Diễn đàn Kinh tế mùa thu 2025: TP.Hồ Chí Minh kiến tạo “mô hình phát triển kép” xanh – số

(TBTCO) - Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2025 sẽ diễn ra ngày 25 - 27/11 tại TP. Hồ Chí Minh dưới sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Với chủ đề “Chuyển đổi xanh trong kỷ nguyên số”, sự kiện được kỳ vọng trở thành không gian đối thoại chính sách chiến lược, nơi TP. Hồ Chí Minh và Diễn đàn Kinh tế Thế giới cùng thúc đẩy mô hình phát triển mới dựa trên công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuẩn mực xanh toàn cầu.

Với chủ đề “Chuyển đổi xanh trong kỷ nguyên số”, Diễn đàn được tổ chức trong bối cảnh Việt Nam bước vào chu kỳ tăng trưởng mới, khi các động lực truyền thống như lao động giá rẻ và thu hút FDI dần đến ngưỡng, đòi hỏi mô hình phát triển dựa trên công nghệ, tri thức và bền vững. Đây cũng là thời điểm chuyển đổi xanh trở thành tiêu chuẩn cạnh tranh toàn cầu, trong khi Việt Nam đặt mục tiêu kinh tế số đạt 20,5% GDP vào năm 2025.

Theo EuroCham, Việt Nam đang ở giai đoạn dịch chuyển chiến lược hướng tới nền kinh tế xanh, bền vững và có khả năng chống chịu tốt hơn, đồng thời nắm giữ “cơ hội vàng” để trở thành trung tâm sản xuất – đổi mới sáng tạo xanh của khu vực. Cùng với đó, bài toán năng lượng và phát thải khiến quá trình chuyển đổi trở thành nhu cầu cấp thiết. Việt Nam cam kết đạt Net Zero vào năm 2050, với nhu cầu đầu tư trên 2.400 tỷ USD. Nếu chậm hành động, tăng trưởng có thể giảm 0,33 điểm phần trăm GDP mỗi năm trong giai đoạn 2025 - 2050.

Diễn đàn do UBND TP. Hồ Chí Minh chỉ đạo, giao Trung tâm Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4 tại TP. Hồ Chí Minh (HCMC C4IR) chủ trì, phối hợp với các cơ quan thành phố, tổ chức cùng Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF), các Bộ, ngành Trung ương.

Chính phủ đã ban hành Khung phân loại tài chính xanh theo Quyết định 21/2025, xác định 45 lĩnh vực đủ điều kiện đầu tư xanh – đánh dấu bước chuyển từ “xanh trong định hướng” sang “xanh trong hành động”. Với vai trò đầu tàu kinh tế, TP. Hồ Chí Minh đang chuyển dịch mạnh mẽ sang công nghệ cao, logistics thông minh, tài chính và dịch vụ sáng tạo, phù hợp tầm nhìn xây dựng đô thị thông minh và trung tâm tài chính – đổi mới sáng tạo Đông Nam Á.

Quy mô diễn đàn năm nay đặc biệt ấn tượng, quy tụ lãnh đạo Chính phủ Việt Nam, bộ, ngành, cùng nhiều đoàn cấp cao quốc tế.

Tính đến ngày 13/11, đã có 5 đoàn bộ ngành, 9 đoàn địa phương nước ngoài, 8 tổ chức quốc tế lớn (WEF, UN, IMF, ITU, UNESCO, IFC, ADB, FAO) và 10 trung tâm C4IR toàn cầu xác nhận tham dự. Ngoài ra, còn có 67 tổ chức, tập đoàn, viện nghiên cứu hàng đầu thế giới như Siemens, Bain & Company, Amazon Global Selling, Schneider Electric, Sunwah, Foxconn Industrial Internet, Viện Công nghệ Ấn Độ Delhi…

Ngày 14/11/2025, TP. Hồ Chí Minh tổ chức họp báo công bố Diễn đàn Kinh tế mùa thu 2025. Ảnh: Lạc Nguyên

Đặc biệt, ông Stephan Mergenthaler - Giám đốc Điều hành WEF sẽ trực tiếp tham dự và đồng tổ chức nhiều phiên nội dung quan trọng như Talkshow truyền cảm hứng, phiên toàn thể, đối thoại chính sách cấp cao với Thủ tướng Chính phủ Việt Nam. Sự hiện diện của lãnh đạo WEF cho thấy mức cam kết sâu rộng trong việc thúc đẩy hợp tác chiến lược giữa WEF – Việt Nam – TP. Hồ Chí Minh.

Phát biểu về bối cảnh và kỳ vọng đối với diễn đàn, ông Nguyễn Lộc Hà - Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh nhấn mạnh: “Chúng ta đang bước vào thời điểm bản lề của tiến trình phát triển quốc gia: thế giới chuyển sang cấu trúc cạnh tranh mới – nơi lợi thế được quyết định bởi hệ sinh thái công nghệ, năng lực đổi mới sáng tạo và mức độ xanh – bền vững theo tiêu chuẩn toàn cầu”.

Ông Nguyễn Lộc Hà - Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh tại sự kiện. Ảnh: Lạc Nguyên

Ông Lộc Hà khẳng định, trong kỷ nguyên mới, sức mạnh quốc gia không còn đo bằng quy mô đầu tư, mà bằng “tốc độ kiến tạo tri thức, tốc độ chuyển hóa công nghệ thành giá trị”. Vì vậy, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh không phải hai con đường tách biệt mà là “hai trục chiến lược hội tụ, bổ sung lẫn nhau”, tạo ra năng lực phát triển kép.

Theo Phó Chủ tịch Nguyễn Lộc Hà, yêu cầu hiện nay không chỉ là áp dụng công nghệ hay giảm phát thải, mà là tái định hình mô hơình phát triển – chuyển từ tăng trưởng theo chiều rộng sang nâng cấp chất lượng, từ tài nguyên – lao động sang tri thức – sáng tạo. Diễn đàn năm 2025 phải là nơi “chuyển hóa tư duy phát triển thành năng lực triển khai thực tế”, thông qua các mô hình, cơ chế, giải pháp có thể nhân rộng, trở thành “bản thiết kế phát triển”, chứ không chỉ là khuyến nghị./.