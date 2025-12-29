Giá vàng hôm nay (29/12): Tiếp tục xu hướng tăng

Mở đầu phiên giao dịch đầu tuần, giá vàng thế giới tiếp tục tăng thêm 0,51% so với phiên trước đó. Trong nước, thời điểm hiện tại, các thương hiệu vẫn duy trì mức giá của phiên 28/12.

Sáng 29/12/2025, giá vàng giao ngay trên Kitco giao dịch tại mốc 4.542,50 USD/oune

Cụ thể, trên thị trường thế giới, tại thời điểm 06:03:38 sáng 29/12/2025, giá vàng giao ngay trên Kitco giao dịch tại mốc 4.542,50 USD/oune, tăng 23 USD/oune, tương đương với mức tăng 0,51% trong 24 giờ qua.

Quy đổi theo tỷ giá hiện hành tại Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương khoảng 142,853 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).

Quy đổi theo tỷ giá USD trên thị trường tự do (27.060 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 147,81 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).

Thị trường trong nước, tại thời điểm 05:30 sáng 29/12, các thương hiệu SJC, DOJI, PNJ, Bảo Tín Minh Châu cùng niêm yết giá vàng miếng ở mức 157,7 - 159,7 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, không thay đổi ở cả hai chiều so với phiên sáng 28/12.

Riêng vàng miếng thương hiệu Phú Quý niêm yết ở mốc 156,7 - 159,7 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, cũng không thay đổi cả chiều mua và bán so với phiên 28/12.

Với mốc giá trên, vàng miếng SJC đang đắt hơn giá vàng thế giới khoảng 11,8 triệu đồng/lượng.

Cùng diễn biến với thị trường vàng miếng, giá vàng nhẫn thương hiệu SJC niêm yết ở ngưỡng 153,1 - 156,1 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, không đổi so với phiên 28/12.

Thương hiệu DOJI và PNJ cùng giao dịch vàng nhẫn ở mức 155 - 158 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, không thay đổi so với phiên 28/12.

Bảo Tín Minh Châu giao dịch vàng nhẫn ở mốc 156,9 - 159,9 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, đi ngang so với phiên 28/12.

Vàng nhẫn thương hiệu Phú Quý cũng giữ nguyên giá ở cả hai chiều, niêm yết ở mức 155,8 - 158,8 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra./.