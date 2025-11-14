Sức hút của các lớp tài sản trong kỷ nguyên hội nhập và chuyển đổi số

(TBTCO) - Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu biến động mạnh, Việt Nam vẫn giữ được ổn định vĩ mô và duy trì đà tăng trưởng ấn tượng. Cùng với cải cách thể chế, môi trường đầu tư được củng cố, dòng vốn đang có xu hướng dịch chuyển mạnh giữa các lớp tài sản, từ cổ phiếu, trái phiếu, bất động sản đến tài sản số.

Xu hướng dịch chuyển mạnh mẽ

Phát biểu khai mạc Tọa đàm “Sức hút của các lớp tài sản” do Báo Tài chính - Đầu tư tổ chức ngày 13/11, ông Phạm Văn Hoành - Tổng Biên tập Báo Tài chính - Đầu tư cho biết, mặc dù kinh tế thế giới tiếp tục đối mặt với không ít biến động, từ căng thẳng địa chính trị, lạm phát kéo dài, tới chính sách thuế quan mới giữa các nền kinh tế lớn, nhưng Việt Nam vẫn giữ được ổn định kinh tế vĩ mô, duy trì đà tăng trưởng ấn tượng.

Trong bối cảnh tăng trưởng toàn cầu chỉ quanh mức 3%, Việt Nam nổi lên như một điểm sáng tăng trưởng bền vững và ổn định, được nhiều tổ chức quốc tế xếp vào nhóm “ngôi sao mới nổi” của châu Á. Việt Nam ngày càng khẳng định vị thế với một nền kinh tế quy mô gần 500 tỷ USD, môi trường chính trị ổn định, hạ tầng ngày càng hiện đại, hệ thống pháp luật, chính sách tài chính - tiền tệ đang được cải cách sâu rộng.

Phiên thảo luận chung tại tọa đàm. Ảnh: Đức Thanh

Tổng Biên tập Báo Tài chính - Đầu tư cho biết thêm, 4 nghị quyết quan trọng được Bộ Chính trị ban hành trong thời gian qua được ví như “bộ tứ trụ cột thể chế” của nền kinh tế, tạo thêm nền tảng vững chắc, củng cố niềm tin thị trường và tạo hành lang pháp lý mới cho các dòng vốn đầu tư, từ trong nước đến quốc tế, từ truyền thống đến số hóa.

Nhìn vào các lớp tài sản, có thể thấy rõ xu hướng chuyển dịch mạnh mẽ, từ cổ phiếu, trái phiếu, bất động sản, đến các lĩnh vực mới như tài sản số, đầu tư mạo hiểm, hay quỹ đầu tư thay thế. Thị trường chứng khoán Việt Nam hiện có vốn hóa tương đương hơn 100% GDP, thanh khoản trung bình hàng tỷ USD mỗi phiên. Tiến trình nâng hạng thị trường từ “cận biên” lên “mới nổi” đang được thúc đẩy mạnh, mở ra cơ hội đón dòng vốn hàng chục tỷ đô la từ các quỹ đầu tư toàn cầu.

Tài sản mới tạo ra thách thức cho USD Theo các chuyên gia, kỷ nguyên tiền tệ kỹ thuật số đang mở ra cánh cửa cho một trật tự tài chính mới, nơi vai trò thống trị của đồng USD có thể bị lung lay. Theo CME Group, tính đến giữa năm 2025, có 134 quốc gia đang trong giai đoạn thử nghiệm hoặc vận hành tiền kỹ thuật số do ngân hàng trung ương phát hành (CBDC). Dù phần lớn mới triển khai ở quy mô nội địa, nhưng tốc độ phát triển nhanh, chi phí thấp và tính tức thời của hệ thống này có thể đe dọa vị thế của USD trong thanh toán quốc tế. Ngoài ra, mối đe dọa đối với vị thế của USD còn đến từ tiền điện tử stablecoin.

