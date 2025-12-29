Thuế tỉnh Phú Thọ: Tiếp tục tìm ra 36 chủ nhân “Hóa đơn may mắn” quý III/2025

(TBTCO) - Chiều ngày 29/12/2025, trước sự chứng kiến của Hội đồng giám sát Chương trình “Hóa đơn may mắn”, Thuế tỉnh Phú Thọ đã tổ chức ấn nút quay thưởng Chương trình "Hóa đơn may mắn" quý III/2025.

Hội đồng giám sát bấm nút lựa chọn “Hóa đơn may mắn”.

Dựa trên cơ sở dữ liệu 221.892 hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế, được lập trong khoảng thời gian từ ngày 1/6/2025 đến ngày 30/9/2025, đủ điều kiện đưa vào quay thưởng ngẫu nhiên bằng phần mềm “Hóa đơn may mắn”. Kết quả, phầm mềm đã lựa chọn được 36 hóa đơn trúng giải với 1 giải Nhất trị giá 30.000.000 đồng; 5 giải Nhì, trị giá 10.000.000 đồng/1 giải; 10 giải Ba, trị giá 5.000.000 đồng/1 giải và 20 giải Khuyến khích, trị giá 3.500.000 đồng/1 giải.

Hội đồng giám sát Chương trình “Hóa đơn may mắn” xác nhận việc lựa chọn ngẫu nhiên hóa đơn được thực hiện trên phần mềm “Hóa đơn may mắn” và quá trình tổ chức thực hiện đảm bảo khách quan, công khai, minh bạch và đã ký biên bản xác nhận kết quả chương trình.

Kết quả chi tiết chủ nhân của từng giải thưởng sẽ được Thuế tỉnh Phú Thọ công bố công khai trên trang website của Thuế tỉnh Phú Thọ tại địa chỉ: https://phutho.gdt.gov.vn; đồng thời công khai trên các phương tiện truyền thông của tỉnh ngay trong ngày sau khi kết thúc Chương trình “Hóa đơn may mắn” và sẽ trực tiếp gửi kết quả đến từng cá nhân trúng thưởng.

Các cá nhân trúng thưởng quý III/2025 đề nghị liên hệ với Thuế tỉnh Phú Thọ để nhận thưởng trong vòng 30 ngày kể từ ngày công bố kết quả Chương trình “Hóa đơn may mắn”./.