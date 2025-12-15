Tăng cường trao đổi kinh nghiệm về lĩnh vực quản lý và thẩm định giá giữa Việt Nam - Vương quốc Anh

(TBTCO) - Để phục vụ việc nghiên cứu các chính sách trong lĩnh vực quản lý giá, thẩm định giá nói chung cũng như hoạt động định giá tài sản trong tố tụng hình sự, Đoàn Công tác của Bộ Tài chính do Thứ trưởng Lê Tấn Cận làm Trưởng đoàn đã có chuyến làm việc tại Vương quốc Anh từ ngày 9 - 12/12/2025.

Tại đây, Thứ trưởng và Đoàn công tác đã có một số buổi làm việc chuyên sâu với Viện Thẩm định giá Hoàng gia Anh (RICS), Cơ quan Thuế và Hải quan Hoàng gia Anh (HMRC - cơ quan thuộc Chính phủ), Đại sứ quán Việt Nam tại Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-Len và một số tổ chức thẩm định giá tại Vương quốc Anh... để trao đổi, thảo luận, học tập kinh nghiệm về tình hình kinh tế vĩ mô, chính sách quản lý giá, kiểm soát lạm phát, cũng như thảo luận chuyên môn về công tác thẩm định giá tài sản, định giá tài sản trong tố tụng hình sự.

Trong buổi làm việc, Viện Thẩm định giá Hoàng gia Anh (RICS), Cơ quan Thuế và Hải quan Hoàng gia Anh, Đại sứ quán Việt Nam tại Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-Len và một số tổ chức thẩm định giá tại Vương quốc Anh… đã có các chia sẻ về trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị (tòa án, cơ quan điều tra, tổ chức/cá nhân tư vấn…) trong bộ máy Chính phủ Anh trong hoạt động định giá, thẩm định giá, các quy trình, cách thức các tổ chức sử dụng kết quả định giá, thẩm định giá trong nền kinh tế Anh, đồng thời cũng chia sẻ về xu hướng phát triển và định hướng thay đổi trong các chính sách về quản lý hành nghề của các thẩm định viên và cũng như đề xuất giải pháp trong việc quản lý giá, thẩm định giá.

Toàn cảnh buổi làm với của Đoàn Bộ Tài chính Việt Nam với Viện Thẩm định giá Hoàng gia Anh (RICS)

Theo chia sẻ của Thứ trưởng Lê Tấn Cận, trong thời gian qua, công tác quản lý điều hành giá của Việt Nam đã được thực hiện hợp lý, phù hợp với tình hình kinh tế trong nước, diễn biến tình hình kinh tế - chính trị thế giới, sử dụng tương đối linh hoạt và phối hợp chặt chẽ giữa chính sách tiền tệ và chính sách tài khóa. Đồng thời, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Đảng và Chính phủ, Bộ Tài chính Việt Nam đã tham mưu và trình các cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hệ thống pháp luật về giá, thẩm định giá, định giá tài sản trong tố tụng hình sự nhằm tạo lập khung khổ pháp lý đồng bộ, thống nhất, bảo đảm môi trường phát triển kinh tế bình đẳng, minh bạch.

Thứ trưởng Lê Tấn Cận (bên phải) và Lãnh đạo Viện Thẩm định giá Hoàng gia Anh (RICS)

Thay mặt Bộ Tài chính Việt Nam, Thứ trưởng Lê Tấn Cận đánh giá cao những thành tựu mà nền kinh tế Vương quốc Anh đã đạt được trong thời gian qua, cùng với đó Vương quốc Anh cũng rất quan tâm phát triển của hoạt động quản lý giá, thẩm định giá, đặc biệt là các quy trình, quy chuẩn chuyên môn về thẩm định giá, định giá tài sản. Đồng thời, Thứ trưởng bày tỏ mong muốn sẽ tiếp tục tăng cường trao đổi, hợp tác và chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý giá để cùng đóng góp vào sự phát triển chung của thị trường kinh tế của hai quốc gia.

Thứ trưởng Lê Tấn Cận (bên trái) trao quà lưu niệm cho đại diện lãnh đạo Cơ quan Thuế và Hải quan Hoàng gia Anh

Cùng trong buổi làm việc, Viện thẩm định giá Hoàng gia Anh (RICS), Cơ quan Thuế và Hải quan Hoàng gia Anh, Đại sứ quán Việt Nam tại Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-Len và một số tổ chức thẩm định giá tại Vương quốc Anh… chúc mừng những thành tựu mà Việt Nam đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời cũng đồng thuận với đề xuất của Bộ Tài chính về việc sẽ tiếp tục hợp tác sâu rộng hơn nữa để trao đổi kinh nghiệm, bài học về quản lý giá, thẩm định giá.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Lê Tấn Cận (bên phải) và Đại sứ Đỗ Minh Hùng - Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Vương quốc Anh và Bắc Ai-Len

Trong thời gian từ ngày 15 - 17/12, Thứ trưởng và Đoàn công tác của Bộ Tài chính sẽ tiếp tục chương trình công tác tại Đan Mạch, trong đó sẽ có buổi làm việc với Ủy ban Các vấn đề tài khóa của Quốc hội, Đại sứ quán Việt Nam tại Đan Mạch và Hội nghề nghiệp Thẩm định giá ở Đan Mạch..../.