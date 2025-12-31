Ngành rau quả đặt mục tiêu chinh phục mốc 10 tỷ USD trong năm 2026

(TBTCO) - Năm 2025, tổng kim ngạch xuất khẩu rau, quả của Việt Nam ước đạt 8,5 - 8,6 tỷ USD, tăng 1,3 - 1,4 tỷ USD so với năm 2024. Với đà tăng trưởng này, Hiệp hội Rau quả Việt Nam nhận định, xuất khẩu rau, quả năm 2026 có thể đạt mốc 10 tỷ USD.

Đó là thông tin tại Hội nghị Tổng kết công tác năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026 ngành Nông nghiệp và Môi trường diễn ra chiều 31/12.

Trình bày tham luận về kết quả của ngành rau quả năm 2025 tại hội nghị, ông Nguyễn Thanh Bình - Chủ tịch Hiệp hội Rau quả Việt Nam cho biết, năm 2025, tổng kim ngạch xuất khẩu rau, quả của Việt Nam ước đạt 8,5 - 8,6 tỷ USD, tăng 1,3 - 1,4 tỷ USD, tương đương mức tăng gần 18% so với năm 2024.

"Kết quả này vượt xa những dự báo ban đầu, phản ánh rõ nét đà tăng trưởng mạnh mẽ và bền bỉ của ngành rau, quả Việt Nam trong năm qua" - ông Bình nói.

Trong năm 2025, Hiệp hội đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, tập trung vào kết nối, liên kết các doanh nghiệp hội viên, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các địa phương nhằm tăng cường sự gắn kết giữa doanh nghiệp xuất khẩu, doanh nghiệp sản xuất, người nông dân và các hợp tác xã. Cách làm này đã góp phần tạo nền tảng vững chắc cho chuỗi sản xuất, tiêu thụ rau, quả ở nhiều vùng nguyên liệu.

Bên cạnh đó, các hoạt động xúc tiến thương mại tiếp tục được đẩy mạnh như tổ chức cho doanh nghiệp hội viên tham gia nhiều hội chợ, triển lãm quốc tế, qua đó mở rộng cơ hội tiếp cận thị trường và khách hàng mới. Các chương trình này mang lại hiệu quả tích cực, được cộng đồng doanh nghiệp ghi nhận, thể hiện qua số lượng doanh nghiệp đăng ký tham gia ngày càng tăng.

Không chỉ dừng lại ở xúc tiến thị trường, Hiệp hội còn chú trọng hướng dẫn, vận động người sản xuất và doanh nghiệp tuân thủ các quy định pháp luật trong nước cũng như các tiêu chuẩn của thị trường nhập khẩu. Những nỗ lực này đã góp phần giúp rau, quả Việt Nam ngày càng được ưa chuộng trên thị trường quốc tế, đồng thời hạn chế các vi phạm trong hoạt động xuất khẩu.

Song song với tái cơ cấu sản xuất, công tác đàm phán mở cửa thị trường cho các mặt hàng rau, quả chủ lực cũng được thúc đẩy, tạo thêm dư địa tăng trưởng cho xuất khẩu...

Ngành rau quả đặt mục tiêu chinh phục mốc 10 tỷ USD trong năm 2026. Ảnh minh họa

Bên cạnh những kết quả tích cực, ngành rau, quả vẫn đối mặt với không ít thách thức. Chất lượng sản phẩm chưa thật sự ổn định, tỷ lệ đồng nhất còn thấp; vẫn tồn tại tình trạng dư lượng chất cấm trên một số sản phẩm. Hệ thống truy xuất nguồn gốc chưa hoàn chỉnh; công tác cấp và quản lý mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói, cũng như hoạt động kiểm nghiệm, giám định, cấp chứng nhận cho hàng xuất khẩu còn bất cập, ảnh hưởng đến tiến độ và hiệu quả xuất khẩu.

Đáng chú ý, tại thị trường Trung Quốc, mối liên kết giữa sản xuất và tiêu thụ trong nước chưa thật sự bền vững, tiềm ẩn nguy cơ đứt gãy khi thị trường có biến động.

Từ nền tảng này, Hiệp hội Rau quả Việt Nam nhận định, xuất khẩu rau, quả năm 2026 có thể đạt mốc 10 tỷ USD. Để hiện thực hóa mục tiêu này, Hiệp hội kiến nghị tập trung nâng cao chất lượng và an toàn sản phẩm, hoàn thiện hệ thống truy xuất nguồn gốc có khả năng kết nối quốc tế; chấn chỉnh hoạt động kiểm tra, giám định, cấp chứng nhận nhằm bảo đảm thông quan nhanh và giữ vững uy tín hàng hóa Việt Nam.

Bên cạnh đó, các hoạt động quảng bá hình ảnh rau, quả Việt Nam, xúc tiến thương mại cần được đẩy mạnh cả về tần suất, quy mô và hình thức.

Hiệp hội cũng đề xuất cho phép xây dựng Quỹ nghiên cứu và phát triển ngành, hướng tới ứng dụng công nghệ mới trong khâu sau thu hoạch, bảo quản, kéo dài thời gian lưu trữ và tiêu thụ sản phẩm./.