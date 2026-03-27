Thuế - Hải quan

Hỗ trợ hộ kinh doanh kê khai, nộp thuế:

Doanh nghiệp công nghệ và ngân hàng cùng nhập cuộc

Văn Tuấn

15:18 | 27/03/2026
(TBTCO) - Cùng với cơ quan thuế, các doanh nghiệp công nghệ và hệ thống ngân hàng thương mại đang đồng loạt vào cuộc, mang theo các giải pháp tài chính, nền tảng công nghệ nhằm hỗ trợ thiết thực cho hộ kinh doanh kê khai, nộp thuế theo quy định mới.
Giải pháp sát thực để hộ kinh doanh hiểu đúng, làm đúng

Năm 2026 là năm đầu tiên hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh thực hiện phương thức quản lý thuế mới theo Nghị định số 68/2026/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 18/2026/TT-BTC của Bộ Tài chính. Nhiều chuyên gia khẳng định rằng, chủ trương này đang tạo ra động lực quan trọng giúp hộ kinh doanh phát triển bền vững hơn. Hộ kinh doanh đang từng bước tiếp cận sâu rộng với các dịch vụ tài chính chính thức, nâng cao năng lực quản trị, thúc đẩy chuyển đổi số và vận hành theo mô hình kinh doanh văn minh, hiệu quả, phù hợp với xu thế của nền kinh tế số.

Nhân viên các ngân hàng vào cuộc cùng cán bộ thuế hỗ trợ người nộp thuế. Ảnh: Đức Thanh

Để đồng hành cùng hộ kinh doanh phát triển, ông Mai Sơn - Phó Cục trưởng Cục Thuế (Bộ Tài chính) cho rằng, việc nắm bắt thực tiễn vận hành của hộ kinh doanh trong giai đoạn hiện nay là yêu cầu hết sức quan trọng. Theo đó, lãnh đạo Cục Thuế chỉ đạo cơ quan thuế các cấp cần làm rõ các nội dung như: mức độ sử dụng phần mềm kế toán, phương thức thực hiện nghĩa vụ thuế, tình hình đăng ký của hộ kinh doanh…, để từ đó có giải pháp hỗ trợ phù hợp, sát thực tế.

Xây dựng nền kinh tế văn minh, chuyên nghiệp, hiện đại, minh bạch hơn

“Với sự đồng hành tích cực của hệ thống ngân hàng, các tổ chức cung cấp giải pháp công nghệ, đặc biệt là sự chủ động, hợp tác của cộng đồng doanh nghiệp, tiểu thương và hộ kinh doanh trên cả nước, quá trình chuyển đổi mô hình quản lý thuế đối với hộ kinh doanh sẽ góp phần xây dựng một nền kinh tế văn minh, chuyên nghiệp, hiện đại, minh bạch hơn”.

Ông Mai Sơn - Phó Cục trưởng Cục Thuế, Bộ Tài chính

Mới đây, tại cuộc họp trực tuyến toàn quốc đánh giá tình hình thực hiện công tác quản lý thuế đối với hộ kinh doanh trong những tháng đầu năm 2026, đồng thời rà soát tiến độ triển khai chuyển đổi từ phương pháp thuế khoán sang kê khai, Phó Cục trưởng Cục Thuế Mai Sơn yêu cầu toàn hệ thống thuế tiếp tục triển khai quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ đã đề ra, bảo đảm chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cho kỳ kê khai đầu tiên của hộ kinh doanh trong năm 2026.

Theo lãnh đạo Cục Thuế, đây là bước rà soát quan trọng nhằm đánh giá thực chất tình hình triển khai, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, qua đó góp phần bảo đảm quá trình chuyển đổi phương thức quản lý thuế đối với hộ kinh doanh diễn ra đồng bộ, hiệu quả trên phạm vi toàn quốc.

