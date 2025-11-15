Quảng Ninh đẩy mạnh thi công các dự án trọng điểm

(TBTCO) - Trong bối cảnh tỉnh Quảng Ninh đang đối mặt với nhiều thách thức về phát triển kinh tế và cơ sở hạ tầng, việc đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án trọng điểm trở thành một nhiệm vụ quan trọng nhằm đạt được mục tiêu tăng trưởng kinh tế vượt 14% trong năm 2025.

Tăng tốc dịp cuối năm

Để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng năm nay đạt trên 14%, Quảng Ninh sẽ cần duy trì một tốc độ tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ trong quý IV/2025, với mức tăng trưởng cần thiết lên tới trên 20%. Đây là thách thức không nhỏ, đòi hỏi sự quyết liệt từ các ngành, địa phương và các dự án trọng điểm trong tỉnh.

Tỉnh Quảng Ninh đang tập trung hỗ trợ và tháo gỡ khó khăn cho các dự án động lực, đặc biệt là những dự án lớn không sử dụng ngân sách nhà nước. Với tổng số vốn lên đến 187.348 tỷ đồng, các dự án này bao gồm những công trình quan trọng như Trung tâm xử lý chất thải rắn tại xã Thống Nhất (vốn 5.200 tỷ đồng), tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng Monbay Vân Đồn (vốn 25.133 tỷ đồng), và dự án nhà máy điện khí LNG Quảng Ninh (vốn 47.480 tỷ đồng). Những dự án này không chỉ đóng góp vào tăng trưởng kinh tế ngay trong năm 2025 mà còn tạo nền tảng phát triển bền vững cho tương lai.

Nhà máy điện khí LNG Quảng Ninh dự kiến khởi công trong tháng 12/2025

Bên cạnh đó, các dự án vốn FDI cũng đang được tỉnh tích cực hỗ trợ. Các dự án điện gió của Công ty B.Grimm Power (Thái Lan), dự án hầm đường bộ xuyên Vịnh Cửa Lục và dự án phát triển đô thị tại khu vực phía Bắc của Vịnh Cửa Lục do Công ty TNHH Tập đoàn xây dựng Thái Bình Dương đề xuất, hay dự án khu tổ hợp đa chức năng của Công ty TNHH VIN GRP đều nhận được sự chỉ đạo mạnh mẽ từ chính quyền tỉnh, với mục tiêu hoàn thiện thủ tục để sớm triển khai.

UBND tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo quyết liệt tháo gỡ các vướng mắc về thủ tục pháp lý, đất đai và giải phóng mặt bằng (GPMB) cho các dự án. Cùng với đó, một trong những bước đi quan trọng là việc rà soát và đơn giản hóa các thủ tục hành chính, giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian và chi phí, đồng thời thúc đẩy tiến độ thi công.

Quyết liệt tháo gỡ vướng mắc trong giải phóng mặt bằng

Công tác giải phóng mặt bằng đã được tăng cường, đặc biệt là đối với các dự án giao thông trọng điểm như dự án Đường ven sông (từ đường tỉnh 338 đến Đông Triều) và dự án nâng cấp đường tỉnh 279. Chính quyền tỉnh đã phối hợp với các nhà đầu tư và các đơn vị thi công để giải quyết nhanh chóng các vấn đề phát sinh, tạo điều kiện cho các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ. Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, tỉnh Quảng Ninh đã chủ động thực hiện các biện pháp giải quyết các khó khăn, như việc ban hành bộ đơn giá bồi thường đất đai mới và tổ chức các cuộc đối thoại trực tiếp với các nhà đầu tư.

Tỉnh Quảng Ninh đang triển khai nhiều giải pháp thúc đẩy giải phóng mặt bằng, đảm bảo tiến độ triển khai cho các dự án. Ảnh: T.D

Một trong những vấn đề then chốt trong việc thúc đẩy các dự án là công tác GPMB. Chính quyền tỉnh đã triển khai các biện pháp quyết liệt để đảm bảo tiến độ, bao gồm việc hoàn thiện các phương án bồi thường, hỗ trợ các hộ dân bị ảnh hưởng và tổ chức vận động, tuyên truyền để người dân sớm bàn giao mặt bằng. Đặc biệt, việc hoàn thành GPMB cho các dự án khu công nghiệp và khu kinh tế sẽ tạo ra quỹ đất sạch, góp phần thu hút các nhà đầu tư lớn.

Quảng Ninh cũng tích cực triển khai các giải pháp nhằm cải thiện cơ sở hạ tầng, đặc biệt là các công trình giao thông, nhằm kết nối các khu vực trong tỉnh và với các khu vực lân cận. Dự án đường ven sông, với mục tiêu hoàn thành trong năm 2026, là một trong những dự án trọng điểm, có tác động lớn đến việc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Tỉnh cũng đã phát động phong trào thi đua, với mục tiêu thực hiện giải ngân trên 1.000 tỷ đồng và hoàn thành các hạng mục quan trọng của dự án vào cuối năm nay.

Tại buổi kiểm tra hiện trường và làm việc với các địa phương, đơn vị liên quan về công tác GPMB một số dự án trọng điểm trên địa bàn mới đây, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Lê Văn Ánh khẳng định, tỉnh Quảng Ninh sẽ đồng hành, tháo gỡ các vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi để các dự án trọng điểm được triển khai đúng tiến độ, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng 14% năm 2025.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh cũng đề nghị các sở, ngành tiếp tục cùng địa phương tháo gỡ những khó khăn; bám sát chỉ đạo của UBND tỉnh, đảm bảo GPMB đến đâu, bàn giao mặt bằng sạch đến đó, đồng thời đề nghị chủ đầu tư thi công từng phần, tránh tình trạng để đất trống kéo dài, gây lãng phí tài nguyên.

Với những bước đi mạnh mẽ trong việc tháo gỡ khó khăn cho các dự án trọng điểm, Quảng Ninh đang tạo ra động lực mạnh mẽ cho sự phát triển kinh tế trong năm 2025 và những năm tiếp theo. Các dự án giao thông, hạ tầng du lịch, công nghiệp và công nghệ cao không chỉ giúp tỉnh đạt mục tiêu tăng trưởng 14% trong năm nay mà còn góp phần xây dựng nền tảng vững chắc cho việc trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trong tương lai gần. Sự quyết tâm của chính quyền tỉnh Quảng Ninh, cùng với các giải pháp đồng bộ, sẽ tạo ra cơ hội mới cho sự phát triển mạnh mẽ và bền vững của tỉnh trong giai đoạn tới./.