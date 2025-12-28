Ngành Thuế tiên phong chuyển đổi số trong kỷ nguyên số

(TBTCO) - Không chỉ thu đúng, thu đủ, thu kịp thời, mà còn nuôi dưỡng nguồn thu, đồng hành với doanh nghiệp và người dân, khuyến khích đổi mới sáng tạo, thúc đẩy phát triển bền vững, ngành Thuế còn tiên phong chuyển đổi số trong kỷ nguyên số.

Tiên phong vì người dân, doanh nghiệp

Với phương châm “Minh bạch - Chuyên nghiệp - Liêm chính - Đổi mới”, “Lấy người nộp thuế làm trung tâm phục vụ”, đồng thời xác định chuyển đổi số là xu hướng và yêu cầu tất yếu với công tác quản lý thuế trong thời đại 4.0, ngành Thuế luôn tiên phong đi đầu quyết liệt triển khai nhiều giải pháp để đẩy mạnh cải cách, ứng dụng công nghệ thông tin, hiện đại hóa toàn diện công tác quản lý.

Nhìn lại hành trình đó cho thấy, chuyển đổi số của ngành Thuế không khởi phát từ hôm nay, mà đã có những bước đi bài bản từ hơn một thập kỷ trước. Trong quãng thời gian đó, ngành Thuế đã liên tục đổi mới thủ tục hành chính, đặt nền móng vững chắc cho chuyển đổi số.

Bộ trưởng Bộ Tài chính thăm các gian trưng bày của doanh nghiệp công nghệ tại triển lãm 80 năm ngày truyền thống ngành Thuế. Ảnh: Tuấn Nguyễn

Từ hành trình đó, hệ thống khai, nộp, hoàn thuế điện tử, hóa đơn điện tử toàn quốc, dịch vụ công trực tuyến, ứng dụng eTax Mobile cho cá nhân, hộ kinh doanh..., lần lượt ra đời, đã từng bước làm thay đổi hẳn diện mạo quản lý thuế.

Không phải ngẫu nhiên mà chỉ với một chiếc điện thoại thông minh, người dân có thể hoàn thành nghĩa vụ thuế trong vài phút. Đằng sau sự thuận tiện ấy là cả một hành trình dài, lặng lẽ nhưng quyết liệt - hành trình chuyển đổi số, đặt người nộp thuế ở trung tâm phục vụ và kiến tạo niềm tin bằng sự chuyên nghiệp, minh bạch.

Có thể thấy, mỗi đổi mới về thủ tục, dù nhỏ, cũng là một bước tiến lớn trong cách nghĩ, cách làm. Nếu trước đây, người dân phải mất nhiều ngày chờ đợi, đi lại để hoàn thành nghĩa vụ thuế, thì nay, chỉ cần vài phút thao tác là xong. Từ đây, người nộp thuế đã phần nào bớt đi gánh nặng giấy tờ thủ tục hành chính, tiết kiệm chi phí tuân thủ tối đa nhất. Đồng thời, khuyến khích sự tự giác thực hiện trách nhiệm của mình dễ dàng hơn, qua đó làm cho việc quản lý thuế trở nên hiệu quả và gần gũi hơn.

Tự hào về truyền thống “kỷ luật - đoàn kết - đổi mới - phụng sự”, đội ngũ cán bộ ngành Thuế hôm nay gánh vác khát vọng tiên phong. Tiên phong không chỉ ở công nghệ, mà ở tư duy quản lý, văn hóa phục vụ, ở cách đặt người nộp thuế vào trung tâm của mọi cải cách. Tiên phong trong việc liên thông - chia sẻ dữ liệu cùng các ngành, địa phương; tiên phong trong mở dữ liệu, thúc đẩy cộng đồng khoa học - công nghệ tham gia kiến tạo giải pháp.

Tiếp tục đưa quá trình chuyển đổi số đi vào chiều sâu

Mặc dù đã đạt được những kết quả tích cực, song con đường chuyển đổi số phía trước của ngành Thuế còn nhiều khó khăn, thách thức. Từ thói quen quản lý cũ, hạ tầng chưa đồng bộ đến yêu cầu ngày càng cao của người dân và doanh nghiệp, nhưng toàn ngành Thuế đã và đang thể hiện quyết tâm đổi mới, dám nghĩ dám làm, dám tiên phong.

