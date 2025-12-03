Tăng chất lượng quản lý giám sát triển khai bảo hiểm qua ngân hàng và bảo hiểm kỹ thuật số qua kinh nghiệm từ Hồng Kông

(TBTCO) - Để phục vụ việc nghiên cứu các chính sách đang xây dựng trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm cũng như các giải pháp phát triển thị trường bảo hiểm Việt Nam từ nay đến năm 2030, Đoàn Công tác của Bộ Tài chính do Thứ trưởng Lê Tấn Cận làm Trưởng đoàn đã có chuyến làm việc tại Hồng Kông và Trung Quốc từ ngày 1 - 5/12/2025.

Theo đó, từ ngày 1 - 3/12/2025, Đoàn Công tác đã làm việc tại Hồng Kông để trao đổi, làm việc chuyên sâu với Cơ quan Quản lý bảo hiểm Hồng Kông (HKIA) và một số doanh nghiệp bảo hiểm về quản lý giám sát dịch vụ tài chính, đặc biệt là việc triển khai bảo hiểm qua ngân hàng (bancassurance) và phát triển bảo hiểm kỹ thuật số (insurtech).

Thứ trưởng Bộ Tài chính Việt Nam Lê Tấn Cận (bên phải) và ông Clement Cheung Wan-ching - Tổng Giám đốc Cơ quan Quản lý bảo hiểm Hồng Kông.

Tại buổi làm việc giữa Đoàn Công tác với HKIA, hai bên đã thảo luận các vấn đề về tình hình kinh tế vĩ mô nói chung, thị trường bảo hiểm tại Việt Nam, Hồng Kông và các cơ hội, thách thức, giải pháp đối với thị trường bảo hiểm của hai nước.

Trao đổi với với Đoàn, ông Clement Cheung Wan-ching - Tổng Giám đốc Cơ quan Quản lý bảo hiểm Hồng Kông đã chia sẻ cởi mở về kinh nghiệm để phát triển thị trường bảo hiểm tại Hồng Kông nói riêng, các giải pháp phát triển thị trường bảo hiểm nói chung trước những biến động về kinh tế, chính trị trên thế giới. Đồng thời, ông Clement Cheung Wan-ching cũng chia sẻ về cách thức quản lý, giám sát cụ thể trong triển khai bảo hiểm qua ngân hàng và bảo hiểm kỹ thuật số. Lãnh đạo của HKIA cũng bày tỏ mong muốn phối hợp với Việt Nam trong công tác quản lý, giám sát các tập đoàn bảo hiểm đa quốc gia.

Thay mặt Đoàn Công tác, Thứ trưởng Bộ Tài chính Lê Tấn Cận đánh giá, Hồng Kông một trong những thị trường bảo hiểm phát triển trong khu vực châu Á, thu hút được sự hiện diện của nhiều Tập đoàn bảo hiểm lớn trên thế giới. Là một trung tâm tài chính của khu vực châu Á, Hồng Kông cũng là thị trường phát triển mạnh các hình thức bảo hiểm kỹ thuật số, nhờ cơ chế cho phép thử nghiệm và các khung khổ pháp lý tiên tiến, vĩ mô từ cơ quan quản lý.

“Bộ Tài chính trân trọng cơ hội được làm việc, trao đổi kinh nghiệm với Cơ quan Quản lý bảo hiểm Hồng Kông và đánh giá cao sự hợp tác, hỗ trợ Cơ quan đối với thị trường bảo hiểm Việt Nam nói riêng và nền kinh tế Việt Nam nói chung” – Thứ trưởng chia sẻ.

Nhân buổi làm việc này, Thứ trưởng cũng gửi lời hỏi thăm, chia buồn với những mất mát mà Hồng Kông vừa trải qua trong vụ cháy Chung cư Wang Fuk Court.

Các đại biểu tham dự buổi làm việc chụp ảnh lưu niệm.

Cũng trong khuôn khổ chuyến công tác, Đoàn Công tác đã làm việc với một số Tập đoàn bảo hiểm có trụ sở chính tại Hồng Kông và đang hoạt động kinh doanh tại Việt Nam như Tập đoàn AIA, Prudential và FWD để lắng nghe kết quả hoạt động, chiến lược kinh doanh, kế hoạch phát triển tại Việt Nam, những chia sẻ về ứng dựng AI trong hoạt động kinh doanh bảo hiểm, insurtech và bán bảo hiểm qua ngân hàng.

Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Lê Tấn Cận đánh giá cao hiệu quả hoạt động của các Tập đoàn, đồng thời cũng nhấn mạnh Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn ưu tiên, tạo điều kiện phát triển thị trường bảo hiểm theo hướng bền vững, hiện đại, tiếp cận với các tiêu chuẩn và thông lệ quốc tế tốt nhất, đáp ứng nhu cầu bảo hiểm đa dạng của các tổ chức, cá nhân, bảo đảm an sinh xã hội, hài hòa lợi ích của các bên tham gia bảo hiểm.

Thay mặt Bộ Tài chính, Thứ trưởng kỳ vọng các Tập đoàn bảo hiểm sẽ tiếp tục đầu tư mạnh mẽ vào thị trường bảo hiểm Việt Nam với chiến lược tăng trưởng bền vững - kinh doanh hiệu quả song hành với trách nhiệm xã hội, đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động kinh doanh bảo hiểm và phát triển các sáng kiến, ứng dụng trí tuệ nhân tạo nhằm nâng cao hiệu quả và chất lượng hoạt động của doanh nghiệp, cùng góp phần vào sự phát triển của thị trường bảo hiểm Việt Nam nói riêng và sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam nói chung.

Trong thời gian từ ngày 3 – 5/12, Thứ trưởng và Đoàn công tác của Bộ Tài chính sẽ tiếp tục chương trình công tác tại Trung Quốc, trong đó sẽ có buổi làm việc với Cơ quan Quản lý bảo hiểm của Trung Quốc và Hiệp hội Bảo hiểm Trung Quốc..../.