Giá vàng hôm nay (27/12): Vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu tăng tới 1 triệu đồng/lượng

Sáng nay, giá vàng thế giới bỏ xa mốc 4.500 USD/oune, tăng tiếp 1,22% trong 24 giờ qua. Trong nước, cả vàng miếng, vàng nhẫn cũng đồng loạt tăng theo. Cá biệt, vàng nhẫn thương hiệu Bảo Tín Minh Châu tăng tới 1 triệu đồng/lượng ở cả 2 chiều mua vào bán ra.

Sáng 27/12/2025, giá vàng giao ngay trên Kitco giao dịch tại mốc 4.534,17 USD/oune

Thị trường thế giới

Tại thời điểm 05:46:06 sáng 27/12/2025, giá vàng giao ngay trên Kitco giao dịch tại mốc 4.534,17 USD/oune, tăng 54,63 USD/ounce, tương đương với mức tăng 1,22% trong 24 giờ qua.

Quy đổi theo tỷ giá hiện hành tại Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương khoảng 142,591 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).

Quy đổi theo tỷ giá USD trên thị trường tự do (27.049 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 147,41 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).

Thị trường trong nước

Tại thời điểm 05:30 sáng 27/12, các vàng miếng thương hiệu SJC, PNJ và Bảo Tín Minh Châu mua vào 157,4 triệu đồng/lượng; bán ra 159,4 triệu đồng/lượng, tăng 600.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với sáng 26/12.

Vàng miếng DOJI mua vào 157,2 triệu đồng/lượng; bán ra 159,2 triệu đồng/lượng, tăng 400.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với sáng 26/12.

Phú Quý SJC mua vàng miếng ở ngưỡng 156,2 triệu đồng/lượng; bán ra 159,2 triệu đồng/lượng, tăng 400.000 đồng/lượng so với sáng 26/12.

Với mốc giá trên, vàng miếng SJC đang cao hơn giá vàng thế giới khoảng 11,8 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, thương hiệu SJC niêm yết ở mức 152,8 triệu đồng/lượng mua vào và 155,8 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, tăng 200.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều so với sáng 26/12.

Riêng vàng nhẫn DOJI và PNJ giao dịch ở mức 154 triệu đồng/lượng mua vào và 157 triệu đồng/lượng bán ra, ổn định ở cả 2 chiều so với sáng 26/12.

Vàng nhẫn thương hiệu Bảo Tín Minh Châu lại tăng tới 1 triệu đồng ở cả 2 chiều so với sáng 26/12, hiện niêm yết ở mức 156,3 – 159,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Vàng nhẫn Phú Quý mua vào ở mức 155,2 triệu đồng/lượng, bán ra 158,2 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 700.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với sáng 26/12./.