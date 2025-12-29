Ngày 29/12: Giá cà phê tiến sát 100.000 đồng/kg, hồ tiêu tăng

Giá cà phê hôm nay (29/12) dao động trong khoảng 97.000 - 98.200 đồng/kg, đánh dấu một tuần tăng khá mạnh của thị trường trong nước. Trong khi đó, giá tiêu tăng nhẹ những ngày cuối năm, song triển vọng vụ mới chịu sức ép lớn từ mưa lũ và thiệt hại tại Tây Nguyên.

Giá cà phê hôm nay dao động trong khoảng 97.000 - 98.200 đồng/kg. Ảnh tư liệu

Giá cà phê tăng mạnh trong tuần cuối năm 2025

Tại Lâm Đồng, các khu vực Di Linh, Lâm Hà và Bảo Lộc đang được thu mua quanh mức 97.000 đồng/kg. Ở Đắk Lắk, giá cà phê tại Cư M’gar, Ea H’leo và Buôn Hồ phổ biến ở mức 98.000 đồng/kg. Riêng Đắk Nông tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu khi Gia Nghĩa ghi nhận 98.200 đồng/kg, còn Đắk R’lấp ở mức 98.100 đồng/kg.

Tại Gia Lai, giá cà phê tại Chư Prông đạt 98.000 đồng/kg, trong khi Pleiku và La Grai quanh mức 97.800 đồng/kg. Khu vực Kon Tum cũng đang giao dịch ở ngưỡng 97.800 đồng/kg, giữ nhịp tăng cùng toàn thị trường.

Trên thị trường quốc tế, giá cà phê Robusta tại sàn London kết thúc phiên gần nhất với mức tăng khá. Hợp đồng giao tháng 1/2026 lên 4.012 USD/tấn, tăng 42 USD/tấn; kỳ hạn tháng 3/2026 đạt 3.854 USD/tấn, tăng thêm 34 USD/tấn.

Tại sàn New York, giá cà phê Arabica cũng đi lên. Kỳ hạn tháng 3/2026 tăng lên 350,25 cent/lb, còn hợp đồng tháng 5/2026 đạt 334,85 cent/lb. Tính chung cả tuần, Robusta giao tháng 1/2026 tăng 224 USD/tấn, còn Arabica giao tháng 3/2026 tăng 9,6 cent/lb, hỗ trợ rõ rệt cho giá cà phê trong nước.

Giá tiêu tăng từ 1.500 đến 2.000 đồng/kg

Giá tiêu hôm nay dao động trong khoảng 149.000 - 151.000 đồng/kg, tăng từ 1..500 đến 2.000 đồng/kg so với tuần trước đó. Mặt bằng giá duy trì ở vùng cao khi nhiều địa phương đã bước vào giai đoạn chờ vụ thu hoạch hồ tiêu sau Tết Nguyên đán.

Tại Đắk Lắk, giá tiêu được thu mua ở mức 151.000 đồng/kg, đứng đầu cả nước. Đắk Nông cũng ghi nhận mức giá tương tự. Ở Gia Lai, giá tiêu đạt 149.500 đồng/kg, còn Đồng Nai giao dịch quanh mốc 149.000 đồng/kg. Khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu và Bình Phước duy trì mức 150.000 đồng/kg, cùng xu hướng tăng nhẹ.

Trên thị trường quốc tế, Cộng đồng Hồ tiêu Quốc tế niêm yết giá tiêu đen Lampung của Indonesia ở mức 6.812 USD/tấn, tiêu đen Brazil ASTA 570 quanh 6.000 USD/tấn, còn tiêu đen Kuching của Malaysia đạt 9.000 USD/tấn. Giá tiêu trắng Muntok lên 9.179 USD/tấn, trong khi tiêu trắng Malaysia ASTA giữ ở mức cao 12.000 USD/tấn.

Với hàng Việt Nam, giá tiêu đen loại 500 g/l giao dịch khoảng 6.500 USD/tấn, loại 550 g/l đạt 6.700 USD/tấn, tiêu trắng ở mức 9.250 USD/tấn. Giao dịch quốc tế diễn ra khá chậm do trùng với kỳ nghỉ Giáng sinh và cuối năm./.