ACB lần đầu lãi vượt 6.000 tỷ đồng trong quý, thu nhập ngoài lãi bứt tốc

Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB - Mã Ck: ACB) vừa công bố báo cáo tài chính quý II/2025.

Theo báo cáo tài chính quý II/2025, ACB ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 6.093,3 tỷ đồng, tăng 32,6% so với quý trước và tăng gần 9% cùng kỳ. Đây cũng là quý ACB ghi nhận đạt lợi nhuận trước thuế cao nhất trong lịch sử hoạt động và lần đầu tiên vượt mốc 6.000 tỷ đồng.

Lãi gần 10.700 tỷ đồng sau 6 tháng, ROE giữ vững trên 20% Lũy kế 6 tháng, ACB ghi nhận lợi nhuận trước thuế tăng 2% so với cùng kỳ, đạt gần 10.700 tỷ đồng và tương ứng hoàn thành 46,5% kế hoạch năm. Tỷ suất sinh lời/vốn chủ sở hữu (ROE) tiếp tục duy trì ở mức cao trên 20%, trong khi tỷ lệ chi phí/thu nhập (CIR) giữ ở mức 32%, cho thấy nỗ lực kiểm soát vận hành hiệu quả, tạo điều kiện hỗ trợ lãi suất cho khách hàng.

Kết quả khả quan này chủ yếu nhờ thu nhập ngoài lãi tăng 68%, thu về gần 2.610 tỷ đồng, cùng chi phí dự phòng giảm 26%.

Theo đó, tỷ trọng thu nhập ngoài lãi/tổng thu nhập hoạt động tăng mạnh lên 28%, so với mức 17,8% cùng kỳ, phản ánh rõ nét nỗ lực đa dạng hóa nguồn thu và giảm sự phụ thuộc vào thu nhập lãi thuần.

Động lực tăng trưởng chính đến từ hoạt động kinh doanh khác với khoản lãi 813 tỷ đồng, tăng 184% cùng kỳ. Mảng kinh doanh ngoại hối cũng ghi nhận kết quả tích cực, mang về 670 tỷ đồng, tăng 57%.

Đặc biệt, mảng chứng khoán đầu tư và chứng khoán kinh doanh đảo chiều tích cực, lần lượt thu về 446 tỷ đồng và 37 tỷ đồng, so với khoản lỗ cùng kỳ năm trước. Ngoài ra, hoạt động góp vốn, mua cổ phần cũng đóng góp 59 tỷ đồng, tăng gần 10 lần cùng kỳ.

Đồ hoạ: Ánh Tuyết.

Về hoạt động cho vay, dư nợ tín dụng đạt gần 634.000 tỷ đồng, tăng 9,1% so với đầu năm, với cơ cấu cân bằng giữa cá nhân và doanh nghiệp. Tỷ lệ nợ xấu trước CIC (tỷ lệ nợ xấu do ngân hàng tự phân loại trước khi áp dụng kết quả phân loại từ Trung tâm Thông tin tín dụng) giảm còn 1,18%, sau CIC là 1,26%, giảm so với mức 1,49% cuối năm 2024 và tiếp tục nằm trong nhóm thấp nhất ngành, phản ánh năng lực kiểm soát rủi ro hiệu quả.

Huy động vốn tăng trưởng đồng nhịp, đạt 707.000 tỷ đồng, tăng 10,6%, trong đó tiền gửi khách hàng chiếm hơn 567.000 tỷ đồng, tăng 5,6%. Tỷ lệ CASA tiếp tục cải thiện, đạt 22,6% nhờ đẩy mạnh số hóa dịch vụ và mở rộng hệ sinh thái tiện ích, nâng cao tỷ trọng vốn giá rẻ trong cơ cấu huy động.

Chia sẻ gần đây, ông Từ Tiến Phát - Tổng Giám đốc ACB nhấn mạnh, ACB đang từng bước trở thành một tập đoàn tài chính hiệu quả, vượt khỏi giới hạn của một ngân hàng truyền thống. Lợi nhuận ổn định và nền tảng quản trị rủi ro vững chắc trong nửa đầu 2025 là nền tảng để hiện thực hóa tầm nhìn này.

Trong bối cảnh kinh tế nhiều thách thức, ACB tiếp tục duy trì nền tảng tài chính ổn định, kiểm soát rủi ro tốt và chủ động triển khai các chương trình tiếp sức cho khu vực kinh tế tư nhân.

Ngay sau khi Nghị quyết 68-NQ/TW được ban hành, ACB triển khai gói tín dụng 40.000 tỷ đồng với lãi suất ưu đãi hơn 2% so với thông thường. Trong đó, khoảng 50% nguồn vốn dành cho khối doanh nghiệp vừa và nhỏ, nhóm được xem là xương sống của khu vực kinh tế tư nhân. Còn lại hướng đến các doanh nghiệp lớn có chiến lược đầu tư bài bản vào hạ tầng và công nghệ số. Nhờ đó, tín dụng doanh nghiệp tại ACB tăng mạnh 10,7% chỉ trong quý II.

Với khối doanh nghiệp FDI được ACB triển khai chiến lược thiết kế riêng theo hành trình đầu tư đặc thù, giúp dư nợ FDI tăng hơn 70% chỉ trong nửa đầu năm.

Với hơn 5 triệu hộ kinh doanh trên toàn quốc, nhóm khách hàng ít được ưu tiên trong tài chính truyền thống nhưng đóng vai trò lớn trong nền kinh tế thực, ACB không chỉ hỗ trợ lãi suất, mà còn tích hợp các giải pháp vận hành từ hóa đơn điện tử đến liên kết bán hàng và kết nối tài chính./.