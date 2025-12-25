Sôi động phát hành trái phiếu doanh nghiệp trong thời điểm cuối năm 2025

(TBTCO) - Thị trường trái phiếu doanh nghiệp duy trì nhịp phát hành tích cực, với quy mô giao dịch và thanh khoản cải thiện rõ nét trong tuần giữa tháng 12.

Theo báo cáo thị trường tuần từ ngày 15/12 - 19/12 của Hiệp hội Thị trường Trái phiếu Việt Nam (VBMA), thị trường trái phiếu doanh nghiệp tiếp tục ghi nhận hoạt động phát hành sôi động trong những tuần cuối năm. Cụ thể, trong tuần qua có 26 đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp với tổng giá trị đạt 33.375 tỷ đồng, cho thấy nhu cầu huy động vốn qua kênh trái phiếu vẫn được các doanh nghiệp duy trì ở mức tương đối cao.

Nguồn: VBMA.

Lũy kế từ đầu năm đến nay, tổng giá trị phát hành trái phiếu doanh nghiệp đạt 560.271 tỷ đồng. Trong đó, phát hành ra công chúng ghi nhận 33 đợt với tổng giá trị 53.854 tỷ đồng, chiếm khoảng 9,6% tổng giá trị phát hành, trong khi phát hành riêng lẻ tiếp tục chiếm ưu thế tuyệt đối với 471 đợt, tương ứng 506.417 tỷ đồng, chiếm 90,4%.

Song song với hoạt động phát hành, xu hướng mua lại trái phiếu trước hạn tiếp tục diễn ra đáng kể. Trong tuần, các doanh nghiệp đã mua lại 10.766 tỷ đồng trái phiếu. Tính lũy kế từ đầu năm, tổng giá trị trái phiếu được mua lại trước hạn đạt 292.404 tỷ đồng, tăng 52,1% so với năm 2024. Trong đó, nhóm ngân hàng giữ vai trò dẫn dắt khi chiếm khoảng 69,9% tổng giá trị mua lại trước hạn, tương ứng khoảng 204.343 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, áp lực đáo hạn trong phần còn lại của năm 2025 được đánh giá ở mức không quá lớn. Theo VBMA, tổng giá trị trái phiếu doanh nghiệp sẽ đến hạn từ nay đến hết năm đạt khoảng 11.955 tỷ đồng. Nhóm bất động sản chiếm tỷ trọng lớn nhất với 2.618 tỷ đồng, tương đương 21,9% tổng giá trị đáo hạn, tiếp theo là nhóm tiêu dùng với 2.120 tỷ đồng, chiếm 17,7%.

Trên thị trường thứ cấp, thanh khoản tiếp tục được cải thiện. Trong tuần qua, giá trị giao dịch trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ bình quân đạt 8.956 tỷ đồng mỗi ngày, tăng 24,9% so với tuần trước. Lũy kế từ đầu năm đến nay, tổng giá trị giao dịch trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ đạt khoảng 1,33 triệu tỷ đồng, cho thấy mức độ cải thiện rõ nét của thanh khoản thị trường trong năm 2025./.