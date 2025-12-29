(TBTCO) - Trong phiên hôm nay, ngày 29/12, chênh lệch giữa giá hợp đồng tương lai và chỉ số cơ sở đồng loạt trở về trạng thái âm. VN30-Index đang tiến gần hơn ngưỡng tâm lý 2.000 điểm.

Sau nhịp hồi phục mạnh mẽ cuối tuần trước, thị trường phái sinh ghi nhận diễn biến tích cực trong phiên đầu tuần. Toàn bộ các hợp đồng tương lai VN30 đều đóng cửa trong sắc xanh. Tuy nhiên, các nhà đầu tư đang giao dịch thận trọng hơn. Thanh khoản giảm mạnh đi cùng xu hướng thu hẹp các vị thế nắm giữ ở hầu hết các hợp đồng.

Cụ thể, hợp đồng tương lai dựa trên chỉ số VN30 đáo hạn tháng 1/2026 (mã 41I1G1000) kết phiên tại 1.990,2 điểm, tăng 1,58% so với phiên trước. Dù tăng điểm khá tốt, chênh lệch giữa hợp đồng tương lai và chỉ số cơ sở trở lại trạng thái âm (-0,43 điểm) do tốc độ tăng chậm lại so với VN30-Index.

Tương tự, với hợp đồng VN100-Index, giá hợp đồng tương lai tăng chậm hơn chỉ số cở sở đã khiến chênh lệch âm trở lại. Ở các kỳ hạn xa hơn, chênh lệch âm mở rộng trong khoảng từ -1,14 điểm đến -12,84 điểm.

Tổng khối lượng giao dịch hợp đồng phái sinh giảm 38% so với phiên giao dịch đột biến liền trước. Theo chuyên gia từ Công ty Chứng khoán SHS, các nhà giao dịch (trader) đã chủ động thu hẹp hoạt động đầu cơ sau phiên biến động mạnh cuối tuần. Nghiêng về khả năng VN30-Index sẽ điều chỉnh, các trader ưu tiên phòng ngừa rủi ro cho thị trường cơ sở khi chỉ số cơ sở quay trở lại vùng đỉnh cũ. Theo đó, xu hướng ngắn hạn của hợp đồng 41I1G1000 có thể sẽ kiểm tra lại kháng cự gần nhất 2.000 điểm.

Nhà đầu tư đang giảm tỷ trọng các vị thế nắm giữ qua đêm. Khối lượng mở (OI) của hợp đồng VN30F1 đạt 30.610 hợp đồng, tiếp tục giảm so với phiên trước.

Sự thận trọng bao trùm trong bối cảnh chỉ số cơ sở VN30 đang quay trở lại vùng đỉnh cũ. Trên thị trường cơ sở, VN30 nối tiếp đà hồi phục và mở cửa phiên đầu tuần trong sắc xanh nhờ lực cầu duy trì tại nhóm cổ phiếu Vingroup, với VHM và VRE bật tăng mạnh.

Có thời điểm trong phiên, chỉ số VN30-Index vọt lên 1.992 điểm và đóng cửa cũng khá gần mức này. VN30-Index đóng cửa tại 1.990,66 điểm, tăng 24,69 điểm với 19 mã tăng và 5 mã giảm. Thanh khoản không bùng nổ như phiên thứ Sáu tuần trước, nhưng khá cao, với tổng cộng giá trị giao dịch đạt 13.336 tỷ đồng, chiếm tới hơn 60% giá trị giao dịch toàn sàn HoSE.

Thị trường phái sinh và thị trường cơ sở cùng ghi nhận sắc xanh. Dù vậy, các tín hiệu từ thanh khoản, chênh lệch giữa giá hợp đồng tương lai và chỉ số cơ sở cùng khối lượng OI cho thấy tâm lý phòng ngừa rủi ro vẫn chiếm ưu thế.