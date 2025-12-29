Ngày 29/12: Giá bạc tiếp tục tăng mạnh
Sáng 29/12/2025, giá bạc giao ngay giao dịch tại mốc 83,315 USD/ounce

Cụ thể, tại thời điểm 05:30 sáng 29/12, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý (Hà Nội) niêm yết giá bạc ở mức 2.983.000 đồng/lượng (mua vào) và 3.075.000 đồng/lượng (bán ra), ổn định so với sáng 28/12.

Cũng tại Hà Nội, khảo sát tại các địa điểm giao dịch khác, giá bạc hiện niêm yết ở mức 2.561.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.591.000 đồng/lượng (bán ra), cũng ổn định so với phiên 29/12.

Tại TP. Hồ Chí Minh, giá bạc cũng cùng xu hướng, hiện giao dịch tại mức 2.563.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.597.000 đồng/lượng (bán ra).

Thông tin mới nhất về giá bạc tại Nội và TP. Hồ Chí Minh sáng 29/12/2025

Loại bạc

Đơn vị

TP. Hà Nội

TP. Hồ Chí Minh

Mua vào

Bán ra

Mua vào

Bán ra

Bạc 99.9

1 lượng

2.561.000

2.591.000

2.563.000

2.597.000

1 kg

68.296.000

69.094.000

68.348.000

69.245.000

Bạc 99.99

1 lượng

2.569.000

2.599.000

2.570.000

2.601.000

1 kg

68.502.000

69.306.000

68.544.000

69.357.000

Cập nhật bảng giá bạc mới nhất tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý ngày 29/12/2025:

Loại bạc

Đơn vị

VND

Mua vào

Bán ra

Bạc miếng, Bạc thỏi Phú Quý 999

1 lượng

2.983.000

3.075.000

Bạc thỏi Phú Quý 999

1 kg

79.546.468

81.999.795

Trên thị trường thế giới, theo giabac.net, tại thời điểm 06:19:44 sáng 29/12/2025, giá bạc giao ngay giao dịch tại mốc 83,315 USD/ounce, tăng 4,005 USD/oune so với sáng 28/12.

Giá bạc thế giới hiện niêm yết tại mức 2.617.000 đồng/oune ở chiều mua vào và 2.712.000 đồng/oune ở chiều bán ra, tăng tới 532.000 đồng/oune ở chiều mua vào và 621.000 đồng/oune ở chiều bán ra so với phiên giao dịch sáng 28/12.

Cập nhật mới nhất về giá bạc thế giới tại thời điểm 06:19:44 sáng 29/12/2025

