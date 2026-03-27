Doanh nghiệp công nghệ và ngân hàng cùng nhập cuộc

Giải pháp sát thực để hộ kinh doanh hiểu đúng, làm đúng

Năm 2026 là năm đầu tiên hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh thực hiện phương thức quản lý thuế mới theo Nghị định số 68/2026/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 18/2026/TT-BTC của Bộ Tài chính. Nhiều chuyên gia khẳng định rằng, chủ trương này đang tạo ra động lực quan trọng giúp hộ kinh doanh phát triển bền vững hơn. Hộ kinh doanh đang từng bước tiếp cận sâu rộng với các dịch vụ tài chính chính thức, nâng cao năng lực quản trị, thúc đẩy chuyển đổi số và vận hành theo mô hình kinh doanh văn minh, hiệu quả, phù hợp với xu thế của nền kinh tế số.

Nhân viên các ngân hàng vào cuộc cùng cán bộ thuế hỗ trợ người nộp thuế. Ảnh: Đức Thanh

Để đồng hành cùng hộ kinh doanh phát triển, ông Mai Sơn - Phó Cục trưởng Cục Thuế (Bộ Tài chính) cho rằng, việc nắm bắt thực tiễn vận hành của hộ kinh doanh trong giai đoạn hiện nay là yêu cầu hết sức quan trọng. Theo đó, lãnh đạo Cục Thuế chỉ đạo cơ quan thuế các cấp cần làm rõ các nội dung như: mức độ sử dụng phần mềm kế toán, phương thức thực hiện nghĩa vụ thuế, tình hình đăng ký của hộ kinh doanh…, để từ đó có giải pháp hỗ trợ phù hợp, sát thực tế.

Xây dựng nền kinh tế văn minh, chuyên nghiệp, hiện đại, minh bạch hơn “Với sự đồng hành tích cực của hệ thống ngân hàng, các tổ chức cung cấp giải pháp công nghệ, đặc biệt là sự chủ động, hợp tác của cộng đồng doanh nghiệp, tiểu thương và hộ kinh doanh trên cả nước, quá trình chuyển đổi mô hình quản lý thuế đối với hộ kinh doanh sẽ góp phần xây dựng một nền kinh tế văn minh, chuyên nghiệp, hiện đại, minh bạch hơn”. Ông Mai Sơn - Phó Cục trưởng Cục Thuế, Bộ Tài chính

Mới đây, tại cuộc họp trực tuyến toàn quốc đánh giá tình hình thực hiện công tác quản lý thuế đối với hộ kinh doanh trong những tháng đầu năm 2026, đồng thời rà soát tiến độ triển khai chuyển đổi từ phương pháp thuế khoán sang kê khai, Phó Cục trưởng Cục Thuế Mai Sơn yêu cầu toàn hệ thống thuế tiếp tục triển khai quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ đã đề ra, bảo đảm chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cho kỳ kê khai đầu tiên của hộ kinh doanh trong năm 2026.

Theo lãnh đạo Cục Thuế, đây là bước rà soát quan trọng nhằm đánh giá thực chất tình hình triển khai, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, qua đó góp phần bảo đảm quá trình chuyển đổi phương thức quản lý thuế đối với hộ kinh doanh diễn ra đồng bộ, hiệu quả trên phạm vi toàn quốc.

Với sự chỉ đạo quyết liệt từ lãnh đạo Cục Thuế, các Thuế tỉnh, thành phố, Thuế cơ sở trên cả nước đang đồng loạt ra quân triển khai kế hoạch “15 ngày cao điểm tuyên truyền, hỗ trợ hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh”, theo phương châm “cầm tay chỉ việc” giúp hộ kinh doanh hiểu đúng, làm đúng ngay từ đầu.

Thanh toán thuận tiện, thông minh

Bên cạnh việc phối hợp với nhà cung cấp giải pháp đưa ra các gói hỗ trợ phần mềm, máy bán hàng, xuất hóa đơn điện tử tự động cho hộ kinh doanh, Cục Thuế đang phối hợp với hệ thống các ngân hàng thương mại như: Agribank, Vietcombank, VietinBank, BIDV, VPBank, ACB, OCB…, nhằm tăng cường tuyên truyền chính sách thuế trên nền tảng số của ngân hàng; hỗ trợ hộ kinh doanh mở và quản lý tài khoản phục vụ hoạt động kinh doanh; kết nối với ứng dụng nộp thuế điện tử; nghiên cứu các giải pháp thanh toán thông minh như QR định danh gắn với mã số thuế.