Với sự chỉ đạo quyết liệt từ lãnh đạo Cục Thuế, các Thuế tỉnh, thành phố, Thuế cơ sở trên cả nước đang đồng loạt ra quân triển khai kế hoạch “15 ngày cao điểm tuyên truyền, hỗ trợ hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh”, theo phương châm “cầm tay chỉ việc” giúp hộ kinh doanh hiểu đúng, làm đúng ngay từ đầu.

Thanh toán thuận tiện, thông minh

Bên cạnh việc phối hợp với nhà cung cấp giải pháp đưa ra các gói hỗ trợ phần mềm, máy bán hàng, xuất hóa đơn điện tử tự động cho hộ kinh doanh, Cục Thuế đang phối hợp với hệ thống các ngân hàng thương mại như: Agribank, Vietcombank, VietinBank, BIDV, VPBank, ACB, OCB…, nhằm tăng cường tuyên truyền chính sách thuế trên nền tảng số của ngân hàng; hỗ trợ hộ kinh doanh mở và quản lý tài khoản phục vụ hoạt động kinh doanh; kết nối với ứng dụng nộp thuế điện tử; nghiên cứu các giải pháp thanh toán thông minh như QR định danh gắn với mã số thuế.

Ông Tô Huy Vũ - Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) chia sẻ, trong suốt hành trình phát triển, Agribank luôn nhất quán một triết lý xuyên suốt: người dân, hộ sản xuất, hộ kinh doanh chính là trung tâm của mọi hoạt động. Đây là lực lượng kinh tế đông đảo trên cả nước, là nền tảng góp phần tạo nên sức sống và sự thịnh vượng của nền kinh tế Việt Nam.

Động lực quan trọng giúp hộ kinh doanh phát triển bền vững

Việc chuyển đổi mô hình từ thuế khoán sang kê khai tạo ra động lực quan trọng giúp hộ kinh doanh phát triển bền vững hơn: từng bước tiếp cận sâu rộng với các dịch vụ tài chính chính thức, nâng cao năng lực quản trị, thúc đẩy chuyển đổi số và vận hành theo mô hình kinh doanh văn minh, hiệu quả, phù hợp với xu thế của nền kinh tế số.

Theo ông Tô Huy Vũ, chủ trương chuyển đổi mô hình thuế từ khoán sang kê khai đối với hộ kinh doanh là bước đi đúng đắn, kịp thời và mang tầm chiến lược. Chủ trương này không chỉ giúp tăng cường minh bạch, kỷ cương ngân sách, mà còn hỗ trợ hộ kinh doanh phát triển bền vững, tiếp cận sâu hơn với các dịch vụ tài chính chính thức, từng bước vận hành theo mô hình kinh doanh hiện đại và văn minh hơn.

Lãnh đạo Agribank cũng thẳng thắn chỉ ra rằng, tiến trình chuyển đổi này không hề đơn giản, đặc biệt đối với các hộ kinh doanh nhỏ lẻ ở nông thôn, vùng sâu, vùng xa - nơi điều kiện hạ tầng và khả năng tiếp cận công nghệ còn nhiều hạn chế.

Chính trong những không gian ấy, vai trò của Agribank càng trở nên rõ nét và khác biệt. Với mạng lưới rộng khắp nhất hệ thống ngân hàng; sự am hiểu sâu sắc đặc thù từng vùng miền cùng mối quan hệ bền chặt, tin cậy với hàng triệu hộ sản xuất, hộ kinh doanh trên cả nước, Agribank có đầy đủ nền tảng, năng lực và kinh nghiệm để đồng hành cùng ngành Thuế, hỗ trợ người dân chuyển đổi theo cách dễ hiểu hơn, thuận tiện hơn và thiết thực hơn.

