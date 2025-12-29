Ngày 29/12: Giá bạc tiếp tục tăng mạnh

|Sáng 29/12/2025, giá bạc giao ngay giao dịch tại mốc 83,315 USD/ounce
Cụ thể, tại thời điểm 05:30 sáng 29/12, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý (Hà Nội) niêm yết giá bạc ở mức 2.983.000 đồng/lượng (mua vào) và 3.075.000 đồng/lượng (bán ra), ổn định so với sáng 28/12.
Cũng tại Hà Nội, khảo sát tại các địa điểm giao dịch khác, giá bạc hiện niêm yết ở mức 2.561.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.591.000 đồng/lượng (bán ra), cũng ổn định so với phiên 29/12.
Tại TP. Hồ Chí Minh, giá bạc cũng cùng xu hướng, hiện giao dịch tại mức 2.563.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.597.000 đồng/lượng (bán ra).
Thông tin mới nhất về giá bạc tại Nội và TP. Hồ Chí Minh sáng 29/12/2025
|
Loại bạc
|
Đơn vị
|
TP. Hà Nội
|
TP. Hồ Chí Minh
|
|
|
Mua vào
|
Bán ra
|
Mua vào
|
Bán ra
|
Bạc 99.9
|
1 lượng
|
2.561.000
|
2.591.000
|
2.563.000
|
2.597.000
|
|
1 kg
|
68.296.000
|
69.094.000
|
68.348.000
|
69.245.000
|
Bạc 99.99
|
1 lượng
|
2.569.000
|
2.599.000
|
2.570.000
|
2.601.000
|
|
1 kg
|
68.502.000
|
69.306.000
|
68.544.000
|
69.357.000
Cập nhật bảng giá bạc mới nhất tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý ngày 29/12/2025:
|
Loại bạc
|
Đơn vị
|
VND
|
|
|
Mua vào
|
Bán ra
|
Bạc miếng, Bạc thỏi Phú Quý 999
|
1 lượng
|
2.983.000
|
3.075.000
|
Bạc thỏi Phú Quý 999
|
1 kg
|
79.546.468
|
81.999.795
Trên thị trường thế giới, theo giabac.net, tại thời điểm 06:19:44 sáng 29/12/2025, giá bạc giao ngay giao dịch tại mốc 83,315 USD/ounce, tăng 4,005 USD/oune so với sáng 28/12.
Giá bạc thế giới hiện niêm yết tại mức 2.617.000 đồng/oune ở chiều mua vào và 2.712.000 đồng/oune ở chiều bán ra, tăng tới 532.000 đồng/oune ở chiều mua vào và 621.000 đồng/oune ở chiều bán ra so với phiên giao dịch sáng 28/12.
Cập nhật mới nhất về giá bạc thế giới tại thời điểm 06:19:44 sáng 29/12/2025