Với định hướng chiến lược của Đảng qua Nghị quyết 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, với chương trình hành động của Chính phủ và Bộ Tài chính, cùng niềm tin và sự đồng hành của người dân, doanh nghiệp, chúng ta có đủ cơ sở để tin vào một nền Thuế số Việt Nam hiện đại, minh bạch, hiệu quả và thân thiện.

Phó Cục trưởng Cục Thuế Lê Long nhận giải thưởng "Cơ quan nhà nước chuyển đổi số xuất sắc".

Với nghị quyết đúng, chính sách trúng, tổ chức quyết liệt, ngành Thuế sẽ tiếp tục vươn lên giữ vai trò lực lượng tiên phong của nền Tài chính Quốc gia trong kỷ nguyên số, cùng toàn hệ thống chính trị thực hiện mục tiêu đến năm 2030, Việt Nam là nước đang phát triển, công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045, trở thành nước phát triển, thu nhập cao - trong đó, Thuế số là một trụ cột của Tài chính số, Chính phủ số và kinh tế số.

80 năm qua, ngành Thuế đã đi cùng lịch sử dân tộc và ngành Thuế với khát vọng đi đầu trong kỷ nguyên số, góp phần hiện thực hóa khát vọng Việt Nam hùng cường, thịnh vượng.

Trong giai đoạn tới, ngành Thuế xác định một loạt nhiệm vụ trọng tâm nhằm đưa quá trình chuyển đổi số đi vào chiều sâu. Trước hết là xây dựng và hoàn thiện kho dữ liệu tập trung, để mọi thông tin được kết nối thông suốt, minh bạch và có thể khai thác hiệu quả. Cùng với đó, việc ứng dụng Big Data và trí tuệ nhân tạo sẽ giúp phát hiện sớm rủi ro, hỗ trợ công tác quản lý chính xác và kịp thời hơn.

Ngành Thuế cũng đặt mục tiêu phát triển các kênh phục vụ đa dạng, để người dân và doanh nghiệp chỉ cần một tài khoản có thể tiếp cận nhiều dịch vụ. Một trong những ưu tiên là mở rộng mạnh mẽ hóa đơn điện tử từ máy tính tiền, đưa công nghệ này trở thành thói quen phổ biến trong kinh doanh hằng ngày. Song song, hệ thống pháp lý về dữ liệu, định danh, bảo mật sẽ tiếp tục được hoàn thiện, bảo đảm chặt chẽ nhưng thuận lợi cho người sử dụng.

Giao nhiệm vụ cho ngành Thuế trong thời gian tới, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng yêu cầu tiếp tục tập trung triển khai mạnh mẽ công tác chuyển đổi số, với trọng tâm tăng cường ứng dụng AI, phân tích dữ liệu lớn trong công tác kiểm tra, thương mại điện tử, quản lý hóa đơn…, qua đó nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của ngành, phục vụ tốt nhất người nộp thuế; xây dựng nền hành chính thuế hiện đại, minh bạch, chuyên nghiệp, đáp ứng yêu cầu phát triển của kinh tế số, xã hội số, Chính phủ số và hội nhập quốc tế trong giai đoạn mới.

Ngành Thuế tiếp tục nâng cao chất lượng phục vụ người nộp thuế, chuyển đổi mạnh mẽ sang nền hành chính phục vụ, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, đơn giản hóa quy trình, rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ thuế; nâng cao chất lượng dịch vụ công về thuế. Đồng thời, đổi mới công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế theo hướng chủ động, phù hợp từng nhóm đối tượng; bảo đảm thông tin chính sách thuế được cung cấp kịp thời, dễ tiếp cận, dễ thực hiện; giải quyết vướng mắc từ sớm, từ cơ sở, lấy sự hài lòng của người nộp thuế làm thước đo hiệu quả./.