Agribank đã triển khai gói giải pháp chuyển đổi số đồng bộ, chi phí thấp, giúp các hộ kinh doanh từng bước chuẩn hóa quản trị và minh bạch doanh thu, theo hướng kết nối dữ liệu phục vụ yêu cầu quản lý thuế. Nhờ đó, hộ kinh doanh có thể ghi nhận doanh thu theo thời gian thực, giảm tối đa ghi chép thủ công, hạn chế sai sót, tiết kiệm thời gian thực hiện nghĩa vụ thuế và tập trung hơn cho hoạt động sản xuất - kinh doanh.

Đồng quan điểm, ông Từ Tiến Phát - Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) cho rằng, Nghị định số 68/2026/NĐ-CP đang tạo ra một thay đổi rất thực tế với hộ kinh doanh. Với vai trò của ngân hàng, ACB không chỉ cung cấp tài khoản, mà còn giúp hộ kinh doanh kết nối dòng tiền, theo dõi doanh thu và thực hiện nghĩa vụ thuế ngay trong cùng một quy trình - càng đơn giản, càng dễ dùng thì khả năng tuân thủ pháp luật càng cao.

Ông Từ Tiến Phát cho biết, giải pháp tích hợp trên nền tảng ngân hàng số của ACB cho phép hộ kinh doanh kết nối tài khoản với ứng dụng eTax Mobile, theo dõi doanh thu và thực hiện kê khai ngay trên điện thoại. Đặc biệt hơn, dòng tiền từ hoạt động kinh doanh của hộ kinh doanh là cơ sở để tiếp cận ưu đãi lãi suất đến 2%/năm, đồng thời hệ thống kết nối đồng bộ với phần mềm bán hàng, hóa đơn điện tử và chữ ký số.

Bà Hà - chủ shop rượu Thu Hà (phố Ngô Thì Nhậm, phường Hai Bà Trưng, Hà Nội) cho biết, việc áp dụng các giải pháp công nghệ - tài chính số không chỉ giúp hộ kinh doanh giải quyết những hạn chế của phương thức quản lý thủ công, như mất thời gian đối soát, mà quan trọng hơn, hệ thống số còn giúp hộ kinh doanh chủ động trong việc theo dõi hoạt động kinh doanh và chuẩn bị số liệu cho các nghĩa vụ tài chính.

Việc sử dụng ứng dụng của doanh nghiệp công nghệ và ngân hàng giúp hộ kinh doanh có thể tập trung phát triển kinh doanh, tuân thủ quy định pháp luật. Đặc biệt, các nền tảng hỗ trợ từ ngân hàng, doanh nghiệp công nghệ đã giúp việc theo dõi thu - chi, tổng hợp báo cáo và minh bạch thông tin gửi cơ quan thuế của hộ kinh doanh được rút ngắn, mang lại rất nhiều tiện lợi cho hộ kinh doanh.

Văn Tuấn
Cho thuê tài chính “chia tải” vốn trung - dài hạn, gánh bớt áp lực cho ngân hàng

Tỷ giá USD hôm nay (27/3): Đồng USD chững nhịp nhưng vẫn neo cao, nhiều đồng tiền khác suy yếu

Giá vàng thủng mốc 4.500 USD/ounce, chuyên gia lý giải áp lực bán mạnh

Vật liệu xanh mở lối cho ngành gỗ Việt bứt phá thị trường toàn cầu

VSIP dự kiến mở rộng dự án lên con số 30 tại Việt Nam

Giảm thuế xăng dầu: Hỗ trợ đến 7.200 tỷ đồng/tháng cho người dân và doanh nghiệp

Sacombank có tân Phó Tổng giám đốc người Pháp

“Cơn bão” từ vùng Vịnh ảnh hưởng thế nào đến bất động sản thương mại?

