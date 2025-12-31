Chủ động, sẵn sàng đáp ứng yêu cầu dự trữ quốc gia

Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực V:

(TBTCO) - Trong năm 2025, Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực V triển khai thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước đối với hàng dự trữ quốc gia, hoàn thành 13.000 tấn gạo (100%) kế hoạch nhập kho dự trữ quốc gia; xuất cấp nhanh chóng, kịp thời hơn 12.256 tấn gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ học sinh, người dân; bảo quản an toàn hàng hóa, vật tư dự trữ quốc gia.

Hoàn thành sớm kế hoạch nhập, xuất hàng dự trữ

Ông Ngô Xuân Huy - Chi cục trưởng Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực V cho biết, triển khai thực hiện các quyết định của lãnh đạo Chính phủ, lãnh đạo Bộ Tài chính, Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước và các văn bản hướng dẫn, Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực V (quản lý các điểm kho trên địa bàn Điện Biên, Sơn La, Lai Châu) đã khẩn trương xây dựng phương án triển khai chi tiết, xây dựng, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua 13.000 tấn gạo nhập kho dự trữ quốc gia (DTQG) năm 2025.

Đơn vị đã triển khai mua gạo DTQG theo chỉ tiêu được giao bằng hình thức đấu thầu rộng rãi, đảm bảo tuân thủ đúng quy định của Luật Đấu thầu và các văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính, Cục Dự trữ Nhà nước về công tác đấu thầu.

Lãnh đạo Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực V kiểm tra chất lượng vật tư, thiết bị bảo quản trong kho. Ảnh: Khánh Linh

Trong đợt 1 nhập gạo, đơn vị đã lựa chọn thành công các nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm và tiến hành ký kết hợp đồng mua bán gạo DTQG thực hiện 6 gói thầu cung cấp 8.000 tấn gạo. Đơn vị triển khai thực hiện nhập kho 8.000 tấn gạo DTQG năm 2025 tại các điểm kho dự trữ thuộc Chi cục xong trước thời hạn quy định 21 ngày.

Trong đợt 2, đơn vị đã lựa chọn thành công nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm và tiến hành ký kết hợp đồng mua bán gạo DTQG thực hiện 4 gói thầu cung cấp bổ sung 5.000 tấn gạo. Đơn vị triển khai thực hiện nhập kho 5.000 tấn gạo DTQG mua bổ sung năm 2025 tại các điểm kho dự trữ thuộc Chi cục xong trước thời hạn quy định 6 ngày.

Cũng theo Chi cục trưởng Ngô Xuân Huy, thực hiện quyết định của Cục Dự trữ Nhà nước về việc xuất cấp hàng DTQG, đơn vị đã khẩn trương triển khai ban hành văn bản phối hợp với UBND các tỉnh Sơn La, Điện Biên, Lai Châu tiến hành công tác giao, nhận; đồng thời chỉ đạo các điểm kho dự trữ thuộc Chi cục chuẩn bị đủ số lượng gạo, muối bảo đảm chất lượng và các điều kiện phục vụ cho công tác xuất cấp. Thực hiện đấu thầu lựa chọn đơn vị vận chuyển, đơn vị bốc xếp theo hình thức chào hàng cạnh tranh trên mạng đúng quy định, đảm bảo về tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả. Năm 2025, đơn vị hoàn thành xuất cấp hơn 12.246 tấn gạo DTQG để hỗ trợ học sinh, người dân dịp giáp hạt đầu năm 2025, người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai.

Nỗ lực cao nhất hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 2026 Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực V sẽ nghiêm túc triển khai kịp thời nhiệm vụ cụ thể, chi tiết và đề ra biện pháp thực hiện hiệu quả, khắc phục mọi khó khăn trước mắt của đơn vị về nhân sự, về cơ sở vật chất để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần cùng toàn ngành hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao năm 2026. Ông Ngô Xuân Huy - Chi cục trưởng Nhà nước khu vực V

Theo đó, đơn vị đã xuất cấp, vận chuyển, bàn giao hơn 7.970 tấn gạo cho các tỉnh Sơn La, Điện Biên, Lai Châu cho hỗ trợ học sinh học kỳ II năm học 2024 - 2025; hơn 1.234,3 tấn gạo cho tỉnh Lai Châu, tỉnh Điện Biên hỗ trợ người dân dịp giáp hạt đầu năm 2025; gần 984 tấn gạo cho ho UBND tỉnh Điện Biên và Sơn La để khắc phục hậu quả thiên tai, mưa lũ; hơn 1.699 tấn gạo cho tỉnh Sơn La hỗ trợ học sinh, học viên học kỳ I năm học 2025 - 2026 và bổ sung học kỳ II năm học 2024 - 2025, sớm trước thời hạn quy định 45 ngày; hơn 368 tấn gạo cho UBND tỉnh Điện Biên, tỉnh Lai Châu, tỉnh Sơn La để hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng mưa lũ, thiên tai.

