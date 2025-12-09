(TBTCO) - Quảng Ngãi đang có mức tăng trưởng ấn tượng, song vẫn còn nhiều hạn chế. Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ II, nhiệm kỳ 2025 - 2030 tập trung thảo luận các giải pháp nhằm tiếp tục duy trì mức tăng trưởng hai con số trong 5 năm tới.

Nhận diện hạn chế

Ngày 8/12, Tỉnh ủy Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ II, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ II, nhiệm kỳ 2025 - 2030 được tổ chức vào ngày 8/12.

Theo báo cáo, năm 2025, Quảng Ngãi đạt 24/24 chỉ tiêu kinh tế - xã hội so với kế hoạch đề ra, trong đó có 6 chỉ tiêu vượt kế hoạch. Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) ước đạt hơn 92.340 tỷ đồng, tăng hơn 10%; GRDP bình quân đầu người ước đạt gần 102 triệu đồng, tăng hơn 10% so với cùng kỳ. Kim ngạch nhập khẩu ước đạt 5.550 triệu USD, tăng 16%. Tổng khách du lịch ước đạt 5,2 triệu lượt, tăng 38%. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh ước đạt hơn 35.230 tỷ đồng, đạt 100% dự toán Trung ương giao.

Bên cạnh kết quả đạt được, vẫn còn những hạn chế như sản phẩm công nghiệp có hàm lượng công nghệ cao chưa nhiều, công nghiệp hỗ trợ và các ngành dịch vụ giá trị gia tăng cao phát triển chậm, nông nghiệp còn manh mún và thiếu bền vững.

Thu hút vốn ngoài nhà nước còn hạn chế, kết cấu hạ tầng và thị trường bất động sản phát triển chưa mạnh; đời sống người dân nông thôn, miền núi còn thấp và công tác giảm nghèo chưa thật sự bền vững. Các vướng mắc về đất đai, đầu tư, quy hoạch chưa được xử lý kịp thời. Sự phối hợp giữa một số cơ quan, đơn vị, địa phương có lúc, có việc thiếu chặt chẽ, có trường hợp còn đùn đẩy trách nhiệm…

Công nghiệp là một trong những trụ cột chủ lực trong phát triển kinh tế của Quảng Ngãi.

Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2026 - 2030 của tỉnh Quảng Ngãi đặt mục tiêu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Về kinh tế, tỉnh phấn đấu tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân đạt từ 10%/năm trở lên, GRDP bình quân đầu người đạt khoảng 4.460 USD; tỷ lệ đô thị hóa đạt trên 30,6%. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 98.000 - 100.000 tỷ đồng.

Huy động, sử dụng nguồn lực đầu tư hiệu quả

Tại Hội nghị, các đại biểu cơ bản thống nhất kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2025, nhiệm vụ chủ yếu năm 2026. Trong đó, tập trung đề xuất các giải pháp nhằm cụ thể hóa triển khai 5 nhiệm vụ trọng tâm, 3 đột phá theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh; nhanh chóng ổn định tổ chức bộ máy, xây dựng nền hành chính tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện trên các lĩnh vực; phát triển văn hóa, xã hội gắn chặt chẽ, hài hòa với phát triển kinh tế; ưu tiên bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống người dân.

Đồng thời, tập trung phân tích, đề xuất giải pháp đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công; thúc đẩy phát triển du lịch trong bối cảnh mới; nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Các nội dung về công tác quy hoạch, định hướng không gian phát triển; nâng cao hiệu quả công tác xây dựng Đảng.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Hồ Văn Niên phát biểu tại Hội nghị.

Ngoài ra, các đại biểu cũng kiến nghị nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, triển khai đồng bộ các giải pháp phát huy tiềm năng, lợi thế của địa phương; hoàn thành các mục tiêu của các chương trình trọng điểm; nâng cao chất lượng dịch vụ công, chăm lo tốt hơn đời sống vật chất và tinh thần của người dân.

Theo Giám đốc Sở Xây dựng Nguyễn Phúc Nhân, để tạo động lực cho phát triển, các địa phương cần quy hoạch mới về hạ tầng, nhất là khu vực trung tâm nhằm tạo không gian phát triển mới và tiền đề cho một thời kỳ dài hạn.

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Hồ Văn Niên nhấn mạnh, năm 2026 là năm có ý nghĩa rất quan trọng, đây là năm đầu triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội 5 năm 2026 - 2030, thực hiện mục tiêu tăng trưởng đạt 2 con số trong bối cảnh thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen. Do đó, các cấp ủy, đơn vị, địa phương cần quyết tâm, quyết liệt và hiệu quả trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện 3 nhóm giải pháp đã nêu trong dự thảo báo cáo.