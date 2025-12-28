Chỉ còn ít phiên giao dịch trước khi khép lại năm 2025, thị trường chứng khoán bước vào giai đoạn chốt NAV cuối năm. Dù đã có sự xuất hiện của dòng tiền bắt đáy, song vẫn chưa đủ mạnh để khẳng định xu hướng phục hồi.

Phiên Giáng sinh đảo chiều, biên độ rung lắc cao kỷ lục

Tuần giao dịch 22/12–26/12 ghi nhận diễn biến đầy bất ngờ. Nửa đầu tuần, thị trường duy trì nhịp đi lên tương đối thuận lợi nhờ sự dẫn dắt của nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, đặc biệt là bộ ba VIC, VHM và VRE. Trong phiên thứ Năm (25/12/2025) nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn này đã tăng mạnh giúp VN-Index có thời điểm vượt qua mốc 1.800 điểm, nhưng rồi cũng đột ngột giảm sàn khiến thị trường giảm mạnh ở nửa cuối phiên chiều. Theo thống kê của Công ty Chứng khoán Kirin, chỉ trong 2 phiên cuối tuần, biên độ biến động về điểm số của VN-Index đã thiết lập mức lịch sử với mức chênh lệch lên đến 118,79 điểm. VN- Index lùi sâu về sát mốc 1.680 điểm. Tuy nhiên, khép lại những phiên giao dịch đầy cảm xúc sợ hãi và tham lam, VN-Index vẫn tăng 1,5%, đóng cửa tại 1.729,8 điểm.

Trong khi đó, HNX-Index đi qua 4 phiên giảm và chỉ 1 phiên tăng duy nhất ngày 22/12, tổng cộng cả tuần chỉ số HNX-Index kết tuần ở mức 250,53 điểm, giảm 3,44 điểm, tương đương -1,35% so với tuần trước đó. UPCOM-Index đóng cửa nhích nhẹ 0,56 điểm lên 119,74 điểm.

Nguyên nhân kéo chỉ số chung rơi sâu cũng bởi sự dẫn dắt của nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, đặc biệt là cổ phiếu "họ Vingroup". Thông tin Tập đoàn Vingroup rút khỏi dự án đường sắt cao tốc Bắc - Nam nhanh chóng tác động tiêu cực tới tâm lý thị trường. Cổ phiếu "họ Vingroup" đồng loạt giảm sàn khi chịu áp lực bán mạnh. Đến phiên thứ Sáu, nhóm này lại hấp thụ được lượng dư bán sàn nhờ lực cầu bắt đáy quyết liệt.

Biên độ biến động về điểm số của VN-Index đã thiết lập mức lịch sử với mức chênh lệch lên đến gần 120 điểm

Điểm đáng chú ý tuần qua còn là sự phục hồi mạnh mẽ của thanh khoản. Giá trị giao dịch toàn thị trường trong tuần tăng lên mức cao nhất trong 5 tuần trở lại đây, phản ánh sự tham gia tích cực hơn của dòng tiền ngắn hạn. Chính mức độ biến động mạnh và nhiều bất ngờ đã giúp khối lượng khớp lệnh cao nhất trong 5 tuần trở lại đây. Dù vậy, nếu so với bình quân 20 tuần, thanh khoản vẫn chưa thực sự vượt trội.

Xét theo nhóm ngành, dòng tiền chủ yếu tập trung vào một số nhóm quen thuộc như dầu khí, bất động sản dân cư, bán lẻ và ngân hàng. Ngược lại, các nhóm hóa chất, xây dựng và bất động sản khu công nghiệp tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh.