Cùng với đó, thị trường trái phiếu, sau giai đoạn điều chỉnh mạnh đang bước vào thời kỳ ổn định và minh bạch hơn. Chính phủ đã hoàn thiện khung pháp lý, khuyến khích doanh nghiệp phát hành có kiểm soát, giúp thị trường trái phiếu phát huy vai trò nguồn vốn trung và dài hạn cho nền kinh tế. Trung tâm Tài chính quốc tế chính thức được hình thành, khẳng định bước tiến quan trọng trong việc đưa Việt Nam lên bản đồ tài chính khu vực và toàn cầu.

Thị trường bất động sản tiếp tục phục hồi, nhờ những cải cách về thể chế đất đai, chính sách tín dụng và nhu cầu nhà ở, hạ tầng đô thị, khu công nghiệp ngày càng tăng. Bên cạnh đó, sự xuất hiện của tài sản số và các nền tảng tài chính công nghệ đang mở ra “chân trời mới” cho các sản phẩm đầu tư hiện đại.

Kỳ vọng sự khởi sắc đồng đều ở các thị trường

Chia sẻ tại tọa đàm, TS. Nguyễn Trí Hiếu - Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Phát triển thị trường tài chính và bất động sản toàn cầu nhìn nhận, Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP của Chính phủ về việc triển khai thí điểm thị trường tài sản mã hóa là một điểm mới quan trọng khi Việt Nam chính thức công nhận tài sản số. “Chúng tôi kỳ vọng, thị trường tài sản mã hóa sẽ trở thành cú hích cho sự phát triển của thị trường tài chính Việt Nam” - ông Hiếu chia sẻ.

Theo TS. Nguyễn Trí Hiếu, với Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP cùng việc thị trường chứng khoán được nâng hạng, tăng trưởng kinh tế năm 2025 dự báo đạt trên 8% và hướng tới mục tiêu 10% vào năm 2026, thời gian tới có thể chứng kiến sự khởi sắc đồng đều ở hầu hết các thị trường.

Với bất động sản, những sửa đổi quan trọng liên quan đến đất đai đang tạo nền tảng vững chắc cho sự phục hồi, dù cần thêm thời gian để chính sách thẩm thấu vào thực tế. Ông Hiếu cho rằng, bức tranh năm 2026 có thể tích cực hơn năm 2025 khi tín dụng tăng trưởng tốt, đặc biệt trong lĩnh vực bất động sản. Đối với vàng, chuyên gia này dự báo, giá vẫn có xu hướng tăng do tình hình địa chính trị toàn cầu phức tạp.

Tương tự, ông Trịnh Hà - Chuyên gia chiến lược của Exness Investment Bank cũng nhận định, giá vàng quốc tế và trong nước tiếp tục có chiều hướng gia tăng. Tuy nhiên, ông Hà lưu ý, vàng là một loại tài sản trú ẩn, chứng khoán là tài sản rủi ro. Nhìn về dài hạn, hai loại tài sản này sẽ có xu hướng vận động ngược chiều. Mỗi khi các ngân hàng trung ương bắt đầu giảm lãi suất, thị trường chứng khoán sẽ phục hồi mạnh hơn, tạo ra áp lực chốt lời và khiến cho chu kỳ mới của nền kinh tế diễn ra. Từ đó, giá vàng có thể sẽ rơi vào một chu kỳ điều chỉnh trước khi quay trở lại mức đỉnh.

Đối với các kênh tài sản số, theo ông Hà, hiện nay, động lực chính đến từ sức mua của các tổ chức lớn. Do đó, khả năng giá của các loại đồng tiền số sẽ tiếp tục duy trì ở mức ổn định hơn và có thể tăng khi nền kinh tế thế giới, đặc biệt là kinh tế Mỹ, không rơi vào tình trạng suy thoái. Tiền số vẫn là tài sản rủi ro và vì vậy, nếu kinh tế tăng trưởng tốt thì dòng tiền có thể vào các thị trường này và ngược lại.