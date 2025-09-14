Nhiều doanh nghiệp địa ốc tại TP. Hồ Chí Minh nợ thuế khủng

(TBTCO) - Thuế TP. Hồ Chí Minh (HCM) vừa có Thông báo số 7377/TB-TPHCM công khai danh sách 195 doanh nghiệp nợ thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước tính đến tháng 7/2025 với tổng số tiền gần 1.187 tỷ đồng.

Kim Oanh Group là một trong những doanh nghiệp nợ thuế khủng trong đợt công bố lần này

Đứng đầu là CTCP Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Hà An (công ty con của Đất Xanh Group) với số tiền nợ thuế hơn 254 tỷ đồng.

Doanh nghiệp này được biết đến là chủ đầu tư các dự án như: Gem Sky World tại tỉnh Đồng Nai; chung cư Opal Skyline và Opal Boulevard tại TPHCM, Datxanhhomes Riverside (tiền thân là dự án Gem Riverside)…

Doanh nghiệp tiếp theo trong danh sách là là Công ty TNHH Xây dựng Bất động sản Hưng Phát với số tiền nợ thuế hơn 133 tỷ đồng. Đây là chủ đầu tư dự án đất nền Florence Resident, phường Thuận Giao, TPHCM (trước đây là phường Thuận Giao, TP.Thuận An, tỉnh Bình Dương).

Tiếp theo sau đó là CTCP Đầu tư Xây dựng Công nghiệp Nam Kim, với số tiền nợ thuế hơn 119 tỷ đồng. Doanh nghiệp này có mối liên hệ chặt chẽ với Kim Oanh Group và hiện là chủ đầu tư dự án K-Home New City, phường Bình Dương, TPHCM.

Ngoài ra, còn một số doanh nghiệp nợ thuế khủng khác như Kim Oanh Group nợ thuế 71,4 tỷ đồng; Công ty TNHH DCT Partners Việt Nam nợ 55,5 tỷ đồng; CTCP Đầu tư và Phát triển Thuận Lợi nợ 27,7 tỷ đồng; Công ty TNHH Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Tân Phước Vĩnh nợ 17,8 tỷ đồng; CTCP Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương nợ 13 tỷ đồng; Công ty cổ phần Bất động sản Đầu tư và Phát triển Cao ốc Thiên long nợ hơn 6 tỷ đồng,...

Trước đó, tháng 8/2025, riêng Thuế cơ sở 14 – đơn vị trực thuộc Thuế TP HCM (Cục Thuế TP HCM cũ) cũng đã công khai danh sách các tổ chức nợ tiền thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước, trong đó có nhiều doanh nghiệp kinh doanh bất động sản.

Đơn cử Công ty TNHH Địa ốc Đất Lành nợ hơn 95,3 tỉ đồng. Ngoài ra, Công ty TNHH Xây dựng – Đầu tư và Kinh doanh Địa ốc Tân Vũ Minh nợ hơn 40 tỉ đồng; Công ty CP Điền Quân Group nợ gần 29,4 tỉ đồng; Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Đất Xanh Miền Nam nợ 15 tỉ đồng; Công ty CP Xây dựng Đại Nam nợ hơn 2 tỉ đồng…

Trong khi đó, danh sách nợ thuế chung Thuế TP HCM công bố hồi đầu tháng 8/2025, Công ty TNHH xây dựng - thương mại Thuận Việt với số tiền nợ hơn 3.239 tỉ đồng.

Đây cũng là công ty khá nổi tiếng trong lĩnh vực bất động sản tại TP.HCM với dự án New City tại Thủ Thiêm. Xếp thứ 2 là Công ty CP đầu tư phát triển Phú Mỹ nợ thuế gần 170 tỉ đồng. Tiếp theo là Công ty TNHH bất động sản MSB nợ hơn 108 tỉ đồng.