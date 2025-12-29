Thuế tỉnh Phú Thọ thu ngân sách đạt cao nhất từ trước đến nay

(TBTCO) - Năm 2025, Thuế tỉnh Phú Thọ thu ngân sách nhà nước đạt 53.834 tỷ đồng, bằng 156,7% dự toán trung ương giao, bằng 137,3% dự toán HĐND tỉnh giao sau sáp nhập và bằng 128,1% so với cùng kỳ thực hiện. Số thu được đánh giá cao nhất từ trước đến nay.

Thu ngân sách đứng thứ 10 cả nước

Năm 2025 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với ngành Thuế tỉnh Phú Thọ, là năm đầu tiên Thuế tỉnh Phú Thọ chính thức đi vào hoạt động theo mô hình tổ chức bộ máy mới sau khi hợp nhất từ 3 đơn vị là Cục Thuế tỉnh Phú Thọ, Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc và Cục Thuế tỉnh Hòa Bình.

Trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực diễn biến phức tạp, kinh tế trong nước còn nhiều khó khăn, việc sắp xếp lại đơn vị hành chính và tổ chức bộ máy đặt ra yêu cầu rất cao về năng lực điều hành, tính kỷ cương và tinh thần đoàn kết trong toàn ngành.

Thuế tỉnh Phú Thọ vinh dự được Bộ trưởng Bộ Tài chính khen thưởng đột xuất về thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2025. Ảnh: Đức Minh

Dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Tỉnh ủy, sự giám sát của HĐND tỉnh, sự chỉ đạo quyết liệt của UBND tỉnh và Bộ Tài chính, Cục Thuế; cùng với sự phối hợp chặt chẽ của các sở, ban, ngành, chính quyền địa phương các cấp; sự nỗ lực, đoàn kết, trách nhiệm của tập thể lãnh đạo, công chức, người lao động, ngành Thuế tỉnh Phú Thọ đã hoàn thành và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

Kết quả nổi bật nhất là công tác thu ngân sách nhà nước. Năm 2025, Thuế tỉnh Phú Thọ thu ngân sách nhà nước đạt 53.834 tỷ đồng, bằng 156,7% dự toán Trung ương giao, bằng 137,3% dự toán HĐND tỉnh giao sau sáp nhập và bằng 128,1% so với cùng kỳ thực hiện. Số thu đạt cao nhất từ trước đến nay.

Trừ tiền sử dụng đất, thu ngân sách đạt 38.119 tỷ đồng, bằng 128,6% dự toán Trung ương, bằng 125,3% dự toán HĐND tỉnh giao sau sáp nhập, bằng 109,1% so với cùng kỳ thực hiện.

14/16 chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước hoàn thành dự toán. 21/21 đơn vị thuộc Thuế tỉnh Phú Thọ được giao dự toán thu đã hoàn thành vượt dự toán Trung ương giao. Năm 2025, Thuế tỉnh Phú Thọ là đơn vị thu ngân sách nhà nước đứng thứ 10/34 tỉnh, thành phố trong cả nước.

Với kết quả này, Thuế tỉnh Phú Thọ đã vinh dự được Bộ trưởng Bộ Tài chính khen thưởng đột xuất về thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2025.

Thực hiện chức năng quản lý thuế, công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế; kê khai, kế toán thuế, kiểm tra thuế, quản lý nợ, cưỡng chế nợ thuế, quản lý hộ kinh doanh, cá nhân và thu khác, triển khai Đề án 420 của Cục Thuế, Đề án 3389 của Bộ Tài chính, Kế hoạch “60 ngày cao điểm chuyển đổi mô hình từ thuế khoán sang kê khai” của Cục Thuế…, Thuế tỉnh Phú Thọ đã có nhiều nỗ lực, cố gắng vượt qua khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Công tác nội ngành như kiểm tra nội bộ, tổ chức cán bộ, dữ liệu rủi ro, tổ chức sắp xếp các trụ sở làm việc, hành chính, văn phòng, tài vụ…, đều được thực hiện nhịp nhàng, đầy đủ, kịp thời.

Công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức tiếp tục được quan tâm; kỷ luật, kỷ cương hành chính được tăng cường; tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ người nộp thuế có nhiều chuyển biến tích cực. Ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong quản lý thuế, hoàn thuế, hỗ trợ người nộp thuế tiếp tục được đẩy mạnh, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý và minh bạch hóa hoạt động công vụ.

Trong năm 2025, Thuế tỉnh Phú Thọ cũng đã phối hợp với các nhà cung cấp giải pháp phần mềm (Viettel, VNPT, Misa), các ngân hàng thương mại triển khai công tác hỗ trợ chuyển đổi từ hộ khoán sang hộ kê khai. Đơn vị đã thực hiện ký kết quy chế phối hợp với các xã, phường trên địa bàn tỉnh trong công tác quản lý thuế; thông qua quy chế phối hợp, góp phần khẳng định quyết tâm của cơ quan thuế và chính quyền địa phương trong việc tăng cường phối hợp quản lý thuế; thống nhất cơ chế trao đổi thông tin, phối hợp kiểm tra, giám sát; tạo nền tảng quan trọng để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ thu ngân sách thời gian tới.

Bên cạnh đó, ngành Thuế Phú Thọ được cộng đồng doanh nghiệp, tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh đánh giá cao về mức độ hài lòng đối với sự phục vụ của cơ quan thuế, đạt 92,4%, cao hơn bình quân toàn ngành Thuế (92,3%). Đây là sự ghi nhận của người nộp thuế về những nỗ lực của ngành Thuế trong công tác cải cách hành chỉnh, chuyển đổi số, tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế trong việc thực hiện thủ tục hành chính thuế.

Chủ động khai thác các nguồn thu tiềm năng

Về nhiệm vụ năm 2026, ông Phan Trọng Tấn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ đề nghị, Thuế tỉnh Phú Thọ tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm, đó là tiếp tục tăng cường công tác quản lý thuế, giám sát chặt chẽ tiến độ thu ngân sách, rà soát các nguồn thu tiềm năng, chống thất thu, gian lận thương mại, chuyển giá; triển khai hiệu quả chính sách áp dụng thuế kê khai đối với hộ, cá nhân kinh doanh; đẩy mạnh tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế thực hiện đúng quy định.

Đồng thời, Thuế tỉnh Phú Thọ cần chủ động xác định và khai thác các nguồn thu tiềm năng, khác biệt tại địa phương, đặc biệt là từ các lĩnh vực kinh tế số, thương mại điện tử, các nền tảng kinh doanh trực tuyến.

“Năm 2026, ngành Thuế tỉnh Phú Thọ sẽ tiếp tục đoàn kết, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai hiệu quả nhiệm vụ công tác thuế, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ thu ngân sách các cấp lãnh đạo giao”. Trưởng Thuế tỉnh Phú Thọ

Nguyễn Huy Hồng

Bên cạnh đó, tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, giám sát, kê khai, nộp thuế, hoàn thuế; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thuế, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, đảm bảo kỷ cương, pháp luật trong lĩnh vực thuế.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ nhấn mạnh, Thuế tỉnh Phú Thọ cần tiếp tục chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nâng cao năng lực chuyên môn, phẩm chất đạo đức, tinh thần trách nhiệm, đáp ứng yêu cầu cải cách và hiện đại hóa ngành Thuế.

Đặc biệt, tăng cường phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, địa phương, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh phát triển sản xuất, kinh doanh, qua đó mở rộng nguồn thu bền vững cho ngân sách./.