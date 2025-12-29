Phó Thủ tướng Lê Thành Long: Tháo gỡ nhiều “điểm nghẽn” trong lĩnh vực y tế

(TBTCO) - Thời gian qua, nhiều "điểm nghẽn", "nút thắt" trong mua sắm, đấu thầu, quản lý giá dịch vụ y tế và thanh toán bảo hiểm y tế đã cơ bản được tháo gỡ. Đặc biệt, các vướng mắc kéo dài tại dự án cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức được xử lý dứt điểm, hai công trình đã hoàn thành và khánh thành vào ngày 19/12, đúng tiến độ đề ra.

Đây là những nội dung được Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long nhấn mạnh tại Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác y tế năm 2025, nhiệm kỳ 2021 - 2025; định hướng công tác nhiệm kỳ 2026 - 2030 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026 được Bộ Y tế tổ chức chiều 29/12, tại Hà Nội.

Quyền lợi bảo hiểm y tế được mở rộng

Báo cáo tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cho biết, phạm vi quyền lợi và mức hưởng của người tham gia ngày càng được mở rộng. Cơ chế tài chính y tế được đổi mới theo hướng chuyển chi ngân sách từ cấp trực tiếp cho cơ sở khám, chữa bệnh sang hỗ trợ người dân tham gia bảo hiểm y tế. Số bác sĩ đạt 15 người trên 10.000 dân, số giường bệnh đạt 34,5 giường trên 10.000 dân...

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Văn Nam.

Sổ sức khỏe điện tử tích hợp trên VNeID được thí điểm thành công, với 16 triệu tài khoản năm 2024, dự kiến tăng lên 40 triệu vào năm 2025, giúp người dân khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế không cần giấy tờ và tiết kiệm khoảng 1.150 tỷ đồng mỗi năm.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Đào Hồng Lan cho rằng, bên cạnh những kết quả đạt được, ngành y tế vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế và thách thức cần sớm khắc phục, nhất là tháo gỡ các điểm nghẽn, nâng cao năng lực phòng bệnh và chất lượng khám, chữa bệnh.

Năm 2026, ngành y tế sẽ đẩy mạnh cải cách tài chính y tế Theo Bộ trưởng Đào Hồng Lan, năm 2026, ngành y tế sẽ đẩy mạnh cải cách tài chính y tế, phát triển chính sách bảo hiểm y tế theo hướng hiệu quả, bền vững; tăng cường xã hội hóa, mở rộng hợp tác công - tư để huy động nguồn lực, thúc đẩy y tế tư nhân, tiến tới bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân và mở rộng quyền lợi phù hợp với già hóa dân số.

Theo Bộ trưởng Bộ Y tế, giai đoạn 2026 - 2030 mở ra tầm nhìn và kỳ vọng mới, đòi hỏi ngành y tế bứt phá, đổi mới tư duy và cách làm, khẳng định vai trò trụ cột trong bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, hướng tới nền y tế hiện đại, công bằng, bền vững và hội nhập quốc tế.

Năm 2026, Bộ Y tế sẽ hoàn thành đề án sắp xếp các đơn vị sự nghiệp khối phòng bệnh nhằm tăng cường chức năng kiểm soát dịch bệnh ở Trung ương và khu vực; tổ chức lại các bệnh viện trực thuộc, sắp xếp các đơn vị kiểm nghiệm, kiểm định để hình thành hệ thống kiểm soát dược phẩm, thực phẩm và thiết bị y tế phù hợp, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế. Đồng thời rà soát, tinh gọn tổ chức bộ máy; hướng dẫn các đơn vị sự nghiệp trực thuộc sắp xếp tổ chức và thực hiện xếp hạng các đơn vị.

Cùng với đó, Bộ Y tế đặt mục tiêu triển khai khám sức khỏe định kỳ hoặc sàng lọc miễn phí cho người dân ít nhất một lần mỗi năm theo lộ trình; từng bước thực hiện chính sách miễn viện phí, ưu tiên các đối tượng chính sách xã hội, người yếu thế và người thu nhập thấp trong phạm vi quyền lợi bảo hiểm y tế…

Thực hiện miễn viện phí theo lộ trình và hoàn thiện hệ thống pháp luật

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long cho biết, năm 2025, ngành y tế cơ bản đạt và vượt các chỉ tiêu Quốc hội giao, trong đó tỉ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 95,15%; tỉ lệ dân số được quản lý sức khỏe trên 90%; tuổi thọ trung bình đạt 74,8 tuổi; mức độ hài lòng của người dân với dịch vụ y tế trên 90%. Năng lực y tế dự phòng, y tế cơ sở, chất lượng khám, chữa bệnh được nâng lên.

Những nỗ lực của ngành Y tế trong giai đoạn 2021 - 2025 đã góp phần quan trọng vào thành tựu chung của đất nước, đồng thời tạo nền tảng cho giai đoạn phát triển tiếp theo.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Tuy nhiên, Phó Thủ tướng cho rằng, khả năng tiếp cận dịch vụ y tế vẫn chênh lệch giữa các vùng; y tế cơ sở và công tác phòng bệnh còn hạn chế; cơ chế huy động nguồn lực, nhất là khu vực tư nhân, chưa đủ mạnh; chuyển đổi số triển khai chậm. Bên cạnh đó, mức sinh thay thế chưa bền vững, mất cân bằng giới tính khi sinh còn cao, hệ thống trợ giúp xã hội chưa đáp ứng yêu cầu thực tế.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, năm 2026 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm diễn ra Đại hội XIV của Đảng, bầu cử Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp, đồng thời mở đầu Kế hoạch Phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2026 - 2030. Bối cảnh mới đòi hỏi ngành phải nỗ lực tạo đột phá trong bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Cùng với việc hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn, ngành y tế cần tăng cường đoàn kết, siết chặt kỷ luật, kỷ cương; triển khai hiệu quả các chủ trương, chính sách lớn của Đảng và Nhà nước, nhất là Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị và các cơ chế đặc thù cho ngành. Trọng tâm là sớm triển khai khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân, thực hiện miễn viện phí theo lộ trình và đẩy nhanh hoàn thiện hệ thống pháp luật.

Phó Thủ tướng Lê Thành Long yêu cầu, ngành y tế xây dựng cơ chế đủ mạnh để huy động khu vực tư nhân và các nguồn lực xã hội tham gia phát triển y tế, nhất là trong cung ứng dịch vụ chất lượng cao, phòng bệnh, đào tạo nhân lực, nghiên cứu khoa học và sản xuất thuốc, vắc-xin, thiết bị y tế. Đồng thời, đẩy mạnh chuyển đổi số, tăng cường liên thông, lấy dữ liệu y tế làm nền tảng nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe.

Bên cạnh đó, ngành y tế cần chú trọng nâng cao y đức, kiện toàn tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu quả, gắn phân cấp, phân quyền; trợ giúp xã hội phù hợp mô hình chính quyền địa phương...