Ông Tô Huy Vũ - Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) chia sẻ, trong suốt hành trình phát triển, Agribank luôn nhất quán một triết lý xuyên suốt: người dân, hộ sản xuất, hộ kinh doanh chính là trung tâm của mọi hoạt động. Đây là lực lượng kinh tế đông đảo trên cả nước, là nền tảng góp phần tạo nên sức sống và sự thịnh vượng của nền kinh tế Việt Nam.

Theo ông Tô Huy Vũ, chủ trương chuyển đổi mô hình thuế từ khoán sang kê khai đối với hộ kinh doanh là bước đi đúng đắn, kịp thời và mang tầm chiến lược. Chủ trương này không chỉ giúp tăng cường minh bạch, kỷ cương ngân sách, mà còn hỗ trợ hộ kinh doanh phát triển bền vững, tiếp cận sâu hơn với các dịch vụ tài chính chính thức, từng bước vận hành theo mô hình kinh doanh hiện đại và văn minh hơn.

Lãnh đạo Agribank cũng thẳng thắn chỉ ra rằng, tiến trình chuyển đổi này không hề đơn giản, đặc biệt đối với các hộ kinh doanh nhỏ lẻ ở nông thôn, vùng sâu, vùng xa - nơi điều kiện hạ tầng và khả năng tiếp cận công nghệ còn nhiều hạn chế.

Chính trong những không gian ấy, vai trò của Agribank càng trở nên rõ nét và khác biệt. Với mạng lưới rộng khắp nhất hệ thống ngân hàng; sự am hiểu sâu sắc đặc thù từng vùng miền cùng mối quan hệ bền chặt, tin cậy với hàng triệu hộ sản xuất, hộ kinh doanh trên cả nước, Agribank có đầy đủ nền tảng, năng lực và kinh nghiệm để đồng hành cùng ngành Thuế, hỗ trợ người dân chuyển đổi theo cách dễ hiểu hơn, thuận tiện hơn và thiết thực hơn.

Agribank đã triển khai gói giải pháp chuyển đổi số đồng bộ, chi phí thấp, giúp các hộ kinh doanh từng bước chuẩn hóa quản trị và minh bạch doanh thu, theo hướng kết nối dữ liệu phục vụ yêu cầu quản lý thuế. Nhờ đó, hộ kinh doanh có thể ghi nhận doanh thu theo thời gian thực, giảm tối đa ghi chép thủ công, hạn chế sai sót, tiết kiệm thời gian thực hiện nghĩa vụ thuế và tập trung hơn cho hoạt động sản xuất - kinh doanh.

Đồng quan điểm, ông Từ Tiến Phát - Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) cho rằng, Nghị định số 68/2026/NĐ-CP đang tạo ra một thay đổi rất thực tế với hộ kinh doanh. Với vai trò của ngân hàng, ACB không chỉ cung cấp tài khoản, mà còn giúp hộ kinh doanh kết nối dòng tiền, theo dõi doanh thu và thực hiện nghĩa vụ thuế ngay trong cùng một quy trình - càng đơn giản, càng dễ dùng thì khả năng tuân thủ pháp luật càng cao.

Ông Từ Tiến Phát cho biết, giải pháp tích hợp trên nền tảng ngân hàng số của ACB cho phép hộ kinh doanh kết nối tài khoản với ứng dụng eTax Mobile, theo dõi doanh thu và thực hiện kê khai ngay trên điện thoại. Đặc biệt hơn, dòng tiền từ hoạt động kinh doanh của hộ kinh doanh là cơ sở để tiếp cận ưu đãi lãi suất đến 2%/năm, đồng thời hệ thống kết nối đồng bộ với phần mềm bán hàng, hóa đơn điện tử và chữ ký số.

Bà Hà - chủ shop rượu Thu Hà (phố Ngô Thì Nhậm, phường Hai Bà Trưng, Hà Nội) cho biết, việc áp dụng các giải pháp công nghệ - tài chính số không chỉ giúp hộ kinh doanh giải quyết những hạn chế của phương thức quản lý thủ công, như mất thời gian đối soát, mà quan trọng hơn, hệ thống số còn giúp hộ kinh doanh chủ động trong việc theo dõi hoạt động kinh doanh và chuẩn bị số liệu cho các nghĩa vụ tài chính.

Việc sử dụng ứng dụng của doanh nghiệp công nghệ và ngân hàng giúp hộ kinh doanh có thể tập trung phát triển kinh doanh, tuân thủ quy định pháp luật. Đặc biệt, các nền tảng hỗ trợ từ ngân hàng, doanh nghiệp công nghệ đã giúp việc theo dõi thu - chi, tổng hợp báo cáo và minh bạch thông tin gửi cơ quan thuế của hộ kinh doanh được rút ngắn, mang lại rất nhiều tiện lợi cho hộ kinh doanh.