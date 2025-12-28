Ngành Thuế tập trung nguồn lực thu ngân sách ngay từ ngày đầu năm

(TBTCO) - Năm 2026 là năm có ý nghĩa quan trọng, năm diễn ra Đại hội lần thứ XIV của Đảng, năm đầu tiên triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2026 - 2030. Theo đó, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng chỉ đạo, ngành Thuế cần tập trung mọi nguồn lực tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách ngay từ những ngày đầu năm.

Năm 2026 là năm có ý nghĩa quan trọng, năm diễn ra Đại hội lần thứ XIV của Đảng, năm đầu tiên triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2026 - 2030. Theo đó, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng chỉ đạo, ngành Thuế cần tập trung mọi nguồn lực tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách ngay từ những ngày đầu năm.

Thu ngân sách đạt kỷ lục

Cục Thuế vừa tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác thuế năm 2025 và Tổng kết chiến dịch “60 ngày cao điểm chuyển đổi mô hình từ thuế khoán sang kê khai đối với hộ kinh doanh”. Thông tin tại hội nghị, Cục trưởng Cục Thuế Mai Xuân Thành cho biết, tính đến ngày 14/12/2025, số thu do cơ quan thuế quản lý đã đạt mốc 2.150.000 tỷ đồng, vượt 25% dự toán, hoàn thành nhiệm vụ thu theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Ước thu đến ngày 31/12/2025 sẽ đạt 2.236.900 tỷ đồng, vượt 30,1% dự toán Quốc hội giao, tăng 27,6% so với năm 2024; trong đó thu nội địa đạt 2.189.600 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 98% tổng thu, vượt 31,4% dự toán, tăng 29,3% so với cùng kỳ năm 2024.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng trao Huân chương Lao động hạng Ba cho Cục Thuế - đơn vị đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW. Ảnh: Đức Minh

Tính chung giai đoạn 2021 - 2025, tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt 9,754 triệu tỷ đồng, vượt 17,5% mục tiêu Quốc hội giao; tỷ lệ huy động vào ngân sách nhà nước bình quân đạt khoảng 18,5%/GDP. Tốc độ tăng thu hàng năm ước đạt 10,8%/năm. Trong đó, tổng thu do cơ quan thuế quản lý giai đoạn 2021 - 2025 ước đạt trên 8,4 triệu tỷ đồng, chiếm 86,1% tổng thu ngân sách nhà nước, gấp 1,5 lần so với giai đoạn 2016 - 2020, gấp 2,5 lần so giai đoạn 2011 - 2015; tốc độ tăng thu bình quân trên 11,5%/năm.

Đáng chú ý, cả 34/34 địa phương đều hoàn thành vượt mức dự toán được giao. Trong đó, có 2 địa phương có số thu cả giai đoạn 2021 - 2025 đạt trên 2 triệu tỷ đồng là TP. Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh; 8 địa phương có số thu cả giai đoạn đạt trên 200.000 tỷ đồng là

TP. Hải Phòng, Đồng Nai, Hưng Yên, Bắc Ninh, Ninh Bình, Đà Nẵng, Phú Thọ, Quảng Ninh; 9 địa phương có số thu cả giai đoạn đạt từ trên 100.000 tỷ đồng đến 200.000 tỷ đồng; 8 địa phương có số thu cả giai đoạn đạt từ 50.000 tỷ đồng đến 100.000 tỷ đồng; 7 địa phương có số thu cả giai đoạn đạt dưới 50.000 tỷ đồng.

Lãnh đạo Cục Thuế cho rằng, cơ cấu thu ngân sách nhà nước chuyển biến theo hướng bền vững. Tỷ trọng đóng góp của thu nội địa trên tổng thu ngân sách nhà nước ngày càng lớn, tăng từ mức 81% của giai đoạn 2011 - 2015 lên mức 82,1% giai đoạn 2016 - 2020 và khoảng 86% giai đoạn 2021 - 2025, tỷ trọng thu nội địa trong tổng thu ngân sách nhà nước tăng từ mức 82,3% của năm 2021 lên mức 86,6% của năm 2025.

Nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm công tác thuế năm 2026

Dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng ghi nhận và đánh giá cao sự cố gắng, nỗ lực của tập thể cán bộ, công chức ngành Thuế trong triển khai nhiệm vụ năm 2025 với nhiều kết quả nổi bật.

Bước sang năm 2026, trong bối cảnh nhiệm vụ tăng trưởng kinh tế nhanh, bền vững và mục tiêu tăng trưởng 2 con số, ngành Tài chính nói chung, ngành Thuế nói riêng đứng trước khối lượng công việc lớn, yêu cầu ngày càng cao. Từ mục tiêu đặt ra, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng yêu cầu ngành Thuế tập trung mọi nguồn lực, tổ chức triển khai quyết liệt công tác thu ngân sách nhà nước ngay từ những ngày đầu năm.

“Nhiệm vụ thời gian tới còn rất nặng nề, ngành Thuế cần tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những tồn tại, hạn chế để hoàn thành nhiệm vụ được giao trong năm 2026 và giai đoạn 2026 - 2030. Bộ Tài chính sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất cho ngành Thuế, sẽ tiếp tục chỉ đạo các cơ quan liên quan rà soát, giải quyết các kiến nghị của ngành và phối hợp, hỗ trợ trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ được giao”. Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng

Theo đó, Bộ trưởng chỉ đạo ngành Thuế tiếp tục bám sát các chủ trương, chỉ đạo của Đảng, Chính phủ và Bộ Tài chính; chủ động tham mưu, phối hợp triển khai hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm của ngành Tài chính, đặc biệt là thực hiện 7 nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị. Đồng thời, đẩy mạnh triển khai Chiến lược phát triển hệ thống thuế giai đoạn 2021 - 2030, trọng tâm là xây dựng nền tảng thuế điện tử hiện đại, đáp ứng yêu cầu quản lý trong bối cảnh kinh tế số.

Bộ trưởng yêu cầu ngành Thuế tập trung xây dựng, ban hành kịp thời và tổ chức triển khai hiệu quả các nghị định, thông tư hướng dẫn Luật Quản lý thuế (sửa đổi), bảo đảm quy định rõ ràng, thống nhất, dễ thực hiện; tăng cường công khai, minh bạch trong quản lý thuế, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người nộp thuế. Cùng với đó, ngành Thuế phải phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2026; siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong điều hành thu; phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương, quyết tâm để 100% địa phương hoàn thành và vượt dự toán thu.

Bộ trưởng nhấn mạnh yêu cầu triển khai đồng bộ các giải pháp chống thất thu, khai thác hiệu quả các nguồn thu, mở rộng cơ sở thuế; kiên quyết phòng, chống gian lận hóa đơn, gian lận hoàn thuế giá trị gia tăng, qua đó góp phần xây dựng môi trường kinh doanh công bằng, minh bạch. Song song với đó, ngành Thuế cần đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện, trọng tâm là ứng dụng trí tuệ nhân tạo và phân tích dữ liệu lớn trong quản lý thuế, thương mại điện tử, hóa đơn điện tử, nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động và phục vụ tốt hơn người nộp thuế.

Bên cạnh nhiệm vụ chuyên môn, Bộ trưởng yêu cầu ngành Thuế tiếp tục nâng cao chất lượng phục vụ người nộp thuế theo hướng xây dựng nền hành chính phục vụ; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, đổi mới công tác tuyên truyền, hỗ trợ, lấy sự hài lòng của người nộp thuế làm thước đo hiệu quả. Đồng thời, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ phù hợp thực tiễn, tăng cường đào tạo, bồi dưỡng, siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ. Ngành Thuế cũng phải quán triệt và thực hiện nghiêm chủ trương thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; quản lý, sử dụng hiệu quả các nguồn lực tài chính, tài sản công.