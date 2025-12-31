Tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công để đạt tỷ lệ cao nhất

(TBTCO) - Đến nay, giải ngân vốn đầu tư công cả nước mới đạt gần 70% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Trước sức ép chỉ còn 1 tháng để hoàn thành kế hoạch giải ngân năm 2025 (ngày 31/1/2026), các địa phương đang triển khai quyết liệt nhiều giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ với mục tiêu vừa phát huy hiệu quả vốn đầu tư vừa thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

"Hấp thụ" trên 635.624 tỷ đồng

Theo Bộ Tài chính, tính đến hết ngày 25/12/2025, tổng vốn đầu tư công giải ngân thực tế đạt 635.624,3 tỷ đồng, tương đương 69,6% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Nếu loại trừ phần vốn giao bổ sung sau ngày 30/9/2025 và vốn theo Nghị quyết số 57-NQ/TW, tỷ lệ giải ngân thực tế đạt khoảng 71,8%.

Hiện có 11 bộ, cơ quan trung ương đạt tỷ lệ thực hiện từ mức bình quân chung trở lên, gồm Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam, Kiểm toán Nhà nước, Văn phòng Trung ương Đảng, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thanh tra Chính phủ, Bộ Công thương, Ngân hàng Chính sách xã hội, Bộ Tư pháp, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.

Nguồn: Bộ Tài chính. Đồ họa: Phương Anh

Đặc biệt, có 14 địa phương đạt và vượt mức bình quân cả nước, nổi bật như Hà Tĩnh, Ninh Bình, Thanh Hóa, Hải Phòng, Thái Nguyên, Lào Cai, Bắc Ninh, Hà Nội, Phú Thọ, Tây Ninh, Gia Lai, Nghệ An, Quảng Ninh và Đồng Tháp.

Tuy nhiên, Bộ Tài chính cũng chỉ rõ, dù tiến độ giải ngân đã được cải thiện trong những tuần cuối năm, nhưng nhiều bộ, ngành, địa phương vẫn giải ngân chậm so với mức bình quân cả nước. Ở trung ương, các cơ quan chậm tiến độ như Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đài Truyền hình Việt Nam… Ở địa phương, các tỉnh Tuyên Quang, Sơn La, Cần Thơ, Đắk Lắk, TP. Hồ Chí Minh… chưa đạt mức bình quân.

Dồn lực để đạt tỷ lệ cao nhất

Cho đến thời điểm này, chỉ còn đúng 1 tháng nữa để hoàn thành việc giải ngân toàn bộ số vốn được giao trong năm 2025. Áp lực đặt ra không chỉ nằm ở quỹ thời gian hạn hẹp, mà còn ở yêu cầu phải đảm bảo tiến độ, chất lượng và tỷ lệ giải ngân theo kế hoạch đã được phê duyệt.

Hơn nữa, kết quả giải ngân vốn đầu tư công cũng là một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, làm căn cứ xem xét thi đua, khen thưởng cuối năm đối với tập thể và cá nhân liên quan. Do đó, việc đẩy nhanh tiến độ giải ngân trong giai đoạn "nước rút" này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đòi hỏi sự quyết tâm, chủ động của các bộ, ngành, địa phương.

Là tỉnh miền núi còn nhiều khó khăn về kinh tế so với mặt bằng chung cả nước, Cao Bằng coi việc giải ngân vốn đầu tư công là công cụ thúc đẩy phát triển hạ tầng, tạo việc làm và nâng cao đời sống người dân.

Gần 98% kế hoạch vốn đầu tư công đã được phân bổ chi tiết Hiện các bộ, cơ quan trung ương và địa phương đã bố trí chi tiết cho các nhiệm vụ, dự án là 1.064.501,2 tỷ đồng. Trong đó, vốn ngân sách trung ương đạt 418.479,5 tỷ đồng; vốn ngân sách địa phương đạt 646.021,6 tỷ đồng. Nếu không tính phần vốn cân đối ngân sách địa phương được bổ sung trong năm, khối lượng vốn thực tế đã phân bổ là 875.451,8 tỷ đồng, tương ứng 97,9% kế hoạch mà Thủ tướng Chính phủ đã giao. Phần vốn chưa phân bổ chi tiết còn lại khoảng 19.009,4 tỷ đồng, chiếm 2,1% kế hoạch, tập trung tại 11 bộ, cơ quan trung ương và 22 địa phương. Đây chủ yếu là các khoản vốn mới được giao bổ sung từ nguồn tăng thu ngân sách trung ương các năm và các trường hợp điều chỉnh kế hoạch vốn sau thời điểm 30/9/2025.

