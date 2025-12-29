(TBTCO) - Hà Nội đã hoàn thành toàn bộ các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 và đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP trên 11% trong năm 2026.

Chiều 29/12, Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP. Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026.

Tháo gỡ 5 điểm nghẽn lớn, đẩy nhanh tiến độ công trình, dự án trọng điểm

Trình bày tham luận tại hội nghị, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng cho biết, năm 2025 và giai đoạn gần đây, Hà Nội đã hoàn thành toàn bộ 24/24 chỉ tiêu, trong đó nhiều chỉ tiêu vượt kế hoạch đề ra. Trong đó, nhiều sự kiện chính trị, văn hóa lớn trên địa bàn được tổ chức trang trọng, an toàn, tạo dấu ấn tích cực.

Trong đó, thành phố đã tập trung tháo gỡ 5 điểm nghẽn lớn được xác định trước đó; đồng thời đẩy nhanh tiến độ hàng loạt công trình, dự án trọng điểm. Chỉ trong vòng 2 tháng, nhiều dự án quy mô lớn, như Đường Vành đai 1 và các công trình hạ tầng quan trọng khác đã được thúc đẩy thi công với tinh thần làm việc xuyên ngày đêm.

Trong năm 2025, Hà Nội đã tiên phong đề xuất, thực hiện Nghị quyết số 258/2025/QH15 của Quốc hội, cho phép áp dụng các cơ chế thí điểm vượt trội để thực hiện các dự án lớn nhằm khơi thông nguồn lực đầu tư xã hội, tạo bộ mặt đô thị văn minh, hiện đại.

Đặc biệt, thành phố huy động sự vào cuộc của hệ thống chính trị, tập trung hoàn thành mục tiêu tăng trưởng trên 8%, thu ngân sách lần đầu vượt mốc 600 nghìn tỷ đồng trong bối cảnh nhiều khó khăn. Tính đến ngày 25/12/2025, GRDP của Hà Nội đạt tăng trưởng 8,16%, thu ngân sách nhà nước đạt trên 668.500 tỷ đồng.

Toàn cảnh hội nghị.

Hà Nội chỉ đạo tổ chức các hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước và Thủ đô, đặc biệt là Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành chào mừng kỷ niệm 80 năm cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam với các hoạt động sâu sắc, ấn tượng, có sức lan tỏa mạnh mẽ, thể hiện vai trò và vị thế của Thủ đô.

Thành phố tiếp tục khẳng định vai trò đầu tàu về phát triển kinh tế - xã hội dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số với 3 năm liên tiếp đứng đầu cả nước về chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương, tiên phong thí điểm tích hợp thủ tục hành chính của Đảng lên Cổng dịch vụ công quốc gia, tích cực đẩy mạnh chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng và hệ thống chính trị.

Cùng với đó, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền cho cấp xã, tạo chuyển biến bước đầu về tính chủ động, tự chịu trách nhiệm của chính quyền cơ sở theo phương châm "địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm"...

Bên cạnh những kết quả tích cực, lãnh đạo UBND thành phố cũng thẳng thắn chỉ ra nhiều hạn chế còn tồn tại trong khối cơ quan chính quyền như những vấn đề người dân đặc biệt quan tâm như môi trường, ngập úng đô thị và giá nhà tăng cao vẫn chưa được giải quyết triệt để. Một bộ phận cán bộ còn biểu hiện né tránh, sợ trách nhiệm, chưa dám quyết, chưa dám làm, chưa đáp ứng yêu cầu của giai đoạn phát triển mới. Thành phố chưa thực sự hình thành rõ các mô hình tăng trưởng mới, nhất là trong việc ứng dụng khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số để tạo động lực phát triển bền vững...

Năm 2026, khơi thông nguồn lực, tập trung hoàn thành hàng loạt nhiệm vụ quan trọng

Trên cơ sở đánh giá tình hình, UBND TP. Hà Nội xác định mục tiêu tăng trưởng năm 2026 trên 11%. Đây là chỉ tiêu rất thách thức, nhưng khả thi, nếu tiếp tục phát huy tinh thần hành động quyết liệt như trong thời gian qua.

