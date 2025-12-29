Ban Chỉ đạo quản lý, điều hành kinh tế vĩ mô họp phiên thứ nhất

Chiều 29/12, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo của Chính phủ về quản lý, điều hành kinh tế vĩ mô chủ trì Phiên họp lần thứ nhất của Ban Chỉ đạo.

Tại phiên họp, các đại biểu nghe công bố Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo, Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo; tập trung thảo luận về báo cáo về chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ do Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước trình bày, trong đó đánh giá tình hình tăng trưởng, kinh tế vĩ mô hiện nay, dự báo những thuận lợi, khó khăn và yêu cầu đặt ra trong quản lý, điều hành kinh tế vĩ mô trong thời gian tới. Đồng thời, cho ý kiến về kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo, những nhiệm vụ trọng tâm của Ban Chỉ đạo trong năm 2026.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Tiềm lực tài chính quốc gia được củng cố vững chắc

Các thành viên Ban Chỉ đạo nhận định, nhiệm kỳ 2021 - 2025 có khó khăn, thách thức nhiều hơn thời cơ, thuận lợi. Trong đó, năm 2025 là một năm vô cùng đặc biệt khi kinh tế thế giới biến động mạnh, xung đột địa chính trị leo thang, đứt gãy chuỗi cung ứng diễn ra ở nhiều nơi…, đã tác động trực tiếp, đa chiều và gay gắt đến nền kinh tế có độ mở lớn như Việt Nam. Cùng với đó, thiên tai, mưa lũ xảy ra liên tiếp.

Tuy nhiên, tình hình kinh tế - xã hội 2025 và cả giai đoạn 2021 - 2025 tiếp tục phát triển tích cực, duy trì xu hướng tháng sau tốt hơn tháng trước, quý sau tốt hơn quý trước, năm sau tốt hơn năm trước, đạt và vượt các mục tiêu tổng quát đề ra. Đặc biệt, nền kinh tế Việt Nam thể hiện sức chống chịu kiên cường, có tốc độ tăng trưởng thuộc nhóm cao hàng đầu khu vực, thế giới...

Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng phát biểu tại phiên họp. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Năm 2025, Việt Nam đã giữ vững được ổn định kinh tế vĩ mô; kiểm soát được lạm phát; tăng trưởng GDP cả năm ước đạt khoảng 8%; các cân đối lớn được bảo đảm và có thặng dư, nợ công, nợ Chính phủ, nợ nước ngoài được kiểm soát tốt trong giới hạn cho phép. Số doanh nghiệp tăng với kỷ lục gần 300.000 doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường.

Điều hành chính sách tiền tệ cơ bản phù hợp tình hình. Huy động nguồn vốn cho đầu tư phát triển cao hơn kế hoạch đề ra. Tiềm lực tài chính quốc gia được củng cố vững chắc; thu ngân sách vượt xa dự kiến (tăng gần 33%) với cơ cấu thu bền vững (chủ yếu từ thuế) trong khi đã miễn, giảm, gia hạn thuế, phí, lệ phí và tiền thuê đất với quy mô gần 242.000 tỷ đồng, trong bối cảnh thiên tai, mưa lũ lịch sử gây thiệt hại rất lớn. Công tác an sinh xã hội được làm tốt; tiềm lực quốc phòng, an ninh được tăng cường.

Tăng trưởng 2 con số, tiếp tục ưu tiên giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô

Phát biểu kết luận, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, việc thành lập Ban Chỉ đạo nhằm có thêm công cụ, cơ chế để điều hành bài bản hơn, phối hợp tốt hơn giữa các chính sách, trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực có nhiều bất định và yêu cầu phát triển của giai đoạn mới. Thủ tướng đề nghị các thành viên Ban Chỉ đạo bám sát diễn biến tình hình để nghiên cứu, chủ động đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp với Ban Chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ được giao, tổ chức thực hiện hiệu quả.

Thủ tướng nêu rõ, năm 2026, với mục tiêu tăng trưởng 2 con số, phải tiếp tục ưu tiên giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, kiểm soát nợ công, nợ Chính phủ, nợ nước ngoài theo Nghị quyết của Quốc hội; tăng trưởng nhanh nhưng bền vững.

Về chính sách tiền tệ, Thủ tướng yêu cầu điều hành chủ động, linh hoạt, phù hợp, hiệu quả, góp phần giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô và kiểm soát lạm phát; căn cứ tình hình cụ thể đưa ra room tín dụng phù hợp theo thẩm quyền; kiểm soát tỉ giá và lãi suất phù hợp, hướng dòng tiền vào các động lực tăng trưởng, các lĩnh vực ưu tiên; khẩn trương đưa vào hoạt động sàn giao dịch vàng quốc gia.

Về chính sách tài khóa, Thủ tướng nhấn mạnh, tiếp tục thực hiện mở rộng có trọng tâm, trọng điểm; phát hành trái phiếu công trình; tiếp tục nghiên cứu, triển khai các chính sách liên quan tới thuế; khai thác tối đa chính sách tài khóa để hỗ trợ chính sách tiền tệ.

Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành liên quan phát huy tính chủ động sáng tạo trong thực thi nhiệm vụ; khẩn trương ban hành các văn bản hướng dẫn các luật, nghị quyết để khơi thông nguồn lực, tháo gỡ nút thắt về thể chế. Cùng với đó, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công quyết liệt hơn nữa để góp phần thúc đẩy tăng trưởng; phân bổ vốn đầu tư công trung hạn dưới 3.000 dự án.

Về giá cả, thị trường, Thủ tướng chỉ đạo Bộ Xây dựng thúc đẩy phát triển thị trường bất động sản lành mạnh, công khai, minh bạch, đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội, khẩn trương thành lập trung tâm giao dịch bất động sản và quyền sử dụng đất do Nhà nước quản lý; Ngân hàng Nhà nước triển khai tốt gói tín dụng hỗ trợ mua nhà cho người dưới 35 tuổi.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường đẩy mạnh sản xuất kinh doanh nông nghiệp, bảo đảm nguồn cung lương thực, thực phẩm; trình ban hành các nghị định liên quan đất đai trước ngày 31/12.

Bộ Công thương quản lý giá cả, thị trường, nhất là trong dịp Tết, bảo đảm nguồn cung điện, xăng dầu; thúc đẩy tiêu dùng trong nước, kích cầu tiêu dùng; phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, đặc biệt là thuốc và thực phẩm giả.

Cùng với đó, đẩy mạnh xuất khẩu, khai thác các thị trường truyền thống và mở rộng các thị trường mới, đẩy nhanh đàm phán, ký kết các FTA với các đối tác. Thủ tướng giao Bộ Tài chính khẩn trương đưa vào hoạt động một cửa quốc gia về đầu tư.