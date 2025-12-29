Ngày 29/12: Giá dầu thế giới tiếp đà lao dốc

Giá dầu thế giới hôm nay (29/12) tiếp tục giảm mạnh phiên đầu tuần khi thị trường thận trọng trước rủi ro địa chính trị, đồng thời chịu áp lực từ lo ngại dư cung toàn cầu. Cụ thể, giá dầu Brent đứng ở mốc 60,64 USD/thùng, giảm 2,57%; giá dầu WTI ở mốc 56,74 USD/thùng, giảm 2,76%.

Giá dầu thế giới hôm nay tiếp tục giảm mạnh. Ảnh tư liệu

Ghi nhận trên Oilprice lúc 4h30 ngày 29/12/2025 (theo giờ Việt Nam), giá dầu Brent đứng ở mốc 60,64 USD/thùng, giảm 2,57% (tương đương giảm 1,60 USD/thùng). Tương tự, giá dầu WTI ở mốc 56,74 USD/thùng, giảm 2,76% (tương đương giảm 1,61 USD/thùng).

Giá dầu giảm sâu trong phiên giao dịch đầu tuần khi giới đầu tư cân nhắc các rủi ro tiềm ẩn đối với nguồn cung từ những diễn biến địa chính trị mới, trong bối cảnh thanh khoản thị trường vẫn mỏng sau kỳ nghỉ Giáng sinh.

Bà June Goh, chuyên gia phân tích thị trường dầu mỏ cấp cao tại Sparta Commodities, cho rằng các cuộc không kích nói trên không nhằm vào hạ tầng dầu khí. “Những mục tiêu bị tấn công không liên quan đến đường ống hay các cảng xuất khẩu dầu thô, vì vậy trong bối cảnh thanh khoản thấp dịp Boxing Day, giới giao dịch chủ yếu đứng ngoài quan sát”, bà nhận định.

Theo nhà phân tích Giovanni Staunovo của UBS, giới đầu tư đang nhìn nhận lại rủi ro gián đoạn xuất khẩu dầu của Venezuela do lệnh cấm vận của Mỹ, trong khi trước đó họ đã đánh giá thấp rủi ro này.

Công ty tư vấn năng lượng Ritterbusch and Associates nhận định giá dầu tăng còn do các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine nhằm vào tàu thuyền của Nga tại một cảng ở biển Đen./.