Để đạt mục tiêu này, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng cho biết, thành phố yêu cầu xây dựng ngay các kế hoạch khắc phục tồn tại, không để kiến nghị kéo dài; khẩn trương hoàn thiện các chương trình công tác, chương trình hành động năm 2026, gắn với thực hiện các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị và kế hoạch tháo gỡ 5 điểm nghẽn đã xác định.

Cùng với đó, tập trung nâng cao chất lượng quản trị Thủ đô, lấy khoa học - công nghệ và chuyển đổi số làm đột phá, Hà Nội sẽ triển khai quyết liệt Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, trong đó khối UBND đảm nhiệm 168/230 nhiệm vụ toàn thành phố; đưa ứng dụng AI Hà Nội trở thành kênh giao tiếp trực tiếp, xử lý kiến nghị của người dân theo thời gian thực; vận hành thực chất hệ thống dữ liệu dùng chung và Trung tâm điều hành thông minh.

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng phát biểu tại hội nghị.

Thành phố hoàn thiện nền tảng chiến lược, khơi thông nguồn lực phát triển, tập trung hoàn thành 82 nhiệm vụ trong chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Đảng bộ thành phố; đẩy nhanh các tuyến vành đai, tháo gỡ nút thắt tại các cửa ngõ giao thông; tận dụng hiệu quả các cơ chế đặc thù; hoàn thiện quy hoạch xây dựng Thủ đô tầm nhìn dài hạn, thu hút nhà đầu tư chiến lược trong các lĩnh vực công nghệ cao, bán dẫn, kinh tế số.

Hà Nội tập trung đẩy mạnh tiến độ các dự án trọng điểm được đẩy mạnh tiến độ, nhất là các công trình khởi công dịp 19/8 và 19/12; triển khai 2 dự án là Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng và Khu đô thị thể thao Olympic; phát triển hạ tầng số, dữ liệu gắn với hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, đẩy nhanh Khu công nghệ cao Hòa Lạc...

"UBND TP. Hà Nội cam kết tiếp tục đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với kiểm tra, giám sát, kiên quyết thay thế những cán bộ né tránh, gây cản trở sự phát triển của Thủ đô" - ông Vũ Đại Thắng nói.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, để hiện thực hóa chủ đề hành động năm 2026: "Kỷ cương, chuyên nghiệp - Đột phá, sáng tạo - Hiệu quả, bền vững", Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh 12 nhiệm vụ trọng tâm và lưu ý thời gian tới sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai mô hình tăng trưởng mới của Thủ đô; thu hút đầu tư toàn xã hội, phân chỉ tiêu và kiểm soát thực hiện ngay từ đầu năm, không để "đầu năm đủng đỉnh, cuối năm vội vàng" mới đốc thúc. Thành phố phấn đấu tăng GRDP từ 11% trở lên ngay năm 2026 và cả nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Lưu ý quý I/2026 là thời gian cao điểm, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc yêu cầu toàn hệ thống chính trị tiến hành giao ban hằng tháng để kiểm đếm, đôn đốc tiến độ các nhiệm vụ, cũng như kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; các quý tiếp theo thì tùy tình hình thực tiễn sẽ tiến hành giao ban hằng quý.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc kết luận hội nghị.

“Với truyền thống đoàn kết, trí tuệ, bản lĩnh của Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân Thủ đô; sự quan tâm sâu sắc của Trung ương, của đồng chí Tổng Bí thư; với quyết tâm chính trị cao và tinh thần “Hà Nội đã nói là làm - Làm nhanh, làm đúng, làm hiệu quả, làm đến cùng”, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô sẽ hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2026, tạo nền tảng và động lực cho cả nhiệm kỳ 2026 - 2030; góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030, đưa Thủ đô cùng cả nước vươn mình phát triển trong kỷ nguyên mới” - ông Nguyễn Duy Ngọc khẳng định./.