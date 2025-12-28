Giá vàng hôm nay (28/12): Vàng nhẫn DOJI và PNJ tiếp tục tăng 1 triệu đồng/lượng

|Sáng 28/12/2025, giá vàng giao ngay trên Kitco giao dịch tại mốc 4.534,17 USD/oune.
Thị trường thế giới
Tại thời điểm 05:26:47 sáng 28/12/2025, giá vàng giao ngay trên Kitco giao dịch tại mốc 4.534,17 USD/oune, không thay đổi so với phiên sáng 27/12.
Quy đổi theo tỷ giá hiện hành tại Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương khoảng 142,591 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).
Quy đổi theo tỷ giá USD trên thị trường tự do (27.049 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 147,41 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).
Thị trường trong nước
Tại thời điểm 05:30 sáng 28/12, các thương hiệu SJC, DOJI, PNJ, Bảo Tín Minh Châu đồng loạt niêm yết giá vàng miếng tại mức 157,7 - 159,7 triệu đồng/lượng, tăng 300.000 đồng/lượng so với sáng 27/12.
Riêng vàng miếng tại Phú Quý SJC tăng 500.000 đồng/lượng so với sáng 27/12. Hiện niêm yết tại mốc 157,6 – 159,7 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).
Đối với vàng nhẫn, cùng thời điểm, các thương hiệu cũng đồng loạt tăng. Cụ thể, SJC niêm yết giá vàng nhẫn mua vào ở mức 153,1 triệu đồng/lượng - bán ra ở mức 156,1 triệu đồng/lượng, tăng 300.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với sáng qua.
Vàng nhẫn DOJI và PNJ giao dịch ở mức 155 triệu đồng/lượng mua vào và 158 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với sáng qua.
Vàng nhẫn thương hiệu Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở mức 156,9 – 159,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 600.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với sáng qua.
Vàng nhẫn Phú Quý mua vào ở mức 155,5 triệu đồng/lượng - bán ra ở mức 158,5 triệu đồng/lượng, tăng 300.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với sáng qua./.