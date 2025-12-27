(TBTCO) - Ngày 26/12/2025, Hải quan Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh đã hoàn thành việc lắp đặt hai máy soi hành lý, hàng hóa hiện đại mới, nhằm tạo thuận lợi hơn cho hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh của người dân, doanh nghiệp.

Cụ thể, thiết bị này, được cung cấp bởi Cục Hải quan Việt Nam, sử dụng công nghệ tia X tiên tiến với khả năng quét nhanh chóng và chính xác, giúp phát hiện kịp thời các vật phẩm cấm, hàng hóa không khai báo hoặc các mối đe dọa an ninh tiềm ẩn.

Từ ngày 26/12/2025, Hải quan Quốc tế Móng Cái chính thức đưa vào sử dụng hai máy soi hành lý mới. Ảnh: HQMC

Việc trang bị hai máy soi hành lý này nằm trong khuôn khổ chương trình hiện đại hóa cơ sở vật chất tại các cửa khẩu biên giới, nhằm nâng cao hiệu quả kiểm tra, giám sát và thúc đẩy thông quan hàng hóa nhanh chóng hơn, đồng thời tăng cường an ninh biên giới, đặc biệt trong bối cảnh lưu lượng hành khách và hàng hóa qua cửa khẩu ngày càng tăng.

Theo cơ quan hải quan, với sự hỗ trợ của công nghệ mới, năng lực kiểm soát tại cửa khẩu sẽ được cải thiện đáng kể, tạo điều kiện thông thoáng cho các hoạt động thông thương của cư dân biên giới cũng như hoạt động du lịch giữa Móng Cái Việt Nam và Đông Hưng Trung Quốc./.