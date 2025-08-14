Giá vàng hôm nay (14/8): Vàng miếng tiếp tục tăng, đạt mức cao kỷ lục

Sáng nay, giá vàng thế giới tiếp tục điều chỉnh tăng. Trong nước, giá vàng miếng SJC cũng được các doanh nghiệp điều chỉnh tăng theo đà tăng của giá vàng thế giới. Chênh lệch giữa giá vàng miếng và giá vàng thế giới vẫn giữ ở mức khoảng 17,2 triệu đồng/lượng. Vàng nhẫn tăng ở một vài thương hiệu, còn lại ổn định so với phiên giao dịch sáng 13/8.

Diễn biến giá vàng thế giới trong 24 giờ qua.

Thị trường thế giới

Tại thời điểm 05:27:02 sáng 14/08, giá vàng giao ngay trên Kitco giao dịch tại mốc 3,357,56 USD/oune, tăng 7,86 USD/oune, tương đương với mức tăng 0,23% trong 24 giờ qua.

Quy đổi theo tỷ giá hiện hành tại Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương khoảng 105,613,765 VNĐ (chưa tính thuế, phí).

Quy đổi theo tỷ giá USD trên thị trường tự do (26.456 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 107 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).

Thị trường trong nước

Tại thời điểm 05:30 sáng 14/8, các thương hiệu SJC, PNJ, Bảo Tín Minh Châu đồng loạt niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 123 - 124,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng thêm 300.000 đồng/lượng so với phiên giao dịch sáng 13/8.

Phú Quý SJC mua vào thấp hơn 800.000 đồng/lượng so với các thương hiệu vàng trên, giao dịch ở mức 122,2 triệu đồng/lượng mua vào và 124,2 triệu đồng/lượng bán ra.

Riêng DOJI bình ổn giá vàng miếng ở mức 122,7 – 123,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Với mốc giá trên, vàng miếng SJC đang cao hơn giá vàng thế giới khoảng 17,2 triệu đồng/lượng.

Đối với thị trường vàng nhẫn, các thương hiệu PNJ, SJC cũng bật tăng 200.000 - 300.000 đồng/lượng. Các thương hiệu khác bình ổn giá vàng nhẫn so với hôm qua.

Cụ thể, SJC niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 116,8 – 119,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 300.000 đồng/lượng ở cả hai chiều.

Vàng nhẫn PNJ giao dịch ở ngưỡng 116,8 - 119,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 200.000 đồng/lượng chiều bán ra.

Vàng nhẫn DOJI giao dịch ở ngưỡng 116,5 - 119,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), ổn định ở cả hai chiều.

Vàng nhẫn thương hiệu Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở mức 117 - 120 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), ổn định ở cả hai chiều.

Thương hiệu Phú Quý bình ổn giá vàng nhẫn so với hôm qua, niêm yết ở mức 116,5 - 119,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra)

Dự báo

“Vàng đang được hỗ trợ bởi kỳ vọng Fed sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 9, sau dữ liệu CPI ôn hòa và bảng lương phi nông nghiệp tháng 7 yếu”, Nikos Tzabouras - chuyên gia phân tích cấp cao tại Tradu.com nhận định.

Thị trường hiện đang định giá tới 97% khả năng Fed hạ lãi suất vào tháng 9, khi dữ liệu lạm phát tháng 7 cho thấy tác động lan tỏa hạn chế từ các mức thuế nhập khẩu mới của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Trước đó, số liệu việc làm yếu đầu tháng này đã củng cố thêm kỳ vọng ít nhất sẽ có thêm một lần cắt giảm lãi suất nữa trong năm.

Nhà đầu tư đang chờ loạt dữ liệu Mỹ công bố trong tuần gồm chỉ số giá sản xuất (PPI), đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần và doanh số bán lẻ.

“Nếu vàng vượt được ngưỡng kháng cự gần đây quanh 3.400 USD/ounce, động lực nhiều khả năng sẽ đến từ các diễn biến địa chính trị hơn là dữ liệu kinh tế”, Fawad Razaqzada - nhà phân tích tại City Index và FOREX.com nhận định./.