PJICO đặt mục tiêu đạt gần 5.000 tỷ đồng phí bảo hiểm gốc, chia cổ tức 12%

Hướng dẫn chuẩn hóa dữ liệu người nộp thuế phục vụ quyết toán thuế thu nhập cá nhân

(TBTCO) - Chi cục Thuế doanh nghiệp lớn (Cục Thuế) vừa tổ chức Hội nghị “Hướng dẫn chuẩn hóa dữ liệu người nộp thuế cá nhân và quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2025” với sự tham dự trực tiếp của đại diện 15 tập đoàn, doanh nghiệp lớn và trực tuyến tại điểm cầu của các doanh nghiệp, tập đoàn trên cả nước.
Hải quan liên tiếp triệt phá các đường dây ma túy lớn

(TBTCO) - Lực lượng hải quan liên tiếp triệt phá các đường dây vận chuyển ma túy quy mô lớn trên các tuyến biên giới, thu giữ hàng chục nghìn viên ma túy tổng hợp cùng nhiều kg ma túy đá, cho thấy hiệu quả rõ nét trong cao điểm đấu tranh chống tội phạm ma túy.
Sửa Nghị định hóa đơn điện tử: Giảm thủ tục, gỡ vướng cho doanh nghiệp và hộ kinh doanh

(TBTCO) - Dự thảo Nghị định về hóa đơn điện tử, chứng từ điện tử đang được hoàn thiện theo hướng giảm mạnh thủ tục hành chính, lấy người nộp thuế làm trung tâm. Tại hội thảo ngày 27/3, nhiều ý kiến doanh nghiệp đề xuất tháo gỡ “nút thắt” cho hộ kinh doanh trên sàn thương mại điện tử, góp phần đưa chính sách đi vào thực tiễn.
Hải quan hỏa tốc triển khai chính sách thuế xăng dầu ngay khi Chính phủ có quyết sách

Chỉ một ngày sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 482/QĐ-TTg, ngày 27/3/2026, Cục Hải quan đã khẩn trương phát hành công văn hỏa tốc yêu cầu các Chi cục Hải quan khu vực triển khai ngay, bảo đảm chính sách thuế đối với xăng dầu và nhiên liệu bay được thực thi kịp thời, thống nhất.
Để chính sách thuế mới thúc đẩy hộ kinh doanh phát triển

(TBTCO) - TS. Phạm Nữ Mai Anh - Khoa Thuế và Hải quan (Học viện Tài chính) cho rằng, cơ quan thuế cần chú trọng hỗ trợ và đồng hành cùng các hộ kinh doanh trong thực hiện nghĩa vụ thuế, để chính sách thuế mới có thể áp dụng hiệu quả trong thực tiễn.
Công khai thông tin nhiều doanh nghiệp nợ thuế lớn tại Quảng Trị

(TBTCO) - Ngày 27/3, Thuế tỉnh Quảng Trị cho biết, cơ quan này vừa có thông báo số về việc công khai danh sách người nộp thuế nợ tiền thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước.
Người bạn đồng hành giúp hộ kinh doanh tuân thủ pháp luật thuế

(TBTCO) - Nhằm hỗ trợ hộ kinh doanh vượt qua những băn khoăn, bỡ ngỡ trong giai đoạn đầu tiếp cận phương thức mới, Cục Thuế đã phát hành cuốn “Sổ tay hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế”. Cuốn sổ tay không chỉ là tài liệu tra cứu pháp luật mà còn là người bạn đồng hành giúp hộ kinh doanh chủ động kiểm soát nghĩa vụ thuế, giảm thiểu rủi ro sai sót và yên tâm phát triển sản xuất kinh doanh.
Thu ngân sách Đắk Lắk tăng quý I, áp lực điều hành tăng theo chính sách giảm thu

Quý I/2026, thu nội địa của Đắk Lắk ước đạt hơn 5.057 tỷ đồng, tăng 10,8% so với cùng kỳ, tạo nền đà tích cực cho cả năm. Tuy nhiên, các chính sách giảm thuế, phí với quy mô khoảng 1.962 tỷ đồng đang tác động trực tiếp đến nguồn thu, buộc công tác điều hành ngân sách những quý tiếp theo phải linh hoạt và chặt chẽ hơn.