Khối ngoại duy trì xu hướng mua ròng tuần thứ hai liên tiếp với giá trị mua ròng “mạnh tay” hơn rất nhiều tuần trước (1.560 tỷ đồng). Các mã chứng khoán được mua ròng mạnh gồm MWG, STB, MBB, trong khi VIC, FPT và DGC tiếp tục bị bán ròng. Nếu đà mua ròng tiếp tục được duy trì trong những ngày cuối cùng của năm nay, tháng 12 nhờ đó trở thành tháng thứ ba trong năm 2025 ghi nhận hoạt động mua ròng của nhà đầu tư nước ngoài.

Tuần chốt NAV cuối năm, giằng co hay thêm một nhịp "rũ hàng"?

Bước sang tuần giao dịch cuối cùng của năm, thị trường chỉ còn ba phiên để hoàn tất hoạt động chốt sổ giá trị tài sản ròng (NAV). Dù VN-Index đã bảo vệ thành công mốc tâm lý 1.700 điểm, trạng thái giằng co được dự báo sẽ còn tiếp diễn.

"Chúng tôi đã khuyến nghị mở thêm vị thế mua thăm dò ở quanh mốc hỗ trợ 1.700 điểm, đây vẫn là một mốc hỗ trợ khá mạnh và đang mang lại tín hiệu tích cực. Không loại trừ khả năng VN-Index vẫn còn một nhịp rung lắc quanh mốc 1.710 điểm trong các phiên của tuần tới nên chúng tôi duy trì vị thế nắm giữ và căn nhịp chỉnh về vũng hỗ trợ trên để gia tăng thêm vị thế ở những nhóm cổ phiếu đã có lợi nhuận" - Chứng khoán Kirin.

Theo Công ty Chứng khoán Kirin (CSI), sự hồi phục mạnh trong phiên cuối tuần hôm nay đã cứu nguy cho xu hướng tăng điểm trước đó, nhưng khả năng thị trường chưa thể quay lại xu hướng tăng điểm ngay được và cần tìm về vùng tích lũy sau những phiên biến động mạnh và bất ngờ trước đó. VN-Index nhiều khả năng tiếp tục dao động quanh vùng 1.700 -1.710 điểm trong bối cảnh lực cầu và lực cung vẫn đang thăm dò lẫn nhau.

Ở góc nhìn thận trọng hơn, ông Nguyễn Thái Học, chuyên gia phân tích tại Pinetree, cho rằng lực cầu bắt đáy đã xuất hiện khá rõ tại nhóm cổ phiếu họ Vingroup, kết hợp với sự hồi phục của nhóm dầu khí và thép. Dù vậy, vẫn chưa đủ mạnh để khẳng định xu hướng phục hồi.

Bước sang tuần giao dịch cuối cùng của năm dương lịch, ông Học cho rằng, diễn biến của nhóm cổ phiếu "họ Vingroup" sẽ tiếp tục là yếu tố then chốt chi phối cả chỉ số và tâm lý thị trường. Việc các cổ phiếu này xuất hiện cây nến rút chân mạnh, đóng cửa gần mức cao nhất phiên cuối tuần cùng thanh khoản bắt đáy đáng chú ý khiến xu hướng ngắn hạn trở nên khó lường. Kịch bản có thể xảy ra là nhóm cổ phiếu này đảo chiều và tiếp tục kéo vượt đỉnh, hoặc diễn biến sẽ tương tự như trường hợp của DGC, sau nhịp hồi có thể là một pha rũ hàng nữa để hấp thụ cung.

Ở các nhóm ngành khác, khả năng cao thị trường sẽ tiếp tục phân hóa mạnh. Ngoài nhóm dầu khí đang thể hiện dòng tiền tương đối rõ nét, phần lớn các nhóm ngành còn lại chưa ghi nhận sự tham gia đồng bộ và đủ mạnh của dòng tiền lớn.

Trong bối cảnh đó, không loại trừ khả năng VN-Index sẽ còn xuất hiện thêm một nhịp rũ hàng nữa trong ngắn hạn, trước khi thị trường có thể bước vào một pha hồi phục đáng kể và rõ ràng hơn sau dịp nghỉ Tết Dương lịch./.