Doanh nghiệp công nghệ, ngân hàng, đại lý thuế cùng “bắt tay” hỗ trợ hộ kinh doanh kê khai, nộp thuế.

(TBTCO) - Chương trình “Bình dân học vụ kê khai” là sáng kiến do Misa khởi xướng với mong muốn giúp hộ kinh doanh biết ghi sổ, biết kê khai và thực hiện nghĩa vụ thuế đúng quy định, đồng thời có thể áp dụng thuận lợi trong hoạt động kinh doanh hằng ngày.

Misa huy động 4.000 chuyên viên hỗ trợ hộ kinh doanh

Ông Lê Hồng Quang - Tổng Giám đốc Tập đoàn Misa (Misa) cho biết, đồng hành cùng cơ quan thuế ngay từ những ngày đầu triển khai “Chiến dịch 60 ngày cao điểm chuyển đổi hộ kinh doanh từ thuế khoán sang kê khai”, và tiếp tục trong “Tháng cao điểm hỗ trợ hộ, cá nhân kinh doanh thực hiện đúng quy định về thuế”, Misa đã triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ thiết thực hướng tới giúp các hộ kinh doanh thực hiện nghĩa vụ thuế thuận lợi và hiệu quả.

Tại “Chiến dịch 60 ngày cao điểm chuyển đổi hộ kinh doanh từ thuế khoán sang kê khai”, Misa đã triển khai chương trình tặng miễn phí phần mềm MISA eShop cho 2 triệu hộ kinh doanh, đồng thời trao tặng trọn đời phần mềm bán hàng và khai thuế trên điện thoại cho các hộ kinh doanh có doanh thu dưới 500 triệu đồng/năm. Các chương trình này nhằm hỗ trợ hộ kinh doanh từng bước chuyển đổi phương thức quản lý, làm quen và thực hiện thông thạo việc ghi chép, kê khai thuế theo quy định.

Chương trình “Bình dân học vụ kê khai” được khởi xướng với mong muốn giúp hộ kinh doanh biết ghi sổ, biết kê khai và thực hiện nghĩa vụ thuế đúng quy định.

Với chương trình “Bình dân học vụ kê khai”, Misa “bắt tay” với gần 100 chuyên gia thuế, đối tác ngân hàng vào cuộc hỗ trợ hộ kinh doanh thực chất, cầm tay chỉ việc ghi sổ và kê khai thuế. Mục tiêu của chương trình là giúp các hộ kinh doanh thuộc diện kê khai, nộp thuế trong quý I/2026 nắm rõ quy định và thực hiện thuận lợi, đúng pháp luật.

Ông Lê Hồng Quang thông tin, sau một tuần triển khai, chương trình đã tiếp cận hơn 1 triệu hộ kinh doanh trên các nền tảng trực tuyến và giải đáp hơn 3.000 câu hỏi liên quan đến chính sách và quy trình kê khai thuế. Hình thức tương tác trực tiếp giúp người kinh doanh không chỉ nắm được quy định mà còn thực hành cụ thể từng bước kê khai và nộp thuế.

Bên cạnh hoạt động trực tuyến, chương trình cũng tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ trực tiếp tại địa phương. Misa đã huy động 4.000 chuyên viên phối hợp với ngân hàng, đơn vị kế toán dịch vụ và đại lý thuế tham gia các buổi tập huấn do cơ quan thuế tổ chức, trực tiếp hướng dẫn hộ kinh doanh ghi chép sổ sách, lập hồ sơ và thực hiện kê khai theo quy định.

Đồng thời, chương trình xây dựng cổng thông tin hỗ trợ với hệ thống tài liệu hướng dẫn đa dạng như bài viết chuyên môn, infographic, video và tài liệu nghiệp vụ được thiết kế dễ hiểu, dễ thực hành. Nội dung được đăng tải trên các nền tảng như website misaeshop.vn, fanpage MISA eShop và kênh TikTok MISA eShop, giúp hộ kinh doanh có thể tìm hiểu và thực hành kê khai thuế mọi lúc, mọi nơi.

Đưa pháp luật thuế đến gần hơn với người nộp thuế

Bà Nguyễn Thu Trà - Trưởng ban Ban Quản lý tuân thủ và hỗ trợ người nộp thuế (Cục Thuế) cho biết, cơ quan thuế đánh giá cao sáng kiến triển khai chương trình “Bình dân học vụ kê khai” của Misa, bởi đây là hoạt động hỗ trợ rất sát với nhu cầu thực tế của hộ kinh doanh trong bối cảnh các chính sách thuế mới đang được triển khai. Chương trình góp phần đưa quy định pháp luật về thuế đến gần hơn với người nộp thuế, giúp các hộ kinh doanh hiểu đúng và thực hiện đúng nghĩa vụ kê khai, nộp thuế theo quy định.

