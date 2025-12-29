Kỳ hạn 10 năm tiếp tục chiếm ưu thế trên thị trường trái phiếu chính phủ

(TBTCO) - Trong tuần 22/12 - 26/12, trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm tiếp tục là tâm điểm dòng tiền trên thị trường sơ cấp, dù tổng khối lượng trúng thầu giảm nhẹ so với tuần trước. Lợi suất trúng thầu tăng chậm trong bối cảnh lãi suất thị trường nhích lên.

Theo báo cáo thị trường tuần từ 22/12 - 26/12 của Chứng khoán Yuanta Việt Nam, hoạt động phát hành trái phiếu chính phủ trong tuần qua ghi nhận khối lượng trúng thầu giảm nhẹ so với tuần trước, dù nhu cầu đặt thầu vẫn duy trì ở mức cao. Cụ thể, Kho bạc Nhà nước đã tổ chức gọi thầu tổng cộng 17.000 tỷ đồng, trong đó khối lượng trúng thầu đạt 13.240 tỷ đồng, giảm khoảng 2,3% so với tuần liền trước.

Xét theo cơ cấu kỳ hạn, trái phiếu kỳ hạn 10 năm tiếp tục là tâm điểm thu hút dòng tiền khi ghi nhận khối lượng trúng thầu lên tới 11.920 tỷ đồng trên tổng khối lượng gọi thầu 14.000 tỷ đồng. Lợi suất trúng thầu ở kỳ hạn này đạt 4,00%/năm, tăng 4 điểm cơ bản so với phiên trước đó.

Trái phiếu kỳ hạn 5 năm ghi nhận khối lượng trúng thầu 1.300 tỷ đồng trên tổng chào thầu 1.500 tỷ đồng, với lợi suất 3,20%/năm, tăng 2 điểm cơ bản. Trong khi đó, kỳ hạn 30 năm chỉ trúng thầu 20 tỷ đồng trong tổng khối lượng gọi thầu 500 tỷ đồng, với lợi suất 4,10%/năm, còn kỳ hạn 15 năm không ghi nhận khối lượng trúng thầu.

Diễn biến trên cho thấy tỷ lệ đặt thầu vẫn ở mức cao, phản ánh nhu cầu đối với trái phiếu chính phủ chưa suy giảm, song tỷ lệ trúng thầu đã thu hẹp nhẹ so với tuần trước. Theo các chuyên gia từ Chứng khoán Yuanta Việt Nam, điều này phản ánh tâm lý thận trọng hơn của nhà đầu tư trong bối cảnh mặt bằng lãi suất huy động và lãi suất trên thị trường liên ngân hàng tiếp tục gia tăng.

Dòng tiền vẫn chủ yếu tập trung vào kỳ hạn 10 năm, trong khi các kỳ hạn dài kém hấp dẫn hơn do nhà đầu tư yêu cầu mức bù rủi ro cao hơn. Nhìn chung, thị trường trái phiếu chính phủ tiếp tục ghi nhận sự cải thiện sang tuần thứ hai liên tiếp, tuy nhiên tốc độ tăng lợi suất trên thị trường sơ cấp vẫn diễn ra tương đối chậm.

Tính đến ngày 25/12/2025, Kho bạc Nhà nước đã huy động được khoảng 349,5 nghìn tỷ đồng thông qua phát hành trái phiếu chính phủ, tương đương khoảng 70% kế hoạch huy động 500.000 tỷ đồng cho cả năm 2025. Tiến độ huy động vốn được ghi nhận nhanh hơn so với các tháng trước, trong bối cảnh thời điểm cuối năm đang đến gần.

Trong tuần này, Kho bạc Nhà nước dự kiến tiếp tục gọi thầu 17.000 tỷ đồng, bao gồm 1.500 tỷ đồng kỳ hạn 5 năm, 14.000 tỷ đồng kỳ hạn 10 năm, 1.000 tỷ đồng kỳ hạn 15 năm và 500 tỷ đồng kỳ hạn 30 năm.

Trên thị trường thứ cấp, thanh khoản tiếp tục suy giảm so với tuần trước. Tổng giá trị giao dịch đạt 44,9 nghìn tỷ đồng, giảm 32,2% so với tuần liền trước, trong đó giao dịch outright đạt 28,5 nghìn tỷ đồng và giao dịch repo đạt 16,4 nghìn tỷ đồng.

Diễn biến lợi suất trên thị trường thứ cấp cho thấy xu hướng tăng đã chậm lại, với sự phân hóa giữa các kỳ hạn. Cụ thể, lợi suất các kỳ hạn 1, 2, 5 và 7 năm đi ngang so với tuần trước, trong khi kỳ hạn 3 năm giảm nhẹ 1 điểm cơ bản xuống 3,17%/năm. Ngược lại, lợi suất kỳ hạn 10 năm tăng 3 điểm cơ bản lên 4,18%/năm và kỳ hạn 15 năm tăng 2 điểm cơ bản lên 4,24%/năm.

Đối với giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài, khối ngoại tiếp tục bán ròng 212 tỷ đồng trên thị trường trái phiếu chính phủ. Mặc dù giá trị bán ròng đã giảm đáng kể so với tuần trước, mức độ bán ròng này vẫn được đánh giá là cao so với mặt bằng lịch sử. Tính từ đầu năm đến nay, quy mô mua ròng của khối ngoại đã thu hẹp xuống còn khoảng 2.935 tỷ đồng.