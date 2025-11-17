Quảng Ngãi đưa ra nhiều giải pháp đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công

(TBTCO) - Vướng mặt bằng, thời tiết diễn biến phức tạp, chủ đầu tư chưa quyết tâm là những nguyên nhân làm ảnh hưởng đến công tác giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh Quảng Ngãi. Do đó, UBND tỉnh đã đưa ra nhiều giải pháp nhằm đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công.

Những “rào cản” trong giải ngân vốn đầu tư công

Theo Sở Tài chính Quảng Ngãi, tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025 của tỉnh Quảng Ngãi được Thủ tướng Chính phủ giao gần 8.184 tỷ đồng, địa phương giao hơn 10.427 tỷ đồng.

Lũy kế thanh toán đến ngày 31/10/2025 là 4.391.042 triệu đồng, đạt 53,65% so với kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao, đạt 42,11% so với kế hoạch vốn HĐND tỉnh giao. Ước giải ngân đến ngày 30/11/2025 là 4.924.000 triệu đồng, đạt 60,17% so với kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao, đạt 47,22% so với HĐND tỉnh giao.

Nhiều dự án ở Quảng Ngãi gặp vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng làm ảnh hưởng đến tiến độ thi công.

Đối với nguồn vốn kéo dài của Quảng Ngãi gần 2.208 tỷ đồng, lũy kế thanh toán đến ngày 31/10/2025 là 1.065.913 triệu đồng, đạt 48,28% kế hoạch vốn giao. Dự kiến đến ngày 30/11/2025 Quảng Ngãi thanh toán được khoảng 1.714 tỷ đồng, đạt 77,66% kế hoạch vốn giao.

Thời gian vừa qua, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã chỉ đạo quyết liệt các chủ đầu tư, ngành chức năng nỗ lực đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ được giao với một số thủ tục, nhiệm vụ trọng tâm đã thực hiện như: Điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2025 nguồn ngân sách địa phương trong nội bộ chủ đầu tư; điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2025 nguồn ngân sách trung ương giữa các dự án của tỉnh; điều chỉnh chủ thể Người quyết định đầu tư, Chủ đầu tư và hình thức quản lý dự án của xã tiếp nhận từ UBND cấp huyện trước đây… đã tạo chuyển biến tích cực, góp phần đáng kể nâng cao tỷ lệ giải ngân toàn tỉnh trong tháng 10.

Song, hiện Quảng Ngãi vẫn còn nhiều khó khăn vướng mắc cần phải giải quyết, nhất là công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Theo Sở Tài chính Quảng Ngãi công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng vẫn là điểm nghẽn lớn nhất; công tác giải phóng mặt bằng còn rất chậm, dự án không có mặt bằng để thi công. Bên cạnh đó, các chủ đầu tư và các địa phương vẫn còn thiếu quyết liệt trong việc tổ chức triển khai thực hiện giải ngân vốn đầu tư công.

Ngoài ra, thời tiết ở Quảng Ngãi đang diễn biến phức tạp, mưa lớn kéo dài thời gian qua gây sạt lở và ngập lụt khiến mạng lưới giao thông bị cản trở, làm chậm tiến độ vận chuyển vật liệu thi công, thực hiện dự án.

Tập trung tháo gỡ “nút thắt” mặt bằng

Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, UBND tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục chỉ đạo quyết liệt các chủ đầu tư giải ngân vốn đầu tư công nhất là vốn ngân sách Trung ương (đặc biệt là nguồn ngân sách trung ương kéo dài năm 2024 sang năm 2025); đối với vốn ngân sách Trung ương mới được Thủ tướng giao bổ sung, các chủ đầu tư cùng các ngành chức năng tăng cường đẩy nhanh tiến độ thực hiện các thủ tục dự án để đảm bảo đủ điều kiện giao vốn, giải ngân số vốn kế hoạch được giao.

UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu các sở, ban, ngành hỗ trợ chủ đầu tư, địa phương trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. Đây là nút thắt trong quá trình triển khai dự án cần tập trung tháo gỡ.

Đối với các sở, ban, ngành có liên quan UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu tăng cường công tác hỗ trợ các chủ đầu tư, địa phương trong công tác bồi thường, giải phòng mặt bằng; các chủ đầu tư chủ động phối hợp chặt chẽ, đồng hành cùng với chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan để kịp thời giải quyết, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, xác định công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng là nút thắt trong quá trình triển khai dự án cần tập trung tháo gỡ…

Thời gian qua, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã điều chỉnh các kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025 và kế hoạch vốn năm 2025 nguồn ngân sách địa phương, nguồn ngân sách Trung ương trong nước… Việc điều chỉnh nhằm điều hòa, cân đối, giải ngân tối đa nguồn vốn đầu tư công năm 2025.

Để đảm bảo giải ngân hoàn thành mục tiêu đề ra, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Hoàng Giang yêu cầu các chủ đầu tư được bổ sung vốn khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thiện hồ sơ thủ tục thanh toán; chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để hoàn thành nhiệm vụ được giao; đảm bảo đến ngày 25/11/2025 giải ngân 100% kế hoạch vốn được bổ sung, định kỳ hàng tuần báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện, chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh đối với việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi giao Sở Tài chính có trách nhiệm theo dõi, tổng hợp, định kỳ hàng tuần báo cáo kết quả giải ngân; đối với các chủ đầu tư đến ngày 25/11/2025 không giải ngân hết kế hoạch vốn được bổ sung, Sở Tài chính tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh để xem xét, có hình thức xử lý trách nhiệm theo quy định.