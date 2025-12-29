Sáng ngày 29/12, tỷ giá trung tâm VND với đồng USD tại Ngân hàng Nhà nước (NHNN) ở mức 25.125 VND, giảm 3 VND so với phiên giao dịch trước đó. Trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) đứng ở mức 98,05.

Ảnh minh họa

Diễn biến thị trường trong nước

* Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra hiện ở mức: 23.922 VND/USD - 26.334 VND/USD.

Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá USD Mua vào Bán ra Vietcombank 26.054 đồng 26.384 đồng Vietinbank 26.083 đồng 26.384 đồng BIDV 26.084 đồng 26.384 đồng

* Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 28.129 - 31.090 đồng.

Tỷ giá EUR tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá EUR Mua vào Bán ra Vietcombank 30.166 đồng 31.757 đồng Vietinbank 30.463 đồng 31.823 đồng BIDV 30.502 đồng 31.786 đồng

* Tỷ giá Yên Nhật tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 153 đồng - 169 đồng.

Tỷ giá Yên Nhật tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá yên Nhật Mua vào Bán ra Vietcombank 162.06 đồng 172.35 đồng Vietinbank 163.82 đồng 173.32 đồng BIDV 164.94 đồng 172.70 đồng

Tại thị trường “chợ đen”, tỷ giá USD tính đến 4h30 ngày 29/12/2025, tăng 50 đồng ở chiều mua và giảm 970 đồng ở chiều bán so với phiên giao dịch trước, giao dịch quanh mốc 26.800 - 26.850 đồng/USD.

Diễn biến thị trường thế giới

Trên thị trường Mỹ, đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt đứng ở mức 98,05.

Tuần trước, đồng USD tiếp tục suy yếu, dù các báo cáo kinh tế vĩ mô của Mỹ ghi nhận kết quả tích cực, trong khi sự khác biệt về kỳ vọng chính sách tiền tệ giữa Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) và Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) tiếp tục tạo lực đỡ cho đồng EUR.

Trên thị trường ngoại hối, cặp tỷ giá EUR/USD giao dịch ổn định trong điều kiện số lượng giao dịch thấp trước kỳ nghỉ Giáng sinh. Phần lớn hoạt động giao dịch đã tạm ngưng trước đêm Giáng sinh và kỳ nghỉ lễ kéo dài. Tỷ giá EUR/USD hiện duy trì dưới ngưỡng 1,1800, với xu hướng tăng nhẹ.

Trong khi đó, cặp tỷ giá USD/JPY ghi nhận một nhịp hồi phục kỹ thuật ngắn hạn, song động lực tăng giá suy yếu rõ rệt do thị trường thiếu các yếu tố hỗ trợ mới. Việc chênh lệch lợi suất trái phiếu Mỹ - Nhật Bản thu hẹp, cùng với kỳ vọng Fed sẽ hạ lãi suất, đang làm giảm đáng kể triển vọng tăng trưởng dài hạn của cặp tỷ giá này. Nhiều tổ chức tài chính lớn như Goldman Sachs, JPMorgan và Nomura nhận định tỷ giá USD/JPY có thể đối mặt với rủi ro điều chỉnh giảm, nếu thị trường tiếp tục dự đoán khả năng Fed bắt đầu chu kỳ nới lỏng trong năm 2026.

Đối với đồng Bảng Anh, cặp GBP/USD giao dịch trong vùng tích cực quanh mức 1,3510 trong phiên châu Âu sáng thứ Tư. Đồng GBP được hỗ trợ bởi kỳ vọng Ngân hàng Anh (BoE) sẽ tiếp tục triển khai lộ trình nới lỏng tiền tệ một cách dần dần trong năm 2026. Những dự báo cho rằng BoE có thể giảm tốc độ nới lỏng đang góp phần củng cố triển vọng ngắn hạn của đồng Bảng Anh so với USD.

Trong bối cảnh kỳ vọng chính sách tiền tệ của Fed đang dần nghiêng về hướng nới lỏng, trong khi các yếu tố chính trị và số lượng giao dịch trên thị trường chưa ổn định, đồng USD nhiều khả năng sẽ tiếp tục chịu áp lực trong ngắn hạn và khó hình thành xu hướng phục hồi bền vững./.