Theo số liệu báo cáo kết quả thanh toán vốn đầu tư công của Sở Tài chính Cao Bằng, đến hết ngày 19/12/2025, toàn tỉnh giải ngân được trên 6.080 tỷ đồng, đạt trên 62% so với kế hoạch (trên 9.767 tỷ đồng). Mặc dù kết quả đạt được đã tích cực hơn so với những tháng trước đó, nhưng so với kế hoạch của tỉnh đặt ra (đạt tối thiểu 95% kế hoạch năm 2025), thì tỷ lệ này vẫn thấp.

Do đó, lãnh đạo tỉnh Cao Bằng đã giao Sở Tài chính phối hợp với Kho bạc Nhà nước khu vực VII thực hiện phân nhóm số vốn chưa giải ngân; rà soát từng dự án, đảm bảo vốn có khối lượng đủ điều kiện được thanh toán ngay. Đặc biệt, tỉnh Cao Bằng yêu cầu các chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm trực tiếp về tiến độ giải ngân.

Còn tại Đà Nẵng - một trong những trung tâm kinh tế lớn của cả nước - tỷ lệ giải ngân đến nay mới đạt 68% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao và 63% kế hoạch HĐND thành phố giao. Nhiều dự án trọng điểm của địa phương đang gặp vướng mắc về mặt bằng và nhân sự. Vì thế, để dồn lực giải ngân vốn trong tháng còn lại, UBND TP. Đà Nẵng yêu cầu các sở, ban, ngành nêu rõ nguyên nhân khách quan, chủ quan, xác định trách nhiệm cụ thể của từng cơ quan, đơn vị, địa phương, cá nhân; đồng thời triển khai giải pháp quyết liệt để đạt hiệu quả cao nhất.

Là một trong những tỉnh công nghiệp trọng điểm, Đồng Nai rất chú trọng đầu tư công để tạo động lực cho phát triển hạ tầng, thu hút đầu tư tư nhân và nâng cao chất lượng sống của người dân. Thời gian qua, tỉnh tập trung vốn cho các dự án trọng điểm như cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, các dự án thủy lợi, y tế và giáo dục; đồng thời đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, lập kế hoạch giải ngân chi tiết theo tháng, theo quý; phân công rõ trách nhiệm cho từng sở, ngành, chủ đầu tư.

Để giải ngân nhanh trong tháng cao điểm, tỉnh Đồng Nai tiếp tục yêu cầu các sở, ngành, chủ tịch UBND cấp xã và các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ triển khai các công trình, dự án quan trọng quốc gia, đường cao tốc, công trình trọng điểm, liên vùng, dự án có tác động lan tỏa. Đặc biệt, phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, tự lực, tự cường, không trông chờ, ỷ lại và cũng không quá thận trọng, sợ trách nhiệm. Tỉnh Đồng Nai khuyến khích bảo vệ những người dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Trong khi đó, tại Quảng Ngãi, khu vực phía Tây của tỉnh có nhiều dự án trọng điểm, nhưng gặp khó khăn về địa hình, thủ tục và nguồn lực, nên tỷ lệ giải ngân vẫn chưa đạt kỳ vọng. Nhận thức giải ngân nhanh giúp phát triển hạ tầng vùng khó khăn, UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu các đơn vị rà soát toàn bộ nhiệm vụ, tháo gỡ vướng mắc về giải phóng mặt bằng, lập hồ sơ thanh toán kịp thời và tạm ứng vốn để nâng tỷ lệ giải ngân.

Đối với các dự án không thể triển khai, lãnh đạo tỉnh yêu cầu đơn vị liên quan lập tờ trình gửi cơ quan thẩm quyền xin dừng dự án. Bên cạnh đó, lãnh đạo tỉnh cũng đề nghị Sở Tài chính và Kho bạc Nhà nước cử cán bộ phối hợp với các đơn vị, tạo điều kiện tháo gỡ khó khăn, đảm bảo tiến độ và tỷ lệ giải ngân; thường xuyên báo cáo UBND tỉnh để chỉ đạo, chấn chỉnh kịp thời.

Những giải pháp được đề ra để thực hiện trong tháng cuối cùng của kỳ giải ngân năm 2025 cho thấy sự quyết tâm của các địa phương trong việc tăng tốc giải ngân, đảm bảo vốn đầu tư công phát huy tối đa hiệu quả, đóng góp trực tiếp vào phát triển kinh tế - xã hội.