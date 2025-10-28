(TBTCO) - Ngân hàng ACB dự kiến thành lập ACBI - công ty con hoạt động trong lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ, với vốn điều lệ 500 tỷ đồng, tập trung vào bảo hiểm tài sản, cháy nổ và con người. Sau 5 năm hoạt động, ACBI đặt mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận trước thuế 50%/năm, đạt 365 tỷ đồng; thị phần trên 1,5%.

Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB - mã Ck: ACB) vừa công bố dự thảo Nghị quyết về việc thành lập công ty con hoạt động trong lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ.

ACB lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về dự thảo nghị quyết muộn nhất ngày 10/11/2025. Đây sẽ là công ty con thứ 5 trong hệ sinh thái của Ngân hàng ACB.

ACB lấn sân bảo hiểm phi nhân thọ, đặt mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận 50%/năm. Ảnh minh họa.

Theo phương án được ACB công bố, Công ty TNHH Bảo hiểm phi nhân thọ ACB (ACBI) do ngân hàng sở hữu 100% vốn, với vốn điều lệ dự kiến 500 tỷ đồng và trụ sở đặt tại phường Bình Tây, TP. Hồ Chí Minh.

Theo đề án, ACBI định hướng xây dựng thành một công ty bảo hiểm hiện đại, thuận tiện và lấy khách hàng làm trọng tâm thông qua ứng dụng công nghệ số. Cùng với đó, trở thành một trong những công ty bảo hiểm uy tín, an toàn và hiệu quả hàng đầu.

Phấn đấu lợi nhuận trước thuế 365 tỷ đồng sau 5 năm Biên lợi nhuận gộp từ hoạt động bảo hiểm dự kiến duy trì trên 20% trong giai đoạn 2026 - 2030 với mục tiêu nhất quán trong chiến lược thiết kế sản phẩm, định phí phù hợp với rủi ro, và năng lực kiểm soát tổn thất hiệu quả. Sau 5 năm hoạt động, ACBI dự kiến đạt thị phần trên 1,5%; lợi nhuận trước thuế 365 tỷ đồng, tương ứng với tốc độ tăng trưởng bình quân trên 50%/năm.

Ngay từ năm đầu tiên thành lập, ACBI đã xác định rõ định hướng chiến lược tập trung vào các sản phẩm bảo hiểm tài sản và cháy nổ và con người, đây là những phân khúc có nhu cầu cao và biên lợi nhuận ổn định.

Doanh thu từ phí bảo hiểm gốc dự kiến tăng trưởng mạnh mẽ qua từng năm, đạt 2.300 tỷ đồng vào năm 2030, tương ứng với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) trên 50%.

Kết quả này phản ánh kỳ vọng vào năng lực mở rộng quy mô hoạt động, khả năng thâm nhập thị trường hiệu quả và sự gia tăng niềm tin của khách hàng đối với thương hiệu ACB.

Bên cạnh đó, hoạt động nhượng tái bảo hiểm sẽ triển khai nhằm giảm thiểu rủi ro từ các hợp đồng có giá trị lớn và sản phẩm mới. Tỷ lệ nhượng tái/doanh số gốc phát sinh từ năm 2027 và dự kiến đạt 22% vào năm 2030.

Song song với chiến lược phát triển sản phẩm, ACBI sẽ đẩy mạnh việc quản trị tài chính và tối ưu hiệu quả đầu tư nhằm cải thiện lợi nhuận. Công ty sẽ tận dụng nguồn vốn hiện có để đầu tư nhằm đa dạng hóa nguồn thu, lợi nhuận hoạt động tài chính dự kiến đạt 8 tỷ đồng năm 2026 và kỳ vọng đạt 58 tỷ đồng năm 2030.

ACB đánh giá thị trường bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam còn dư địa lớn dù đang tập trung cao, khi 5 doanh nghiệp đầu ngành chiếm gần 50% thị phần. Các mảng như bảo hiểm trách nhiệm bắt buộc, cháy nổ và tài sản được dự báo tăng mạnh nhờ khung pháp lý mới như: Nghị định 105/2025/NĐ-CP về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.

Cùng với đó, xu hướng bancassurance toàn cầu đang dịch chuyển từ mô hình hợp tác phân phối sang sở hữu trực tiếp công ty bảo hiểm, giúp ngân hàng chủ động sản phẩm, nâng chất lượng dịch vụ và tối ưu hóa chuỗi giá trị. Một số ngân hàng lớn trong nước cũng đã triển khai mô hình tương tự.

Tính đến cuối tháng 9/2025, ACB có tổng tài sản gần 950.000 tỷ đồng, hệ số an toàn vốn (CAR) tuân thủ chuẩn mực Basel II và luôn vượt xa mức quy định tối thiểu 8% của Ngân hàng Nhà nước. Cùng với đó, ngân hàng có mạng lưới chi nhánh và phòng giao dịch rộng khắp, cùng 8 triệu khách hàng, tạo nền tảng vững chắc để phát triển sản phẩm bảo hiểm phi nhân thọ.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2025, ACB ghi nhận lợi nhuận trước thuế 16.072 tỷ đồng, tăng 5% cùng kỳ và hoàn thành khoảng 70% kế hoạch năm (23.000 tỷ đồng); tỷ lệ nợ xấu giảm từ 1,51% xuống 1,12%, phản ánh năng lực tài chính ổn định./.