Trong năm 2025, Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực V cũng đã hoàn thành trước hạn kế hoạch xuất cấp hơn 1.395,8 tấn muối ăn DTQG tỉnh Sơn La để hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng thiên tai, dịch bệnh; Thực hiện xuất cấp xuất cấp vật tư, thiết bị từ nguồn DTQG cho UBND cho các tỉnh Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Hòa Bình, Lào Cai khắc phục hậu quả do mưa lũ, thiên tai gây ra, gồm: 2.727 chiếc phao tròn cứu sinh; 8356 chiếc phao áo cứu sinh; 50 chiếc bè nhẹ cứu sinh; 2 bộ máy phát điện loại 30kVA; 5 bộ máy khoan phá bê tông; 100 bộ nhà bạt loại 16,5m2; 40 bộ nhà bạt loại 24,75m2.

Lãnh đạo Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực V chia sẻ, trong quá trình thực hiện nhập, xuất hàng DTQG, đơn vị luôn đảm bảo thực hiện đúng các quy định về quy trình, thời gian, số lượng và chất lượng hàng hóa. Cùng với đó, dù gặp rất nhiều khó khăn về địa hình, thiên tai, nhưng công tác xuất cấp hàng DTQG hỗ trợ, cứu trợ luôn đảm bảo đủ về số lượng, an toàn về chất lượng và kịp thời đúng thời gian quy định, nhờ đơn vị luôn chủ động phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành địa phương.

Bảo quản an toàn hàng dự trữ quốc gia

Bên cạnh hoàn thành tốt việc nhập lương thực DTQG theo chỉ tiêu kế hoạch được giao, trong năm 2025 các điểm kho thuộc Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực V duy trì thực hiện tốt công tác bảo quản hàng DTQG, bảo đảm an toàn, đủ về số lượng, tốt về chất lượng theo quy định, sẵn sàng xuất cấp khi có quyết định của cấp có thẩm quyền; đồng thời tổ chức thực hiện tốt phong trào thi đua xây dựng vùng kho “an toàn - xanh - sạch - đẹp”.

Ông Nguyễn Hồng Phong - Trưởng phòng Phòng Kỹ thuật bảo quản Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực V cho biết, việc bảo quản được tổ chức một cách khoa học, nghiêm ngặt, tuân thủ đầy đủ quy trình kỹ thuật, chế độ kiểm tra, giám sát theo đúng quy định của ngành Dự trữ Nhà nước.

Các điểm kho dự trữ ở Điện Biên, Sơn La, Mộc Châu luôn duy trì tốt công tác bảo quản, vệ sinh các ngăn, lô kho, quét dọn sạch sẽ cửa kho, cửa thông gió, trần, tường, mái, hệ thống thoát nước, hệ thống phòng trừ sinh vật hại, điện chiếu sáng của các kho đảm bảo an toàn theo quy định; 100% các ngăn, lô bảo quản gạo đảm bảo nồng độ khí nitơ ≥98%, các chỉ tiêu chất lượng đảm bảo trong giới hạn cho phép theo quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 06:2019/BTC.

Các điểm kho đều thực hiện tốt công tác bảo quản hàng DTQG sau nhập kho, tăng cường công tác kiểm tra chất lượng hàng DTQG trước khi xuất kho, luôn làm tốt công tác kiểm tra định kỳ, công tác bảo quản thường xuyên đúng quy trình, quy phạm, đảm bảo an toàn về số lượng và chất lượng.

Đối với mặt hàng lương thực, theo dõi chặt chẽ diễn biến chất lượng gạo. Bên cạnh đó, các đơn vị đã thực hiện bảo quản đảm bảo chất lượng, số lượng an toàn, theo đúng quy định đối với các mặt hàng vật tư, thiết bị DTQG như: phao áo cứu sinh, phao tròn cứu sinh, bè nhẹ cứu sinh, thiết bị chữa cháy rừng, thiết bị khoan phá bê tông, máy phát điện, nhà bạt cứu sinh các loại…

Tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026, Chi cục trưởng Ngô Xuân Huy khẳng định, Luật Dự trữ quốc gia vừa được Quốc hội thông qua mở ra cơ hội và thách thức mới cho ngành Dự trữ Nhà nước. Từ sự chỉ đạo sát sao của Bộ Tài chính và Cục Dự trữ Nhà nước, Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực V sẽ nghiêm túc triển khai kịp thời nhiệm vụ cụ thể, chi tiết và đề ra biện pháp thực hiện hiệu quả, khắc phục mọi khó khăn trước mắt của đơn vị về nhân sự, về cơ sở vật chất để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần cùng toàn ngành hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao năm 2026.