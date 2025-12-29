(TBTCO) - Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra những sai sót, vi phạm, đồng thời kiến nghị TP. Đà Nẵng rà soát, hoàn thiện các thủ tục pháp lý tại dự án Khu đô thị sinh thái Golden Hills City.

Sai phạm trong thủ tục chấp thuận đầu tư

Ngày 26/12, Thanh tra Chính phủ ban hành Thông báo số 3438/TB-TTCP về kết luận thanh tra các dự án có khó khăn, vướng mắc trên địa bàn TP Đà Nẵng, trong đó chỉ rõ nhiều tồn tại, vi phạm trong quá trình lựa chọn nhà đầu tư, giao đất, xác định giá đất và thực hiện nghĩa vụ tài chính tại dự án Khu đô thị sinh thái Quan Nam – Thuỷ Tú (hay còn được biết đến với tên dự án Khu đô thị sinh thái Golden Hills).

Dự án Khu đô thị sinh thái Quan Nam - Thuỷ Tú được UBND TP. Đà Nẵng cấp giấy chứng nhận đầu tư ngày 25/3/2010 cho Công ty CP đầu tư xây dựng Trung Nam (công ty Trung Nam) thực hiện với diện tích đất 381,38 ha. Đến ngày 28/5/203, UBND TP. Đà Nẵng đã ban hành quyết định điều chỉnh diện tích đất để thực hiện dự án từ 381,38 ha thành 342,28 ha và điều chỉnh tên dự án thành Khu đô thị sinh thái Golden Hills City.

Một góc dự án khu đô thị Golden Hills. Ảnh: Ngọc Tân

Qua thanh tra, Thanh tra Chính phủ kết luận, trong quá trình lựa chọn nhà đầu tư, UBND TP. Đà Nẵng đã không tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất theo quy định. Việc đánh giá năng lực tài chính của nhà đầu tư chưa đầy đủ, chưa bảo đảm các điều kiện theo quy định pháp luật.

Cụ thể, nội dung thư mời nêu yêu cầu nhà đầu tư phải có vốn đầu tư thuộc sở hữu của mình hoặc có giấy bảo lãnh thanh toán của ngân hàng với mức vốn tối thiểu 20% tổng giá trị khu đất chuyển quyền hoặc chứng minh năng lực tài chính kỹ thuật bằng hồ sơ liên quan các dự án đầu tư tương đương với dự án Khu đô thị sinh thái Quan Nam – Thuỷ Tú là vi phạm với nội dung tại Quy chế khu đô thị mới và Nghị định số 153/2007 của Chính phủ.

Đồng thời, UBND TP. Đà Nẵng cũng chưa xem xét đánh giá so sánh năng lực giữa 2 công ty (Công ty CP Trung Nam và Công ty CP Hàm Rồng), không đánh giá được năng lực nhà đầu tư khi giao thực hiện dự án theo đúng Thông tư số 04/2006 của Bộ Xây dựng.

Bên cạnh đó, việc quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư không thực hiện thủ tục trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, cho phép đầu tư là chưa đúng với quy định tại Quy chế khu đô thị mới. Ngoài ra, dự án cũng chưa lấy ý kiến thẩm tra của các bộ ngành có liên quan theo quy định tại Nghị số số 108/NĐ-CP của Chính phủ.

Dự án khu đô thị Thuỷ Tú được UBND TP. Đà Nẵng phê duyệt tổng mặt bằng quy hoạch xây dựng lần đầu ngày 7/11/2008 với tổng diện tích đất quy hoạch là 342,15 ha. Đến năm 2010, UBND TP. Đà Nẵng đã ban hành quyết định về việc giao đất thực hiện dự án, trong đó có nội dung điều chỉnh tên dự án thành Khu đô thị sinh thái Quan Nam – Thuỷ Tú.

Thanh tra Chính phủ cũng chỉ rõ việc bàn giao đất cho chủ đầu tư dự án theo thực tế thửa đất được thu hồi không xác định chính xác ranh giới đất, và có phần bàn giao ngoài ranh giới (khoảng 45,91 ha); cũng như việc xác định giá đất, thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai của dự án chưa được các sở ban ngành, đơn vị thực hiện đúng với các quy định liên quan…

Thanh tra Chính phủ xác định, trách nhiệm đối với những tồn tại, hạn chế, vi phạm trên thuộc về UBND TP. Đà Nẵng, Công ty Quản lý và Khai thác đất Đà Nẵng, doanh nghiệp và một số sở ban ngành, và các tổ chức, cá nhân theo từng thời kỳ có liên quan.

Rà soát, hoàn thiện pháp lý cho dự án

Tổng Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo UBND TP. Đà Nẵng, Chủ tịch UBND Thành phố theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm để xử lý theo quy định đối với các tập thể, cá nhân theo từng thời kỳ có liên quan đến các tồn tại, hạn chế, vi phạm nêu trong kết luận thanh tra.

Đồng thời tiếp tục rà soát, hoàn thiện các thủ tục pháp lý, xác định và thu đầy đủ các khoản nghĩa vụ tài chính về đất đai (tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, các khoản tài chính khác…) liên quan đến dự án, bảo đảm không để thất thoát ngân sách nhà nước.

Thanh tra Chính phủ cũng yêu cầu Công ty CP Trung Nam nghiêm túc khắc phục các tồn tại, vi phạm được chỉ ra trong kết luận thanh tra; thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính và bàn giao phần diện tích đất ngoài ranh giới dự án cho Nhà nước quản lý theo quy định.

Liên quan đến nội dung kết luận của Thanh tra Chính Phủ, đại diện Công ty CP Trung Nam cho biết, doanh nghiệp ghi nhận chỉ đạo tích cực, kịp thời nhằm giải quyết dứt điểm các tồn đọng tại dự án trong nhiều năm qua. Đây là tiền đề trong việc sớm hoàn thiện pháp lý cho dự án theo đúng tinh thần Quyết định số 751/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, góp phần huy động nguồn lực cho nền kinh tế, tăng trưởng kinh tế 2 con số, tránh làm ảnh hưởng đến quyền lợi hợp pháp của doanh nghiệp; không để lãng phí tài sản, tiền của nhà nước, doanh nghiệp, người dân và xã hội.

Dự án khu đô thị Golden Hills hiện nay đã cơ bản hoàn thiện hạ tầng. Ảnh: Ngọc Tân

Cũng theo đại diện Công ty CP Trung Nam, về việc chỉ đạo thu hồi diện tích đất ngoài ranh giới của dự án (khoảng 45,91 ha) đã giao cho chủ đầu tư, Công ty CP Trung Nam từ trước đến nay không ghi nhận diện tích này vào bất kỳ nội dung nào trong phần giới thiệu dự án ra thị trường nên việc việc quản lý, sử dụng theo quy định phần diện tích này hoàn toàn thuộc quyền quyết định của thành phố.

“Mới đây, Công ty cũng đã hoàn thành các nghĩa vụ tài chính phát sinh theo quy định, hy vọng rằng đây sẽ là động thái quan trọng, giúp khởi thông điểm nghẽn, đẩy nhanh quá trình hoàn thiện pháp lý, tạo điều kiện thuận lợi cho dự án này” - đại diện Công ty CP Trung Nam cho biết.