Ngày 29/12: Giá heo hơi trên cả nước duy trì ở ngưỡng khá tốt

Giá heo hơi hôm nay (29/12) tiếp tục giảm nhẹ tại một số địa phương thuộc khu vực miền Bắc và miền Nam sau chuỗi ngày biến động. Trong khi đó thị trường miền Trung vẫn duy trì trạng thái ổn định. Mức giá cao nhất toàn quốc hiện ở mức 70.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay tiếp tục giảm nhẹ. Ảnh tư liệu

Tại miền Bắc, giá heo hơi hôm nay tiếp tục giảm 1.000 đồng/kg tại một số tỉnh thành. Cụ thể, hai địa phương là Hải Phòng và Sơn La cùng điều chỉnh giảm 1.000 đồng/kg, đưa giá thu mua về mức 69.000 đồng/kg. Tương tự, giá heo tại Ninh Bình cũng giảm 1.000 đồng/kg, lùi về mốc 68.000 đồng/kg.

Trong khi đó, mức giá cao nhất khu vực là 70.000 đồng/kg vẫn được duy trì ổn định tại Hưng Yên. Các địa phương như Tuyên Quang, Cao Bằng, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hà Nội, Lào Cai, Điện Biên và Phú Thọ cùng đi ngang ở mức giá 69.000 đồng/kg. Riêng tỉnh Lai Châu vẫn neo tại mức thấp nhất vùng là 68.000 đồng/kg.

Hiện giá heo tại miền Bắc dao động trong khoảng 68.000 - 70.000 đồng/kg.

Tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi sáng nay ổn định.. Theo đó, mức giá cao nhất khu vực là 68.000 đồng/kg tiếp tục được duy trì tại hai tỉnh Thanh Hoá và Nghệ An. Kế đến là Hà Tĩnh và Đắk Lắk vẫn giữ giá thu mua ở mức 67.000 đồng/kg.

Các địa phương bao gồm Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai và Khánh Hoà đồng loạt đi ngang ở mức giá 66.000 đồng/kg. Tỉnh Lâm Đồng vẫn là địa phương có mức giá thấp nhất khu vực khi neo ở mốc 64.000 đồng/kg.

Hiện giá heo tại miền Trung - Tây Nguyên dao động trong khoảng 64.000 - 68.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, giá heo hơi sáng nay khá bình ổn khi phần lớn các tỉnh thành giữ nguyên mức giá cũ, chỉ ghi nhận một địa phương duy nhất điều chỉnh giảm. Cụ thể, tại Vĩnh Long, giá heo hơi giảm 1.000 đồng/kg, đưa mức thu mua xuống còn 61.000 đồng/kg.

Trong khi đó, các địa phương còn lại không có thay đổi so với hôm trước. Mức giá cao nhất khu vực là 65.000 đồng/kg tiếp tục được duy trì tại Đồng Nai và TP Hồ Chí Minh. Tây Ninh vẫn neo ở mức 64.000 đồng/kg. Cà Mau giữ giá 63.000 đồng/kg. Các tỉnh Đồng Tháp, An Giang và Cần Thơ ổn định tại giá 62.000 đồng/kg.

Hiện giá heo tại miền Nam dao động trong khoảng 61.000 - 65.000 đồng/kg.

Nhìn chung, giá heo hơi hôm nay vẫn giảm nhẹ tại một số khu vực trọng điểm ở miền Bắc và miền Nam. Hiện tại mặt bằng giá chung trên cả nước vẫn duy trì ở ngưỡng khá tốt, dao động phổ biến từ 61.000 đồng/kg đến 70.000 đồng/kg./.