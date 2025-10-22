ACB báo lãi hơn 16.000 tỷ đồng sau 9 tháng, giữ đà tăng trưởng nhờ thu ngoài lãi

(TBTCO) - Lũy kế 9 tháng năm 2025, ngân hàng ACB ghi nhận lợi nhuận trước thuế 16.071,7 tỷ đồng, tăng 4,8% so với cùng kỳ, nhờ thu nhập ngoài lãi tăng mạnh 36,2% cùng kiểm soát chi phí hiệu quả. Ngân hàng tiếp tục đẩy mạnh số hóa, tối ưu vận hành và giữ tỷ lệ nợ xấu ở mức thấp 1,09%.

Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB - mã Ck: ACB) vừa công bố báo cáo tài chính quý III/2025.

Theo báo cáo tài chính do ACB công bố, trong quý III/2025, ACB ghi nhận lợi nhuận trước thuế 5.381,8 tỷ đồng, tăng 11,1% so với cùng kỳ, chủ yếu nhờ nguồn thu ngoài lãi bứt phá và chi phí giảm.

Thu ngoài lãi tăng bứt phá hơn 36% Lũy kế 9 tháng, lợi nhuận trước thuế ngân hàng đạt 16.071,7 tỷ đồng, tăng 4,8%. Động lực giúp ACB tăng trưởng lợi nhuận đến từ thu nhập ngoài lãi tăng mạnh 36,2% trong 9 tháng năm 2025, lên 5.779,4 tỷ đồng và hiệu quả chi phí được kiểm soát. Tỷ lệ CIR (tỷ lệ chi phí trên thu nhập) giữ ở mức 32%, phản ánh nỗ lực số hóa, tối ưu vận hành và gia tăng năng suất lao động.

Trong đó, thu nhập dịch vụ tăng 6,5% lên 795,4 tỷ đồng. Hoạt động kinh doanh ngoại hối vọt lên 449 tỷ đồng, tăng 170% cùng kỳ. Lãi thuần từ hoạt động chứng khoán kinh doanh đạt 367 tỷ đồng, tăng 415%.

Các nhân tố kể trên kéo tổng thu nhập hoạt động tăng 3,1% lên 8.384,7 tỷ đồng. Song song, chi phí hoạt động giảm 7,5% giúp lợi nhuận thuần trước dự phòng tăng 9%. Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng cũng giảm 19%, tiếp tục củng cố lợi nhuận quý III.

Dù vậy, trong quý vừa qua, thu nhập lãi thuần ACB giảm nhẹ, hoạt động khác suy giảm do chi phí khác tăng, cùng việc không còn lãi bán chứng khoán đầu tư.

Đồ hoạ: Ánh Tuyết.

Không chỉ ngân hàng mẹ, các công ty con trong hệ sinh thái cũng đóng góp đáng kể nên kết quả nêu trên. Trong đó, Chứng khoán ACB (ACBS) đạt lợi nhuận trước thuế 895 tỷ đồng, tăng 34% so với cùng kỳ; hoạt động cho vay margin ghi nhận tăng trưởng 87% so với đầu năm, đạt hơn 16 nghìn tỷ đồng.

Cùng với đó, ACB Leasing, Công ty TNHH Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng Á Châu (ACBA), Công ty Quản lý Quỹ ACB (ACBC) đều tăng trưởng tích cực, tổng cộng chiếm khoảng 6% lợi nhuận hợp nhất. Mô hình hợp lực này giúp ACB dần tiến gần mục tiêu trở thành “tập đoàn tài chính hiệu quả”, mô hình hoạt động đa năng, có khả năng tạo giá trị toàn diện cho khách hàng, cổ đông và thị trường.

Tính đến cuối tháng 9/2025, dư nợ tín dụng của ACB đạt 669 nghìn tỷ đồng, tăng 15,2% so với đầu năm, cao hơn bình quân toàn ngành. Trong đó, cho vay doanh nghiệp tiếp tục là động lực tăng trưởng chính, tăng 20%, tập trung ở các lĩnh vực thương mại, chế biến chế tạo, đây là những ngành chủ lực của nền kinh tế.

Song song đó, dư nợ mảng bán lẻ, vốn là nòng cốt trong chiến lược kinh doanh của ACB, cũng ghi nhận sự phục hồi khởi sắc, nhờ các chương trình tín dụng linh hoạt và các giải pháp tài chính được thiết kế riêng cho từng phân khúc khách hàng cá nhân, hộ kinh doanh và tiểu thương.

Các sản phẩm dịch vụ mang tính tiên phong như “Ngôi nhà đầu tiên”, gói giải pháp tài chính chuyên biệt cho hộ kinh doanh, giải pháp thanh toán Flex, thẻ hội viên tích hợp thanh toán mang tên Lotusmiles Pay..., giúp ACB mở rộng tệp khách hàng.

Là ngân hàng tiên phong đồng hành cùng khách hàng thực hiện Nghị quyết 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân, ACB nhanh nhạy trong chiến lược phát triển và khả năng đổi mới sản phẩm, dịch vụ. Nhờ chính sách cho vay có chọn lọc và kiểm soát rủi ro chặt chẽ, ACB đảm bảo dòng vốn hướng vào các lĩnh vực sinh lời thực, rủi ro thấp, tạo nền tảng giúp ngân hàng tăng trưởng bền vững mà không đánh đổi chất lượng tài sản.

Tỷ lệ nợ xấu của ACB giảm còn 1,09%, thuộc nhóm thấp nhất ngành. Trong chiến lược phát triển bền vững, các hoạt động quản trị rủi ro được ACB coi là yếu tố nền tảng, đảm bảo tăng trưởng an toàn và giá trị lâu dài cho khách hàng và cổ đông.

Vừa qua, ACB cũng công bố hoàn thành dự án xây dựng nền tảng tính vốn cho rủi ro tín dụng trên phương pháp xếp hạng nội bộ (Internal Ratings-Based - IRB), bao gồm cả hai cấp độ cơ bản (FIRB) và nâng cao (AIRB), thể hiện vai trò tiên phong của ngân hàng trong việc triển khai các chuẩn mực tiên tiến Basel.

Cùng với đó, tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn cũng ở mức 21,8%, thấp hơn quy định của Ngân hàng Nhà nước, giúp ngân hàng có dư địa tối ưu lợi suất khi mở rộng cho vay trung dài hạn.

Theo chia sẻ của ông Từ Tiến Phát - Tổng Giám đốc ACB, ngân hàng chỉ thực sự phát triển bền vững khi có thể vừa quản trị tốt rủi ro, vừa tạo ra giá trị thực cho xã hội. Với ACB, tăng trưởng không chỉ là con số, mà là sự cân bằng giữa hiệu quả, an toàn và trách nhiệm./.