(TBTCO) - Xác định việc triển khai hiệu quả chính sách giảm thuế giá trị gia tăng sẽ giúp hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp ổn định, tăng doanh thu, tăng thu nhập cho người lao động và tăng thu cho ngân sách nhà nước. Theo đó, Thuế tỉnh Phú Thọ triển khai kịp thời chính sách giảm thuế hỗ trợ doanh nghiệp phát triển.

Giúp doanh nghiệp giảm áp lực tài chính, dòng tiền

Trong thời gian qua, việc thực hiện giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị định số 174/2025/NĐ-CP của Chính phủ được ngành Thuế Phú Thọ triển khai rộng rãi, kịp thời, đúng quy định đến các doanh nghiệp được hưởng trên địa bàn tỉnh. Qua phản ánh của các doanh nghiệp, việc giảm thuế giá trị gia tăng lần này có thời gian dài hơn so với trước (từ ngày 1/7/2025 đến 31/12/2026); qua đó đã tác động tích cực đến hoạt động sản xuất kinh doanh, tăng doanh thu, tăng thu nhập cho người lao động và tăng thu cho ngân sách nhà nước.

Nhờ chính sách giảm thuế giá trị gia tăng nên sản lượng sản xuất, bán hàng của Công ty TNHH Bao bì Atlantic tăng lên và tăng thu nhập cho người lao động.

Là doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh bao bì được hưởng chính sách giảm thuế giá trị gia tăng theo nghị định của Chính phủ, ông Đặng Trung Dũng - Phó Giám đốc Công ty TNHH Bao bì Atlantic trên địa bàn tỉnh Phú Thọ cho biết, việc giảm thuế giá trị gia tăng đã tác động tích cực đến sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Thực hiện chính sách, doanh nghiệp giảm được chi phí sản xuất, hạ giá thành sản phẩm, từ đó làm tăng sản lượng hàng bán ra, doanh thu của doanh nghiệp tăng lên và lợi nhuận tăng lên. Đồng thời, việc giảm thuế giúp doanh nghiệp có thêm nguồn vốn để tái đầu tư cho sản xuất, giảm vay vốn ngân hàng.

Đặc biệt, việc Chính phủ kéo dài thời gian giảm thuế giá trị gia tăng tạo ra sự ổn định để các doanh nghiệp yên tâm xây dựng chiến lược kinh doanh, ký kết các hợp đồng dài hạn, giữ ổn định giá bán cho khách hàng. Nhờ chính sách giảm thuế giá trị gia tăng của Chính phủ mà trong năm vừa qua doanh nghiệp đã nhận được rất nhiều tín hiệu tích cực như: sản lượng sản xuất, bán hàng tăng hơn so với cùng kỳ 2024, tạo công ăn việc làm ổn định và tăng thu nhập cho người lao động.

Chung quan điểm, ông Đàm Anh Kỳ - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu từ Phát triển Anh Kỳ, phường Hòa Bình, tỉnh Phú Thọ cho biết, nhờ các chính sách hỗ trợ của nhà nước, đặc biệt là chính sách giảm thuế giá trị gia tăng 2% của Chính phủ, doanh nghiệp đã giảm bớt áp lực tài chính, dòng tiền, giảm giá thành sản phẩm và duy trì hoạt động ổn định trong năm 2025.

Ông Đàm Anh Kỳ cho rằng, việc tiếp tục giảm thuế giá trị gia tăng 2% đến hết năm 2026 sẽ giúp doanh nghiệp có cơ sở để duy trì mức giá bán cạnh tranh, không phải điều chỉnh tăng giá; doanh nghiệp giảm áp lực vốn lưu động, từ đó có điều kiện tái đầu tư vào công nghệ, hạ tầng, nâng cao chất lượng dịch vụ, sản phẩm; kinh doanh có sự tăng trưởng, nộp thuế tăng lên và nộp kịp thời vào ngân sách nhà nước.

Ở khía cạnh khác, ông Bùi Văn Long, Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Gia Huy 68, xã Yên Thủy, tỉnh Phú Thọ cho biết, doanh nghiệp đánh giá cao sự đồng hành, hỗ trợ của cơ quan thuế trong quá trình thực hiện chính sách giảm thuế giá trị gia tăng.

Ông Long cho biết, ngay từ khi chính sách được ban hành, cơ quan thuế đã kịp thời tuyên truyền, hướng dẫn cụ thể, giúp doanh nghiệp nắm bắt đầy đủ các quy định liên quan.

