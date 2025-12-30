(TBTCO) - Để bảo đảm Tổng kiểm kê tài sản công được tổ chức triển khai đồng bộ, thống nhất, đúng quy định và tiến độ, qua đó nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng tài sản công trong toàn ngành Tài chính, Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định số 4301/QĐ-BTC kèm theo Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo kiểm kê tài sản công Bộ Tài chính.

Theo Quy chế, đối tượng áp dụng gồm Ban Chỉ đạo kiểm kê tài sản công Bộ Tài chính, Cục Kế hoạch - Tài chính (cơ quan giúp việc Ban Chỉ đạo) và các cơ quan, đơn vị có liên quan tham gia triển khai thực hiện kế hoạch kiểm kê tài sản công của Bộ Tài chính.

Bộ Tài chính ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo kiểm kê tài sản công. Ảnh minh họa.

Ban Chỉ đạo làm việc theo nguyên tắc tập trung, dân chủ, phát huy trí tuệ tập thể, bảo đảm sự thống nhất trong chỉ đạo, điều hành việc tổ chức thực hiện kiểm kê tài sản công của các đơn vị dự toán thuộc Bộ Tài chính theo Đề án Tổng kiểm kê tài sản công của Chính phủ và kế hoạch triển khai của Bộ Tài chính. Trưởng Ban Chỉ đạo, các Phó Trưởng ban và các thành viên Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, có trách nhiệm tham gia đầy đủ các hoạt động và thực hiện nhiệm vụ được phân công.

Quy chế quy định rõ nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chỉ đạo, theo đó Ban Chỉ đạo chịu trách nhiệm toàn diện trước Bộ trưởng Bộ Tài chính về kết quả Tổng kiểm kê tài sản công của Bộ và được phép sử dụng con dấu của Bộ Tài chính trong quá trình hoạt động.

Trưởng Ban Chỉ đạo có trách nhiệm chỉ đạo, điều hành thống nhất, toàn diện hoạt động của Ban Chỉ đạo; triệu tập và chủ trì các cuộc họp định kỳ, đột xuất. Trường hợp cần thiết, Trưởng Ban Chỉ đạo có thể ủy quyền cho Phó Trưởng Ban Chỉ đạo thường trực chủ trì cuộc họp để xem xét, quyết định các nội dung thuộc nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo.

Phó Trưởng Ban Chỉ đạo thường trực chịu trách nhiệm trước Trưởng Ban Chỉ đạo về kết quả nhiệm vụ được giao; trực tiếp điều phối hoạt động chung của Ban Chỉ đạo khi được ủy quyền; theo dõi, hỗ trợ, hướng dẫn các đơn vị thực hiện kiểm kê; đôn đốc tiến độ triển khai theo kế hoạch; tổng hợp, báo cáo và chuẩn bị tài liệu phục vụ các cuộc họp của Ban Chỉ đạo. Bên cạnh đó, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo là lãnh đạo Cục Quản lý công sản có trách nhiệm phối hợp hướng dẫn nghiệp vụ kiểm kê tài sản công đối với các đơn vị thuộc phạm vi quản lý.

Đối với các thành viên Ban Chỉ đạo, Quy chế yêu cầu phối hợp chặt chẽ với Thủ trưởng đơn vị trong việc chỉ đạo, tổ chức triển khai kế hoạch kiểm kê tài sản công; hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc thực hiện theo đúng Đề án của Chính phủ và các văn bản chỉ đạo có liên quan. Trong quá trình triển khai, các thành viên Ban Chỉ đạo có trách nhiệm kịp thời báo cáo những vấn đề phát sinh, đề xuất giải pháp để Ban Chỉ đạo xem xét, chỉ đạo thực hiện thống nhất trong toàn Bộ.

Quy chế cũng phân công nhiệm vụ cụ thể đối với một số thành viên Ban Chỉ đạo. Trong đó, Văn phòng Bộ Tài chính có trách nhiệm phối hợp bảo đảm kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo theo đúng chế độ, quy định. Cục Công nghệ thông tin và Chuyển đổi số tham mưu, hỗ trợ triển khai phần mềm phục vụ kiểm kê; đề xuất giải pháp kỹ thuật nhằm chuẩn hóa số liệu, dữ liệu tài sản công theo kết quả kiểm kê và dữ liệu đang quản lý trên các hệ thống nội ngành.

Về chế độ họp, trong thời gian thực hiện Tổng kiểm kê tài sản công năm 2026, Ban Chỉ đạo tổ chức họp định kỳ 1 lần/tháng hoặc họp đột xuất theo yêu cầu nhiệm vụ. Ngoài hình thức họp trực tiếp, cơ quan giúp việc Ban Chỉ đạo có thể lấy ý kiến bằng văn bản của các thành viên để tổng hợp, báo cáo Trưởng Ban Chỉ đạo xem xét, quyết định. Kết luận các cuộc họp được thể hiện bằng văn bản thông báo kết luận của Ban Chỉ đạo.

Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo được bố trí trong kinh phí hoạt động thường xuyên của Bộ Tài chính theo quy định hiện hành./.