Thuế tỉnh Quảng Ngãi tập trung toàn lực triển khai 60 ngày cao điểm chuyển đổi mô hình thuế khoán sang kê khai

(TBTCO) - Thuế tỉnh Quảng Ngãi cam kết sẽ đồng hành, hỗ trợ hết mình để hộ kinh doanh trên địa bàn thực hiện chuyển đổi thành công từ mô hình từ thuế khoán sang kê khai. Với phương châm “cầm tay chỉ việc”, Thuế tỉnh Quảng Ngãi bảo đảm mọi khó khăn, vướng mắc của hộ kinh doanh đều được tiếp nhận và xử lý kịp thời ngay tại chỗ và được xử lý trong vòng 24h.

Trưởng Thuế tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Văn Tiếp cho biết, thực hiện Quyết định 3389/QĐ-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính phê duyệt Đề án “Chuyển đổi mô hình và phương pháp quản lý thuế đối với hộ kinh doanh khi chuyển đổi thuế khoán” và Kế hoạch “60 ngày cao điểm chuyển đổi mô hình thuế khoán sang kê khai đối với hộ kinh doanh’’ của Cục Thuế, Thuế tỉnh Quảng Ngãi đã triển khai chương trình đồng hành cùng hộ kinh doanh trong kế hoạch chuyển đổi mô hình thuế khoán sang kê khai.

Trưởng Thuế tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Văn Tiếp chỉ đạo triển khai 60 ngày cao điểm hỗ trợ hộ kinh doanh.

Cụ thể, trong 60 ngày cao điểm, toàn ngành Thuế tỉnh Quảng Ngãi sẽ tập trung toàn lực triển khai thực hiện đồng bộ nhiều nhóm nhiệm vụ, giải pháp, trong đó công tác tuyên truyền, hỗ trợ và hướng dẫn hộ kinh doanh được xem là nhiệm vụ then chốt hàng đầu.

Cùng với đó, Thuế tỉnh Quảng Ngãi sẽ phối hợp với các cơ quan báo, đài của tỉnh xây dựng chuyên mục tuyên truyền về lợi ích khi chuyển từ phương pháp khoán sang kê khai; thiết kế, in ấn tờ rơi, băng rôn, loa phát thanh lưu động nhằm giúp người nộp thuế hiểu rõ, chủ động và tự tin trong quá trình chuyển đổi.

Triển khai 60 ngày cao điểm, các Thuế cơ sở sẽ tổ chức hội nghị tuyên truyền, mời toàn bộ hộ kinh doanh trên địa bàn tham dự để trực tiếp trao đổi, hướng dẫn, giải đáp vướng mắc. Tại các chợ, trung tâm thương mại và khu vực trọng điểm, cơ quan thuế sẽ bố trí công chức thuế thường xuyên có mặt để kịp thời tuyên truyền hỗ trợ, tư vấn và giải đáp thắc mắc cho người nộp thuế theo phương châm “cầm tay chỉ việc”.

Thuế tỉnh Quảng Ngãi ký kết với các nhà cung cấp giải pháp phối hợp hỗ trợ hộ kinh doanh. Ảnh: Thuế Quảng Ngãi

Đặc biệt, phát huy vai trò của Đoàn Thanh niên trong việc lan tỏa các thông tin tuyên truyền qua các nền tảng mạng xã hội như: Zalo, Facebook, Fanpage, TikTok, Trang Thông tin điện tử ngành Thuế… nhằm đa dạng nhiều hình thức tiếp cận thông tin cho hộ kinh doanh.

Bên cạnh đó, Văn phòng Thuế tỉnh Quảng Ngãi cũng đã công bố đường dây nóng hỗ trợ và thành lập nhóm Zalo trực tuyến hoạt động 24/7, gồm đại diện công chức các phòng chức năng và Thuế cơ sở, bảo đảm mọi khó khăn, vướng mắc của hộ kinh doanh đều được tiếp nhận và xử lý kịp thời ngay tại chỗ/các trường hợp phát sinh mới sẽ xử lý trong vòng 24h. Công tác chuẩn bị cơ sở dữ liệu về hộ kinh doanh cũng được yêu cầu triển khai khẩn trương, chính xác.

Ngày 11/11/2025, Thuế tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức “Lễ ký kết trong việc phối hợp hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi mô hình từ thuế khoán sang kê khai” với các nhà cung cấp giải pháp: Viettel, Mobifone, VNPT, Misa, Soft Dreams nhằm hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi trong thời gian sớm nhất, hiệu quả nhất với chi phí tối ưu nhất.

“Thời gian 60 ngày là rất ngắn so với khối lượng và yêu cầu của kế hoạch, do đó cần sự chung tay, nỗ lực tối đa của toàn thể công chức và người lao động ngành Thuế tỉnh Quảng Ngãi. Xem đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng nhất trong thời gian tới, là tiền đề để có thể hoàn thành tốt mục tiêu “chuyển đổi thực chất mô hình quản lý thuế từ phương pháp khoán sang kê khai đối với hộ kinh doanh” - Trưởng Thuế tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Văn Tiếp nhấn mạnh.

Thuế tỉnh Quảng Ngãi cam kết sẽ đồng hành, hỗ trợ hết mình để hộ kinh doanh trên địa bàn toàn tỉnh thực hiện chuyển đổi thành công từ mô hình từ thuế khoán sang kê khai - một bước tiến quan trọng trong tiến trình cải cách, hiện đại hóa công tác quản lý thuế, tạo điều kiện thuận lợi để kinh tế tư nhân phát triển, thiết lập môi trường kinh doanh bình đẳng giữa các thành phần kinh tế./.