Mọi vướng mắc phát sinh trong quá trình lập hóa đơn, kê khai thuế, xác định đối tượng, hàng hóa, dịch vụ được giảm thuế đều được cơ quan thuế và các đơn vị cung cấp dịch vụ liên quan phối hợp hỗ trợ, giải đáp kịp thời, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp thực hiện đúng quy định, hạn chế sai sót.

“Trong thời gian tới, doanh nghiệp mong muốn các cơ quan ban ngành tiếp tục nghiên cứu, ban hành nhiều chính sách hỗ trợ thiết thực, kịp thời, dễ tiếp cận để doanh nghiệp chủ động xây dựng kế hoạch sản xuất, kinh doanh, yên tâm đầu tư và phát triển bền vững” - ông Long bày tỏ.

Tiếp tục giải quyết kịp thời chính sách miễn, giảm thuế cho doanh nghiệp

Liên quan đến việc triển khai thực hiện giảm thuế giá trị gia tăng cho các doanh nghiệp tại địa bàn ông Hà Trung Hiếu, Trưởng Thuế cơ sở 16 tỉnh Phú Thọ cho biết, để đảm bảo chính sách giảm thuế giá trị gia tăng được triển khai kịp thời, đúng đối tượng và tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, đơn vị đã chủ động ban hành các văn bản hướng dẫn, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách bằng nhiều hình thức như đăng tải trên cổng thông tin điện tử, tổ chức hội nghị đối thoại, tập huấn, cũng như hỗ trợ trực tiếp và trực tuyến cho doanh nghiệp.

Trưởng Thuế cơ sở 16 tỉnh Phú Thọ Hà Trung Hiếu kiểm tra, sà soát công tác thực hiện giảm thuế giá trị gia tăng cho doanh nghiệp.

Trong quá trình thực hiện, cơ quan thuế tăng cường công tác hỗ trợ, giải đáp các vướng mắc phát sinh; hướng dẫn doanh nghiệp xác định đúng đối tượng, hàng hóa, dịch vụ được giảm thuế, đồng thời thực hiện quản lý, rà soát trên tinh thần hỗ trợ, tuyên truyền, không gây phiền hà cho doanh nghiệp; ứng dụng công nghệ thông tin trong triển khai chính sách giảm thuế giá trị gia tăng, thông qua việc khai thác các hệ thống quản lý thuế điện tử để theo dõi, rà soát tình hình kê khai, áp dụng mức thuế của doanh nghiệp.

"Thuế tỉnh Phú Thọ tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, hóa đơn điện tử để quản lý rủi ro, ngăn chặn việc lợi dụng chính sách; chủ động tiếp nhận, giải quyết vướng mắc cho doanh nghiệp góp phần đưa chính sách đi vào cuộc sống của người dân và doanh nghiệp hiệu quả” - bà Nguyễn Thị Cử, Trưởng phòng Quản lý, hỗ trợ doanh nghiệp số 4, Thuế tỉnh Phú Thọ.

Ngoài ra, cơ quan thuế cũng đã phối hợp với các tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử để hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp cập nhật, điều chỉnh hệ thống phần mềm, đảm bảo việc lập hóa đơn, kê khai và áp dụng mức thuế giá trị gia tăng giảm đúng quy định. Đến nay, đa số doanh nghiệp trên địa bàn đã kịp thời nắm bắt và thực hiện đúng chính sách giảm thuế giá trị gia tăng của Chính phủ sách đã phát huy hiệu quả tích cực trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và góp phần ổn định kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Về phía Thuế tỉnh Phú Thọ, bà Nguyễn Thị Cử, Trưởng phòng Quản lý, hỗ trợ doanh nghiệp số 4 cho biết, ước tính toàn tỉnh Phú Thọ có khoảng 2.100 doanh nghiệp được giảm thuế suất từ 10% xuống 8% trên tổng số 2.200 doanh nghiệp kê khai thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ, chiếm hơn 90%, với số thuế giá trị gia tăng đầu ra được giảm khoảng 740 tỷ đồng. Song, điều quan trọng nhất là việc giảm thuế giá trị gia tăng không chỉ là giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh mà còn là định hướng tài khóa dài hạn nhằm phục hồi kinh tế, nuôi dưỡng nguồn thu, đảm bảo tăng thu ngân sách nhà nước trong những năm tới.

Bà Cử cho biết, cơ quan thuế luôn xác định rõ quan điểm là đồng hành, hỗ trợ nhưng không buông lỏng quản lý. Theo đó, trong thời gian tới, Thuế tỉnh Phú Thọ tiếp tục tuyên truyền, hỗ trợ, hướng dẫn doanh nghiệp hiểu đúng, áp dụng đúng đối tượng được giảm thuế giá trị gia tăng./.