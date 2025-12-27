Ngày 27/12: Giá sao su thế giới diễn biến trái chiều

Thị trường thế giới hôm nay (27/12) diễn biến trái chiều khi Trung Quốc duy trì thuế chống bán phá giá với cao su, trong khi ngành lốp xe Hàn Quốc chịu áp lực lợi nhuận do thuế quan của Mỹ. Trong nước, giá thu mua cao su nguyên liệu tại các doanh nghiệp lớn tiếp tục kéo dài đà đi ngang.

Giá sao su thế giới

Kết thúc phiên giao dịch, tại Thái Lan, giá cao su kỳ hạn tháng 1/2026 giảm 0,3% (0,18 Baht) về mức 60,42 Baht/kg.

Tại thị trường Nhật Bản (OSE), giá cao su kỳ hạn tháng 1 bình ổn mức 328,8 Yên/kg.

Tại Trung Quốc, giá cao su kỳ hạn tháng 3/2026 tăng 1,4% (220 Nhân dân tệ) lên mức 15.655 Nhân dân tệ/tấn.

Theo Reuters, Trung Quốc sẽ tiếp tục duy trì mức thuế chống bán phá giá từ 12,5% - 222% đối với các sản phẩm cao su nhập khẩu từ Mỹ, Hàn Quốc và Liên minh châu Âu (EU), sau khi rà soát biện pháp này được áp dụng lần đầu cách đây 5 năm.

Các mức thuế này áp dụng đối với cao su ethylene-propylene-non-conjugated diene (EPDM), một loại vật liệu được sử dụng rộng rãi trong ngành xây dựng, hệ thống dây điện và công nghiệp ô tô.

Trong khi đó tại Hàn Quốc, dù ba nhà sản xuất lốp xe lớn của Hàn Quốc được dự báo sẽ ghi nhận doanh thu tăng mạnh trong năm nay, lợi nhuận hoạt động của họ lại có xu hướng suy giảm. Nguyên nhân chủ yếu là các doanh nghiệp này chịu tác động trực tiếp từ thuế quan tại thị trường Mỹ, vốn được xem là thị trường “cốt lõi” của ngành. Để khôi phục khả năng sinh lời, ngành lốp xe đang đẩy mạnh mở rộng công suất sản xuất tại các nhà máy ở Mỹ và châu Âu, đồng thời tập trung vào các dòng sản phẩm có biên lợi nhuận cao như lốp cỡ lớn và lốp dành cho xe điện.

Giá cao su trong nước

Trong nước, giá thu mua cao su nguyên liệu bình ổn. Cụ thể, tại Công ty Phú Riềng chào giá thu mua mủ tạp bình ổn ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC.

Công ty Bình Long, giá cao su thu mua bình ổn tại Nhà máy ở mức 440 đồng/độ TSC/kg, giá thu mua tại đội sản xuất 412 đồng/TSC/kg; giá mủ tạp bình ổn (DRC 60%) 14.000 đồng/kg.

Công ty Cao su Bà Rịa báo giá thu mua mủ nước ở mức 415 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 13.900 đồng/kg, mủ nguyên liệu 18.500 đồng/kg.

Công ty MangYang, giá thu mua mủ nước ghi nhận khoảng 403 - 408 đồng/TSC (loại 2 - loại 1), mủ đông tạp khoảng 368 - 419 đồng/DRC (loại 2 - loại 1)./.