nay là TP. Hồ Chí Minh) như Một Thế Giới của Kim Oanh Group hay The Emerald Garden View (phường Thuận An) của Công ty cổ phần Tập đoàn Lê Phong làm chủ đầu tư, đang chào bán rầm rộ.

Tuy nhiên, qua rà soát, kiểm tra các dự án này vẫn chưa được Sở Xây dựng TP. Hồ Chí Minh hoặc Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương trước đây xác nhận đủ điều kiện mở bán nhà ở hình thành trong tương lai.

Thời gian tới, Sở Xây dựng TP. Hồ Chí Minh sẽ phối hợp với các sở ngành, UBND cấp xã tăng cường công tác kiểm tra hoạt động môi giới bất động sản và xử lý vi phạm (nếu có).

Sở Xây dựng đề nghị cơ quan báo chí phối hợp cơ quan quản lý nhà nước tăng cường công tác tuyên truyền quy định pháp luật về điều kiện, phạm vi hoạt động môi giới bất động sản; các dự án chưa đủ điều kiện pháp lý, kinh doanh mua bán để người dân nắm rõ; cung cấp tài liệu, hồ sơ liên quan đến hoạt động môi giới bất động sản của các dự án nêu trên đến cơ quan quản lý nhà nước để xem xét xử lý hành vi vi phạm (nếu có).

Đối với các dự án chưa đủ điều kiện pháp lý, kinh doanh mua bán, ngày 10/10/2025, Sở Xây dựng TP. Hồ Chí Minh đã có Thông báo số 11410/TB-SXD-QLN&TTBĐS về việc chấp hành quy định pháp luật về công khai thông tin bất động sản, dự án bất động sản đưa vào kinh doanh trên địa bàn Thành phố (đối với doanh nghiệp kinh doanh bất động sản, dự án bất động sản) chấp hành các quy định về công khai thông tin bất động sản, dự án bất động sản trước khi đưa vào kinh doanh; về công khai thông tin tình hình giao dịch bất động sản của dự án ngay sau khi phát sinh giao dịch; quy định về xử phạt hành chính liên quan đến kinh doanh bất động sản; chấp hành nghiêm các quy định nêu trên.

Song song đó, chủ đầu tư không được ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác ký hợp đồng đặt cọc, mua bán, chuyển nhượng, cho thuê mua nhà ở, công trình xây dựng, phần diện tích sàn xây dựng trong công trình xây dựng, quyền sử dụng đất đã có hạ tầng kỹ thuật trong dự án bất động sản./.