Giá vàng hôm nay (28/12): Vàng nhẫn DOJI và PNJ tiếp tục tăng 1 triệu đồng/lượng

Sáng nay, giá vàng thế giới không đổi do thị trường đang trong ngày nghỉ. Trong nước, cả vàng miếng, vàng nhẫn vẫn tiếp tục tăng. Cá biệt, vàng nhẫn DOJI và PNJ tăng tới 1 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào, bán so với sáng 27/12.

Sáng 28/12/2025, giá vàng giao ngay trên Kitco giao dịch tại mốc 4.534,17 USD/oune.

Thị trường thế giới

Tại thời điểm 05:26:47 sáng 28/12/2025, giá vàng giao ngay trên Kitco giao dịch tại mốc 4.534,17 USD/oune, không thay đổi so với phiên sáng 27/12.

Quy đổi theo tỷ giá hiện hành tại Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương khoảng 142,591 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).

Quy đổi theo tỷ giá USD trên thị trường tự do (27.049 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 147,41 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).

Thị trường trong nước

Tại thời điểm 05:30 sáng 28/12, các thương hiệu SJC, DOJI, PNJ, Bảo Tín Minh Châu đồng loạt niêm yết giá vàng miếng tại mức 157,7 - 159,7 triệu đồng/lượng, tăng 300.000 đồng/lượng so với sáng 27/12.

Riêng vàng miếng tại Phú Quý SJC tăng 500.000 đồng/lượng so với sáng 27/12. Hiện niêm yết tại mốc 157,6 – 159,7 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).

Đối với vàng nhẫn, cùng thời điểm, các thương hiệu cũng đồng loạt tăng. Cụ thể, SJC niêm yết giá vàng nhẫn mua vào ở mức 153,1 triệu đồng/lượng - bán ra ở mức 156,1 triệu đồng/lượng, tăng 300.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với sáng qua.

Vàng nhẫn DOJI và PNJ giao dịch ở mức 155 triệu đồng/lượng mua vào và 158 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với sáng qua.

Vàng nhẫn thương hiệu Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở mức 156,9 – 159,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 600.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với sáng qua.

Vàng nhẫn Phú Quý mua vào ở mức 155,5 triệu đồng/lượng - bán ra ở mức 158,5 triệu đồng/lượng, tăng 300.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với sáng qua./.