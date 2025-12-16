JICA tiếp tục đồng hành cùng Bộ Tài chính triển khai các dự án sử dụng vốn ODA của Nhật Bản

(TBTCO) - Ngày 16/12/2025, Thứ trưởng Trần Quốc Phương tiếp ông Yoneda Gen, Vụ trưởng Vụ Đông Nam Á - Thái Bình Dương, Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA).

Phát biểu tại buổi tiếp, Thứ trưởng Trần Quốc Phương bày tỏ lời chào mừng ông Yoneda Gen cùng đoàn công tác đến thăm và làm việc với Bộ Tài chính.

Theo Thứ trưởng, Nhật Bản tiếp tục duy trì là đối tác kinh tế hàng đầu của Việt Nam; trong đó, là nước cung cấp viện trợ phát triển (ODA) song phương lớn nhất cho Việt Nam, chiếm trên 30% tổng cam kết viện trợ của các nước.

Thứ trưởng Trần Quốc Phương tiếp ông Yoneda Gen, Vụ trưởng Vụ Đông Nam Á - Thái Bình Dương, Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA). Ảnh: Đức Minh

Các dự án sử dụng vốn ODA của Nhật Bản thời gian qua tập trung trong các lĩnh vực như hạ tầng giao thông, năng lượng, ứng phó với biến đổi khí hậu, y tế, giáo dục... đã đóng góp rất tích cực vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam. Chính phủ Việt Nam ghi nhận và đánh giá cao sự hỗ trợ, hợp tác trên của phía Nhật Bản, trong đó có JICA.

Cũng theo Thứ trưởng, trong chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Nhật Bản Ishiba Shigeru từ ngày 27-29/4/2025, hai Thủ tướng khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ, thúc đẩy, tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Nhật Bản nói chung, và hợp tác trong hỗ trợ phát triển chính thức nói riêng bước vào kỷ nguyên mới. Trong đó, hướng tới làm sôi động hóa nguồn vốn ODA của Nhật Bản.

“Chúng tôi rất tin tưởng, với sự nỗ lực của cả hai bên, thời gian tới, hoạt động hợp tác trên các lĩnh vực giữa Việt Nam – Nhật Bản, bao gồm phần vốn hỗ trợ của Nhật Bản dành cho Việt Nam sẽ sôi động hơn rất nhiều so với các giai đoạn trước” - Thứ trưởng phát biểu.

Quang cảnh buổi tiếp và làm việc giữa Thứ trưởng Trần Quốc Phương và ông Yoneda Gen. Ảnh: Đức Minh

Tại buổi làm việc này, Thứ trưởng Trần Quốc Phương nhấn mạnh, Bộ Tài chính mong muốn JICA tiếp tục tăng cường hợp tác với Bộ Tài chính, thúc đẩy hợp tác mạnh mẽ giữa hai nước trong lĩnh vực hợp tác phát triển trong thời gian tới.

Theo Thứ trưởng, thời gian qua, Chính phủ Việt Nam đã có rất nhiều nỗ lực trong việc cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực đầu tư công, quản lý và sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài như ban hành Luật Đầu tư công mới, nghị định mới về ODA, sửa đổi Luật Quản lý Nợ công, Luật Đấu thầu.... Đồng thời, sẽ tiếp tục rà soát để sửa đổi các quy định pháp luật liên quan. Mục tiêu của Chính phủ Việt Nam là đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; phân cấp, phân quyền mạnh mẽ hơn; tạo môi trường thuận lợi tối đa cho lĩnh vực đầu tư công, trong đó có các dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài.

"Để thúc đẩy hợp tác giữa 2 nước trong lĩnh vực trên và tạo thuận lợi trong quá trình triển khai Dự án, Bộ Tài chính đề nghị JICA nghiên cứu, đơn giản hóa các quy trình, thủ tục liên quan phía Nhật Bản để đảm bảo hài hòa với quy định của phía Việt Nam. Trong đó, đề nghị JICA đẩy nhanh thủ tục thẩm định và cam kết vốn cho các dự án đã được phía Việt Nam gửi công hàm đề nghị chính thức", Thứ trưởng phát biểu.

Thứ trưởng Trần Quốc Phương trao đổi về những nội dung phía đoàn công tác của JICA quan tâm. Ảnh: Đức Minh

Thay mặt đoàn công tác của JICA, ông Yoneda Gen bày tỏ vui mừng và cảm ơn Thứ trưởng Trần Quốc Phương dành thời gian tiếp cũng như cảm ơn Bộ Tài chính luôn đồng hành và hỗ trợ JICA trong thời gia, cũng như giải đáp thấu đáo về các nội dung được phía JICA đề xuất, bao gồm: Thúc đẩy các dự án dự kiến ký kết Thỏa thuận vay trong tài khóa 2025, như: Dự án phát triển hạ tầng thích ứng với thiên tai tại 11 tỉnh Miền núi phía Bắc, Dự án Nhà máy Nhiệt điện Ô Môn III và Khoản vay hỗ trợ ngân sách chung cho chuyển đổi xanh; một số Dự án cụ thể (Đường sắt đô thị Hà Nội tuyến số 2, đoạn Nam Thăng Long Trần Hưng Đạo, Dự án Hệ thống nước thải Yên Xá, Dự án Trường Đại học Việt Nhật, Khoản vay tiếp theo cho Dự án Phòng chống thiên tai và biến đổi khí hậu sử dụng vệ tinh quan sát trái đất)...

Kết thúc buổi làm việc, Thứ trưởng Trần Quốc Phương bày tỏ cảm ơn sâu sắc JICA đã đồng hành cùng Bộ Tài chính trong nhiều năm qua; đồng thời cho biết, Việt Nam có nhu cầu rất lớn về nguồn lực để triển khai các dự án phát triển cơ sở hạ tầng, nhất là giao thông, năng lượng, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Qua đó, Thứ trưởng đề nghị JICA tiếp tục phối hợp với Bộ Tài chính để triển khai các dự án mới trong các lĩnh vực trên, trong đó có các dự án phát triển hạ tầng ứng phó biến đổi khí hậu tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long của Việt Nam.