Đại diện Cục Thuế khẳng định, sẽ phối hợp chặt chẽ, cung cấp kịp thời thông tin chính sách và hướng dẫn nghiệp vụ để các hoạt động hỗ trợ được triển khai thống nhất, đúng quy định pháp luật.

Doanh nghiệp công nghệ, ngân hàng, đại lý thuế cùng “bắt tay” hỗ trợ hộ kinh doanh kê khai, nộp thuế.

Với vai trò là cơ quan quản lý thuế trên địa bàn Thủ đô, ông Nguyễn Tiến Minh - Phó trưởng Thuế TP. Hà Nội cho biết, hiện đơn vị đang quản lý hơn 350.000 hộ kinh doanh, vì vậy công tác tuyên truyền và hỗ trợ người nộp thuế luôn được xác định là nhiệm vụ trọng tâm.

Ông Nguyễn Tiến Minh cho biết, Thuế TP. Hà Nội đã triển khai nhiều giải pháp như phát triển các nền tảng dịch vụ thuế điện tử, đặc biệt là ứng dụng eTax Mobile, hướng dẫn ghi chép sổ sách, sử dụng hóa đơn điện tử và tổ chức các chiến dịch hỗ trợ chuyển từ thuế khoán sang kê khai. Chương trình “Bình dân học vụ kê khai” sẽ góp phần giúp hộ kinh doanh tiếp cận chính sách thuận lợi và thực hiện nghĩa vụ thuế minh bạch, đúng quy định.

"Với sự tham gia của nhiều tổ chức, chuyên gia và lực lượng hỗ trợ tại địa phương, chương trình “Bình dân học vụ kê khai thuế” được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao nhận thức và năng lực tuân thủ chính sách thuế của hộ kinh doanh, đồng thời tạo nền tảng để khu vực kinh tế hộ từng bước hoạt động minh bạch, chuyên nghiệp và bền vững hơn" - Tổng Giám đốc Misa Lê Hồng Quang.

Từ góc độ đơn vị tư vấn, bà Nguyễn Thị Cúc - Chủ tịch Hội Tư vấn thuế Việt Nam bày tỏ sự ủng hộ đối với sáng kiến triển khai chương trình. Theo bà, việc có sự tham gia của doanh nghiệp công nghệ, ngân hàng cùng đội ngũ chuyên gia kế toán và đại lý thuế sẽ tạo nên hệ sinh thái hỗ trợ toàn diện cho hộ kinh doanh trong quá trình thực hiện các quy định mới về thuế.

“Hội Tư vấn thuế Việt Nam sẵn sàng đồng hành cùng chương trình, kết nối mạng lưới chuyên gia và các đại lý thuế tham gia tư vấn, hướng dẫn nhằm giúp hộ kinh doanh hiểu đúng chính sách, thực hành ghi chép sổ sách và kê khai nộp thuế đúng quy định” - bà Cúc nhấn mạnh.

Trong khuôn khổ sự kiện, điểm nhấn là Lễ ký kết hợp tác chính thức giữa Tập đoàn MISA với gần 100 chuyên gia thuế, đơn vị kế toán dịch vụ, đại lý thuế và các ngân hàng đối tác, cùng chung tay triển khai chương trình “Bình dân học vụ kê khai”.

Tổng Giám đốc Misa Lê Hồng Quang bày tỏ kỳ vọng, thông qua sự hợp tác này, các bên sẽ phối hợp triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ thiết thực, trực tiếp “cầm tay chỉ việc” giúp hộ kinh doanh ghi chép sổ sách, lập tờ khai và thực hiện kê khai, nộp thuế đúng quy định.

Đại diện các đơn vị tham gia ký kết cũng đưa ra cam kết sẽ đồng hành cùng Misa trong việc xây dựng mạng lưới hỗ trợ rộng khắp, huy động đội ngũ chuyên gia và nguồn lực chuyên môn để tư vấn, hướng dẫn và giải đáp kịp thời những vướng mắc thực tế của hộ kinh doanh.

Sự tham gia của các chuyên gia, tổ chức tư vấn và ngân hàng được kỳ vọng sẽ tạo nên mạng lưới hỗ trợ rộng khắp, giúp hộ kinh doanh tiếp cận chính sách thuận lợi và thực hiện nghĩa vụ thuế hiệu quả./.